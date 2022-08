MONTRÉAL, le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - Avec 12 projets supplémentaires représentant plus de 50 M$ d'investissements annoncés aujourd'hui par SCALE AI, l'intelligence artificielle (IA) poursuit son adoption rapide par les leaders industriels canadiens. L'intégration de l'IA représente un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité offrant des avantages significatifs pour l'ensemble de l'économie canadienne. En optimisant la production et le transport, l'IA se révèle essentielle pour relever les défis cruciaux auxquels les chaînes d'approvisionnement sont maintenant confrontées, liés notamment aux répercussions de la pandémie, à la pénurie de main-d'œuvre et à la performance environnementale.

Avec 12 projets supplémentaires représentant plus de 50 M$ d'investissements annoncés aujourd'hui par SCALE AI, l'intelligence artificielle (IA) poursuit son adoption rapide par les leaders industriels canadiens. (Groupe CNW/Scale AI)

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, précise : « Le Canada compte plus de 50 centres de recherche internationale sur l'IA, près de 1 000 entreprises en IA en démarrage et des milliers de chercheurs de talent, ce qui fait de lui un chef de file mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Grâce aux investissements réalisés par notre gouvernement dans le secteur de l'IA, nous rendons l'économie canadienne plus agile, concurrentielle et résiliente. Les 12 projets annoncés aujourd'hui par SCALE AI prouvent que les entreprises du Canada ont recours à l'intelligence artificielle pour être concurrentielles à l'échelle mondiale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, affirme : « Les investissements en IA nous permettent de soutenir la compétitivité de plusieurs secteurs névralgiques de l'économie du Québec et vont nous aider à créer plus de richesse pour le pays, à pallier en partie à la pénurie de main-d'œuvre et à développer des solutions innovantes à des enjeux de société importants. Je suis fier de voir les atouts que nous avons développés pour le Québec en IA et nous allons continuer de soutenir la recherche universitaire et appliquée et d'encourager la formation des talents, l'adoption de l'IA en entreprise et l'incubation et l'amorçage de jeunes pousses en IA. »

Julien Billot, directeur général de SCALE AI, souligne : « En quelques années seulement, l'intégration de l'IA est passée du stade expérimental à des processus établis pour de nombreuses applications. Les projets annoncés démontrent que, indépendamment de la taille de l'entreprise ou du secteur d'activité, l'intégration de l'IA permet aux entreprises d'identifier de nouvelles opportunités et de créer une valeur durable, ce qui inclut une augmentation de la croissance des revenus et une amélioration de la compétitivité. »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de SCALE AI, ajoute : « SCALE AI se réjouit de soutenir le développement de l'intelligence artificielle, par et pour des entreprises d'ici, au bénéfice de toute la société canadienne. La collaboration entre les acteurs du secteur a donné lieu à une série d'initiatives et de programmes d'investissements touchant à toutes les sphères du développement de l'IA : la formation des talents, l'émergence de l'expertise et de l'excellence canadienne en IA, le développement des startups et des PME, et l'implantation de l'IA dans toutes les sphères de l'économie. »

