MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce aux douze projets totalisant 71 millions $ d'investissements annoncés aujourd'hui par SCALE AI, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) poursuit sa croissance rapide au Canada. De la chaîne d'approvisionnement des pièces d'aviation à la planification de la production pour l'agriculture, en passant par les prévisions pour les produits de consommation, l'IA joue un rôle crucial dans l'amélioration des revenus et la réduction des coûts dans diverses industries. SCALE AI continue d'être un acteur important de l'écosystème de l'IA, notamment en annonçant des contributions de 3,4 millions $ du gouvernement du Québec et de 23 millions $ du gouvernement du Canada à des projets de chaîne d'approvisionnement qui contribueront à créer des emplois de qualité et à accroître la productivité de nos entreprises et industries.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, a affirmé : « Le rythme avec lequel l'intelligence artificielle est intégrée dans tous les secteurs de l'économie canadienne est tout à fait impressionnant et démontre clairement la compétence et la vision de nos entreprises et de nos travailleurs. Nous allons continuer de mettre à profit le leadership du Canada en matière d'IA, et les projets annoncés aujourd'hui vont nous aider en ce sens puisqu'ils renforceront nos chaînes d'approvisionnement et créeront de bons emplois durables. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, a affirmé : « Notre écosystème en intelligence artificielle est une force sur laquelle il faut miser pour assurer une croissance économique innovante. En soutenant SCALE AI, notre gouvernement réitère sa volonté d'accélérer l'intégration de nouvelles technologies dans les entreprises québécoises afin qu'elles améliorent leur niveau de productivité et leur compétitivité. »

Julien Billot, directeur général de SCALE AI, a souligné : « Chaque fois que SCALE AI annonce de nouveaux investissements, je suis impressionné par la façon dont ces projets uniques abordent les questions de chaîne d'approvisionnement qui sont largement pertinentes pour nos entreprises et nos industries. Notre rôle dans l'écosystème canadien de l'IA nous donne le privilège de nous trouver à l'avant-garde des avancées technologiques de l'IA. Je suis ravi de voir que ces entreprises intègrent l'IA pour obtenir des résultats extraordinaires et pourtant si naturels. »

Hélène Desmarais, co-présidente du conseil d'administration de SCALE AI, a ajouté : « Une fois de plus, cette cohorte de projets raconte l'histoire de chefs d'entreprise canadiens qui sont avant-gardistes et comprennent l'avantage concurrentiel que l'IA peut leur procurer. En tant que centre de renommée mondiale pour l'IA, notre pays est doté d'esprits aiguisés et de gouvernements qui soutiennent l'innovation en matière d'IA et exploitent son pouvoir percutant. »



