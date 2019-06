SCALE.AI va de l'avant avec ses premiers projets

Les projets visent à améliorer l'efficacité dans les secteurs des biens de consommation, de l'agriculture, des télécommunications et de l'expédition

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie, à créer des emplois de qualité et à maintenir la compétitivité du Canada. C'est pourquoi il a réuni de petites, moyennes et grandes entreprises, des établissements d'enseignement postsecondaire et des organismes sans but lucratif afin de mettre au point d'importants moteurs d'innovation, de croissance et de création d'emplois dans le cadre de l'ambitieuse Initiative des supergrappes d'innovation.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui que la supergrappe SCALE.AI, basée à Montréal, a franchi une étape importante en sélectionnant ses premiers projets. Chacune de ces initiatives permettra aux entreprises d'explorer des moyens d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) en vue de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité à tous les niveaux dans les secteurs des biens de consommation, de l'agriculture, des télécommunications et de l'expédition.



Le ministre Bains en a fait l'annonce à Ray-Mont Logistics, une entreprise montréalaise de services logistiques qui favorise le commerce international en améliorant la chaîne d'approvisionnement des conteneurs. Cette société mène un projet qui vise à utiliser plus efficacement les conteneurs d'expédition.

D'autres projets approuvés verront plus de 20 petites et grandes entreprises et partenaires de recherche s'associer pour concevoir des moyens d'améliorer leur logistique et de réduire leurs coûts. Les Canadiens tireront des avantages tangibles de ces projets. Par exemple, le projet dirigé par Local Line, une entreprise canadienne qui facilite la vente en ligne de denrées alimentaires en gros, devrait réduire considérablement les coûts de transport pour les agriculteurs en utilisant des algorithmes fondés sur l'IA pour prévoir les dates d'expédition à long terme, ce qui permettra une meilleure planification et une efficacité accrue.

L'Initiative des supergrappes d'innovation, qui fait partie du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, adopte une nouvelle approche pour accélérer la croissance économique en créant des carrefours présentant des avantages concurrentiels à l'échelle mondiale. Ce programme à long terme prévoit des investissements dans cinq grands carrefours du pays, qui devraient créer 50 000 emplois et contribuer à la hauteur de 50 milliards de dollars au PIB du Canada au cours des dix prochaines années.

Citations

« SCALE.AI ne fait que commencer à transformer le secteur de l'IA, à créer de bons emplois ici au pays et à faire du Canada un chef de file mondial dans ce domaine. Les projets tireront parti de ce leadership pour produire des avantages tangibles pour d'autres secteurs de l'économie. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une initiative révolutionnaire qui réduira considérablement les coûts de l'industrie pour toute une gamme de services, y compris l'expédition et les stocks. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Avec ces projets sélectionnés, SCALE.AI entre dans sa phase opérationnelle. Depuis le lancement officiel de nos activités il y a quelques semaines, nous avons reçu un nombre important de soumissions de projet et travaillons de concert avec nos différents partenaires pour sélectionner d'autres projets très prochainement. J'encourage toutes les entreprises désirant intégrer l'IA dans leur chaîne d'approvisionnement à continuer de communiquer avec nos équipes afin de nous présenter leur proposition de projet. »

- Le président-directeur général de la Supergrappe SCALE.AI, Julien Billot, PDG

« Dans un contexte de mondialisation, le développement du commerce international passe inévitablement par l'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement. Chez Ray-Mont Logistiques, c'est cette volonté constante de toujours vouloir innover et inclure l'intelligence artificielle à nos processus qui nous permet aujourd'hui de figurer au rang d'expert mondial dans ce domaine. À titre de membre fondateur de SCALE.AI, nous sommes fiers de constater que notre projet de terminal intelligent s'inscrit dans cette vision partagée de propulser la chaîne d'approvisionnement à un autre niveau. Nous avons l'ambition de poursuivre sur cette lancée, mettant à profit notre expertise et notre créativité, et de continuer à offrir des solutions faciles à adapter, innovantes et de haute qualité à nos clients et partenaires. »

- Le président-directeur général de Ray-Mont Logistiques International, Charles Raymond

Faits en bref

Un investissement du gouvernement du Canada atteignant 2 millions de dollars dans ces premiers projets a permis de mobiliser jusqu'à 3.1 millions de dollars en contributions de l'industrie et d'autres partenaires.

En vertu d'une entente signée avec la Supergrappe en décembre dernier, le gouvernement du Canada investit jusqu'à 230 millions de dollars dans SCALE.AI, assortis d'une contribution équivalente du secteur privé pour chaque dollar investi.

La Supergrappe met en place des chaînes d'approvisionnement intelligentes grâce à l'IA et à la robotique, et aide les PME canadiennes à se développer pour faire du Canada un chef de file mondial en matière d'exportation.

En vertu d'une entente récemment signée entre le Canada et l'Union européenne (UE) pour faciliter la collaboration transatlantique entre les grappes, les cinq supergrappes du Canada auront l'occasion de nouer des partenariats et des liens commerciaux stratégiques avec des organisations et des entreprises de l'UE. La supergrappe SCALE.AI devrait créer plus de 16 000 emplois et apporter plus de 16,5 milliards de dollars à l'économie canadienne en dix ans.