Douze projets représentant des investissements de plus de 50 millions $

→ Améliorer la chaîne d'approvisionnement de Save-On-Foods grâce à la prévision de la demande basée sur l'IA Partenaires : Save-On-Foods, D-Wave Systems, ThoughtsWin Systems, White Box Analytics, OpsGuru, Deloitte Investissement Scale AI : 2,8 M$ Investissement total : 7,2 M$ Une évaluation des opportunités stratégiques de Save-On-Foods a permis d'identifier deux opportunités hautement prioritaires pour améliorer le service à la clientèle et l'efficacité opérationnelle : la prévision de la demande et la programmation des livraisons en ligne. Grâce à l'expertise de plusieurs partenaires de service, Save-On-Foods construira et intégrera plusieurs solutions d'IA pour développer un modèle de prévision de la demande avec pour objectif de garantir que les bons produits se trouvent au bon endroit, au bon prix pour leurs clients. De plus, un algorithme d'optimisation automatisera la planification des livraisons de commerce électronique afin d'améliorer la productivité et de s'aligner sur la demande des clients. Chris Allen, vice-président de la technologie de l'information, Save-On-Foods : « Le secteur de la vente au détail de produits d'épicerie au Canada est très compétitif et Save-On-Foods s'est engagée à fournir un service supplémentaire à ses clients de l'Ouest canadien et du Yukon. Le projet en IA soutient nos efforts pour améliorer la chaîne d'approvisionnement et s'assurer que nous avons les bons produits au bon moment pour nos clients. » → Canard Bleu Partenaires : Flybits, Banque TD, CEVA Freight Canada Corp., mimik, Université métropolitaine de Toronto Investissement Scale AI : 2 M$ Investissement total : 9,2 M$ En réponse à la transformation numérique du secteur des services financiers, Flybits, le Groupe Banque TD, mimik et l'Université métropolitaine de Toronto ainsi qu'un consortium d'entreprises et d'institutions, développent un écosystème de données et une solution prédictive pour aider les entreprises à surmonter les perturbations et les crises actuelles et futures de la chaîne d'approvisionnement. En s'appuyant sur un protocole unique d'accès aux données préservant la confidentialité ainsi que sur un certain nombre de capacités avancées d'inférence basées sur l'IA et l'apprentissage automatique, le programme peut contribuer à améliorer le partage des connaissances et à accroître l'efficacité, les revenus et les réductions de coûts pour les écosystèmes commerciaux autour des institutions financières. Hossein Rahnama, fondateur et PDG, Flybits : « L'un des principaux défis de l'utilisation des données et de l'IA pour aider à forger des relations commerciales efficaces et durables réside dans la disponibilité, la mobilité et l'utilisation efficace de données préservant la confidentialité. Cette solution peut s'avérer particulièrement bénéfique pour les entreprises opérant dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique, qui entretiennent une myriade de relations interdépendantes avec les fournisseurs, les vendeurs et les clients. » → Le DAL-IA Partenaires : Logibec, CHUM, Moov AI, Chaire de recherche Hanalog Investissement Scale AI : 2,4 M$ Investissement total : 5,7 M$ Le projet DAL-IA (Intelligence Artificielle pour la Gestion, l'Approvisionnement et la Logistique) de Logibec a pour objectif de développer une solution permettant d'éviter les ruptures de stock dans les hôpitaux grâce à une meilleure prévision de la consommation de plus de 50 000 produits essentiels. La solution offrira également des prévisions de disponibilité concernant les commandes potentiellement en retard ou incomplètes. Elle sera intégrée à la solution existante de gestion des ressources matérielles de Logibec, déjà utilisée dans plus de 70 % des établissements de santé au Québec. Anne Nguyen, directrice des produits, de l'analytique et de l'innovation, Logibec : « Ce projet propulsera les hôpitaux dans un mode de gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement proactif grâce au prédictif. L'intelligence artificielle est un outil puissant pour améliorer la performance hospitalière, éliminer des pertes et atteindre des économies importantes. Ces bénéfices se traduiront aussi en quiétude d'esprit pour les professionnels de la santé qui sauront que le matériel pour soigner leurs patients sera toujours disponible en temps, en quantité et en qualité. » → IA pour l'exploration et le développement de matières premières critiques Partenaires : Enersoft (GeologicAI), Kirkland Lake Gold, Casino Mining Corporation, Fireweed Zinc, Tech-X Resources, Yukon Geological Survey, Ontario Geological Survey Investissement Scale AI : 1,6 M$ Investissement total : 7,1 M$ La chaîne d'approvisionnement des métaux et des minéraux touche presque tous les secteurs industriels, car elle fournit les apports physiques nécessaires à la fabrication d'innombrables biens et à la prestation de la plupart des services. Pour répondre à la demande future, les sociétés minières doivent allouer et utiliser des ressources et des équipements rares aussi efficacement que possible pour découvrir et développer de nouvelles ressources minérales, essentielles à la transition énergétique mondiale. Cela nécessite une compréhension géologique détaillée des gisements de minéraux des nouveaux sites que l'IA peut soutenir. Yannai Segal, directeur de la stratégie, Enersoft : « Ce projet réunira la PME technologique de Calgary Enersoft, également connue sous le nom de GeologicAI, et quatre entreprises minières en collaboration avec les organismes gouvernementaux concernés, afin de développer des modèles d'apprentissage automatique qui utilisent les nouvelles données de balayage de la roche multicapteurs à haute résolution pour permettre une analyse plus rapide, plus précise et plus rentable des carottes d'échantillonnage. Le projet a également le potentiel de créer un nombre important d'emplois directs avec des possibilités supplémentaires de perfectionnement. » → Prédiction, optimisation des stocks et du transport des actifs en location Partenaires : Simplex location d'outils, Mind in a Box, CGI, Maya HTT, Équipements Mathieu, Construction Bugère Investissement Scale AI : 1,3 M$ Investissement total : 2,7 M$ Simplex est spécialisé dans la location d'outils et d'équipements dans de multiples secteurs tels que la construction, l'industriel, le manufacturier, le gouvernemental, l'événementiel et le cinéma. Le projet vise à maximiser l'offre en optimisant la planification des stocks et du transport. Il se concentre sur deux parties essentielles de la chaîne d'approvisionnement de Simplex : l'inventaire, en prédisant la disponibilité et la répartition nécessaires, et le transport, en estimant la probabilité de succès de chaque ramassage, livraison ou transfert dans une file d'attente d'activités potentielles. Euclide Véronneau, PDG de Simplex location d'outils : « Grâce à cette solution, nos clients, de tout horizon, profiteront d'un accès accru à un inventaire de produits plus pertinent, ainsi qu'à un service de livraison et ramassage simplifié et plus rapide. S'appuyant sur l'expertise et les solutions intégrées Équipement en tant que service (EaaS) de notre partenaire Mind in a Box, cette nouvelle collaboration s'inscrit parfaitement dans l'accélération de notre virage numérique axé sur l'expérience client débuté en juin 2020. » → Projet Galactic Partenaires : Ravel par CF, Coveo Solutions Inc., Gensquared Inc., Konrad Group Inc., Matt and Nat SE, The Silver Mountain LTD, QE Home | Quilts Etc., Ann-Louise Jewellers Ltd. Investissement Scale AI : 1,2 M$ Investissement total : 5,3 M$ L'augmentation rapide du commerce électronique a entraîné des transformations numériques et des répercussions au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour tous les détaillants. Les clients s'attendent à avoir une visibilité et un accès complets aux stocks d'un détaillant, peu importe le canal et le lieu. Pour répondre à ces attentes, l'équipe d'innovation de Ravel par CF, a mis au point une application qui rassemble, normalise et recommande des millions de produits de consommation parmi des centaines de détaillants canadiens dans 18 centres commerciaux de Cadillac Fairview. Le projet Galactic s'appuie sur un projet d'IA précédemment financé afin d'améliorer la recherche, le moyen le plus critique pour mettre en relation les acheteurs et les détaillants. Laura Manes, vice-présidente senior de l'innovation, Ravel par CF : « Le projet soutient le développement d'un outil d'achat innovant pour aider les détaillants canadiens à présenter leur offre complète de produits et la disponibilité en temps réel en magasin pour les consommateurs dans une application personnalisée et facile à utiliser. Cette fonctionnalité devrait aider les consommateurs à trouver plus facilement les produits qu'ils recherchent. À leur tour, les données générées par ces interactions aideront les détaillants à mesurer la demande de produits et à favoriser la conversion des clients en magasin et en ligne, ainsi qu'à prendre de meilleures décisions en matière de gestion des stocks. » → Apollo.AI Partenaires : Ray-Mont Logistics International, Volume Freight, IVADO Labs, Faimdata Investissement Scale AI : 1,2 M$ Investissement total : 2,5 M$ Ray-Mont Logistics est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement internationale et nationale nord-américaine. Ray-Mont s'appuie déjà sur l'IA pour optimiser les opérations de son terminal de transbordement. Le projet Apollo.AI améliorera ses systèmes d'aide à la décision en recommandant aux clients des devis basés sur la capacité de transport et de transbordement ainsi que sur la prévision des coûts. Chaque jour, Ray-Mont aide des dizaines de grands exportateurs et importateurs à travers l'Amérique du Nord et répond aux commandes de nombreux clients. Celles-ci impliquent des plans d'acheminement complexes et des transports multimodaux qui induisent des situations incertaines. Le système d'aide à la décision basé sur l'IA permettra un meilleur service à la clientèle et une estimation plus précise de l'exécution des commandes. Luke Mireault, directeur de l'innovation, Ray-Mont Logistics : « Ce système de tarification dynamique et d'acheminement des marchandises améliorera la fluidité de la chaîne d'approvisionnement tout en tirant parti des capacités de Ray-Mont en termes de déchargements, de chemins de fer, de lignes maritimes et de transport intérieur. En conséquence, les clients et les équipes commerciales de l'entreprise observeront une réduction des délais et une plus grande flexibilité. » → Plateforme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement Partenaires : Adastra, Taiga Building Products, Standard Building Supplies Investissement Scale AI : 1,1 M$ Investissement total : 2,8 M$ La chaîne d'approvisionnement de la distribution des matériaux de construction est fragmentée et comporte des processus opérationnels manuels qui dépendent fortement du capital humain. L'objectif global de cette initiative est d'utiliser des données facilement disponibles dans des systèmes disparates et de miser sur des techniques d'IA avancées pour résoudre trois des goulots d'étranglement les plus urgents de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction : la prévision précise de la demande, la maximisation des chargements de camions et l'optimisation de la configuration des entrepôts. Darren Edery, PDG, Adastra : « En utilisant l'IA pour permettre des décisions fondées sur les données sur des éléments critiques de la chaîne d'approvisionnement de Taiga, il y aura des répercussions directes pour le consommateur : d'inventaire de stocks, des coûts plus bas et une plus grande variété de produits. Standard Building Supplies, l'un des clients détaillants de Taiga, participera au projet et fournira des données en temps réel qui seront intégrées au modèle d'inventaire juste à temps de Taiga afin de créer un impact tangible tout au long de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction. » → Optimisation de l'itinéraire par autoapprentissage Partenaires : Routific Solutions, Flashbox, Flourist Investissement de Scale AI : 1 M$ Investissement total : 2,4 M$ Routific Solutions est une plateforme d'optimisation d'itinéraires et de gestion des livraisons pour les PME du secteur de la livraison, qui travaille actuellement avec plus de 1 300 clients dans le monde entier. L'entreprise développe de nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire de meilleures estimations d'heure d'arrivée, en utilisant l'historique des données sur le trafic qui tiennent compte du jour de la semaine et de l'heure de la journée tout en optimisant les itinéraires. En intégrant les caractéristiques de la circulation et les comportements des conducteurs, cette solution aidera à estimer plus précisément les temps de trajet, ce qui permettra d'accroître l'efficacité des livraisons. Marc Kuo, fondateur et PDG, Routific Solutions : « Les itinéraires basés sur des algorithmes augmentent les profits en effectuant plus d'arrêts par itinéraire, sans ajouter de nouveaux conducteurs. Avec les nouvelles fonctionnalités que nous prévoyons intégrer à notre solution d'apprentissage automatique, les clients de Routific, dont la plupart sont des PME du secteur de la livraison, en retireront des bénéfices positifs qui augmenteront l'efficacité de leurs chauffeurs, ainsi que leur compétitivité et leur croissance. » → Connaissance et optimisation de la chaîne d'approvisionnement Partenaires : AMG Medical, KPI Digital, Alpine Pacific Agencies, GDK Marketing Inc Investissement de Scale AI : 1 M$ Investissement total : 2,3 M$ AMG Medical Inc. fabrique et distribue des produits de soins à domicile et des produits professionnels médicaux à travers l'Amérique du Nord. En réponse à la demande croissante des consommateurs, l'objectif de ce projet d'IA est d'améliorer les décisions d'achat et de vente dans la chaîne d'approvisionnement d'AMG. La solution proposée s'intègre aux solutions technologiques existantes d'AMG afin de fournir de meilleures informations aux dirigeants de l'organisation. Janick Coulombe, vice-présidente Finances et administration, AMG Medical : « En tant que fabricant et distributeur d'équipement médical basé au Québec, nous sommes fiers de moderniser notre technologie à travers notre chaîne d'approvisionnement. Outre l'amélioration attendue de la performance commerciale d'AMG, cela permettra également d'améliorer la coordination avec les distributeurs, comme nous le faisons avec les deux organisations impliquées dans le projet ainsi qu'avec d'autres fournisseurs. » → Suite d'exploitation de véhicules alimentée par l'IA Partenaires : Canada Drives, Canadian Black Book, Infostrux Solutions, UBC Sauder School of Business, ProCogia Investissement de Scale AI : 0,9 M$ Investissement total : 2,2 M$ Grâce à une combinaison de technologie et de service à la clientèle, Canada Drives permet aux consommateurs de magasiner, d'acheter, de financer et de vendre des véhicules entièrement en ligne. Pour offrir cette valeur et cette commodité, Canada Drives doit prévoir les prix du marché et les coûts de reconditionnement afin de fournir des prix précis et équitables aux vendeurs et aux acheteurs, et pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement. Canada Drives utilisera le financement de Scale AI pour acquérir de l'intelligence sous forme de données et de modèles d'apprentissage automatiques, financer le développement de solutions destinées au grand public et approfondir ses relations avec les partenaires de l'écosystème. Andrew Hall, vice-président Données et Analyses, Canada Drives : « Nous proposons un service qui offre aux consommateurs le moyen le plus simple d'acheter ou de vendre une voiture, transformant ce qui est généralement la deuxième décision financière la plus importante en une expérience rapide, transparente et amusante. En lançant ce projet, nous augmentons notre capacité à fournir une offre optimale à une demande qui évolue rapidement, à des prix équitables, dans une approche distinctive qui combine le meilleur de notre savoir-faire avec le meilleur de la technologie de l'IA. » → Outil d'apprentissage automatique pour les politiques d'approvisionnement Partenaires : Logistik Unicorp, Inmind Technologies (solutions Mind in a Box), SimWell, Ville de Montréal, Dristex, Polytechnique Montréal Investissement Scale AI : 0,7 M$ Investissement total : 1,5 M$ Chef de file en gestion intégrée de programmes d'uniformes parmi les plus personnalisés au monde, Logistik Unicorp habille plus de 650 000 individus à l'échelle mondiale œuvrant au sein de diverses organisations gouvernementales et grandes entreprises. Logistik gère plus de 250 000 unités de gestion des stocks (UGS) dont 90 % du volume est caractérisé par une demande variable et intermittente. La prévision de la demande, dans ce modèle d'affaires, est un défi constant afin d'optimiser les flux de production, la gestion des inventaires et les livraisons à temps de commandes complètes. Ce projet IA intègrera un modèle prédictif et automatisé au système de gestion en approvisionnement basé sur la demande anticipée afin d'éliminer les ruptures de stocks tout en maximisant le taux de rotation des articles. Karine Bibeau, vice-présidente Expérience Clients, Logistik Unicorp : « Ce projet d'intelligence artificielle aura une incidence positive pour tous nos clients et révolutionnera notre chaîne d'approvisionnement! Tous nos partenaires manufacturiers, soit plus de 436 fournisseurs canadiens, constateront les bénéfices considérables leur permettant de maximiser leur efficience et favorisant leur croissance. »

À propos de SCALE AI ( SCALEAI.ca )

En tant que grappe d'innovation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

SOURCE Scale AI

Renseignements: Eric Aach, [email protected], 514-569-3594