Douze projets représentant des investissements de 71 millions de dollars

→ Capacités cognitives pour le marché secondaire des moteurs d'aéronef Partenaires : Pratt & Whitney, McKinsey & Company Canada, MOOV AI, Cognitive Group, Standard Aero Limited Winnipeg, Vector Aerospace Engine Services- Atlantic Inc, Schaeffler, Paradigm Orillia Technology, Meloche Investissement de SCALE AI : 7,3 millions $ Investissement total : 23,5 millions $ Pratt & Whitney Canada, qui compte plus de 13 000 opérateurs et près de 65 000 moteurs en service, fabrique la plus grande variété de moteurs d'aéronef de son industrie. L'IA est un outil naturel pour procurer rapidité et disponibilité compte tenu des tendances de consommation caractérisées par une logistique mondiale au rythme croissant conjuguée à des chaînes d'approvisionnement complexes et à la variabilité de la demande. « L'intelligence artificielle est un outil puissant qui interprète des données complexes afin de fournir des analyses prédictives donnant lieu à une planification de la demande solide et fiable tout le long de notre chaîne d'approvisionnement. À mesure que notre industrie se rétablit des répercussions de la COVID-19, il est plus important que jamais d'accélérer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement afin de veiller à ce que nos clients disposent des pièces et des services dont ils ont besoin pour faire croître leurs activités », a fait remarquer Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. « Nous nous réjouissons de développer nos capacités en IA qui, alliées à des décennies d'innovation, nous donneront un avantage concurrentiel durable dans chaque aspect de nos activités. » → Analyse prédictive pour l'aviation Partenaires : Bombardier, GlobVision, Ivado Labs Investissement de SCALE AI : 5,8 millions $ Investissement total : 11,7 millions $ L'entretien des avions est généralement composé de tâches prévues à des intervalles précis, ainsi que de tâches imprévues, qui surviennent lorsqu'il faut réparer des pièces. L'équipe du marché secondaire de Bombardier vise à transformer son approche et sa culture fondamentales en passant de méthodes d'entretien traditionnelles à une surveillance fondée sur l'état des appareils et à une stratégie d'entretien préventif. Le projet a pour but de faciliter une approche plus proactive à l'égard de l'entretien, de limiter les temps d'arrêt des appareils et de réduire les coûts des avions immobilisés de Bombardier, ainsi que de fournir aux clients un soutien à l'entretien de pointe et incomparable. « Dans le cadre de sa transformation numérique, Bombardier cherche à améliorer sa chaîne d'approvisionnement et ses activités de soutien aux avions en élaborant des modèles d'analyse prédictive. Les prédictions, qui seront alimentées par des algorithmes avancés d'IA, devraient réduire les coûts d'entretien et les temps d'arrêt des avions, tout en améliorant grandement l'ensemble de l'expérience client », explique Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d'entreprise. → Contrôle de la qualité et analyse automatique fondés sur l'IA Partenaires : CrossWing inc, Shield Medical Products, The Design Quantum, Université York, Big Nano, LifeCycle Revive, Performance BioFilaments, Kimberly-Clark, Innomar Strategies, Cardinal Health Investissement de SCALE AI : 1,3 million $ Investissement total : 4,2 millions $ Le projet produira un système de contrôle de la qualité complet qui tirera parti de l'IA et de l'apprentissage machine par le truchement de la vision informatique afin de rehausser les normes de qualité et d'augmenter la production. Ce système intégrera en outre l'Internet des objets et des données de capteurs à un module d'analyse automatique qui compilera et analysera la télémesure pour faciliter l'entretien prédictif. « En améliorant considérablement les normes de contrôle de la qualité tout en satisfaisant à la demande et en réduisant le besoin de procédés utilisateurs de main-d'œuvre, nous rehausserons la confiance des clients, la capacité de production et la communication de renseignements pour SMP et les partenaires de sa chaîne d'approvisionnement », mentionne Aryan Durrani, associé directeur. Les bienfaits transformationnels de la technologie de ce projet peuvent être réalisés dans de nombreux marchés voisins plus vastes, comme la fabrication de vêtements et d'accessoires. De par sa conception, cette solution pourra être déployée rapidement sans avoir à mobiliser des ressources spécialisées telles que des scientifiques de données et des ingénieurs en vision industrielle. → Production de constellations de satellites axées sur l'IA Partenaires : MDA, Connektica Solutions, Mafina Solutions, Ivado Labs Investissement de SCALE AI : 2,7 millions $ Investissement total : 5,7 millions $ « Le marché des satellites actuel se transforme rapidement, passant du lancement d'un petit nombre de satellites largement indépendants au déploiement de centaines de satellites en constellations qui travaillent ensemble en tant que système unique. Cette transformation comporte un degré de complexité et d'innovation qui oblige les fabricants de satellites et les partenaires de leur chaîne d'approvisionnement à repenser la façon dont nous concevons et construisons nos systèmes satellites. Par conséquent, la composante technologique de la gestion de la chaîne d'approvisionnement nécessaire au soutien de la portée et de la complexité des projets de constellations augmente exponentiellement », explique Mike Greenley, chef de la direction de MDA. Pour relever ce défi, MDA cherche à transformer les activités liées à sa chaîne d'approvisionnement en mettant à profit l'intelligence artificielle (IA) pour appuyer la production en volume de ses produits spatiaux. La solution optimisera les stocks de la chaîne d'approvisionnement, les calendriers de fabrication et le rendement tout au long de la production des satellites et de leurs sous-systèmes. → Gestion optimale des commandes fondée sur l'IA des objets Partenaires : Attabotics, Canadian Tire, Microsoft, Intel technology of Canada ULC, AltaML et Amii Investissement de SCALE AI : 2,5 millions $ Investissement total : 7 millions $ Attabotics a mis au point un système d'entreposage de type « marchandises à la personne » innovateur et axé sur la robotique 3D qui permet la cueillette automatique et l'exécution des commandes en temps réel. En réduisant de 85 % les besoins en entreposage d'une entreprise et de 75 % les coûts de main-d'œuvre, la solution d'Attabotics améliore la logistique et la gestion des stocks à l'échelle du Canada et à l'étranger. L'ajout d'IA (apprentissage machine et recherche opérationnelle) aux commandes et aux contrôles de la solution robotique accroît l'efficacité de l'offre d'Attabotics tout en maximisant le débit et le temps de disponibilité. « Ces progrès ont une incidence directe sur la fonctionnalité du produit. Non seulement les clients constateront une baisse des coûts d'exploitation, qui sont déjà considérablement moindres grâce à notre technologie, mais en maximisant le nombre d'articles cueillis par le robot, les commandes seront complétées plus rapidement et plus efficacement, ce qui réduira encore davantage le coût d'exécution pour nos clients », précise Neeraj Gupta, chef de la stratégie à Attabotics. → AIStotle Partenaires : SemiosBIO Technologies Inc., Laughing Coyote Orchards, Ivado Labs Investissement de SCALE AI : 1,6 million $ Investissement total : 3,6 millions $ En tant que plateforme chef de file de l'agriculture de précision et de plus grand fournisseur indépendant de technologies agricoles, Semios vise à simplifier l'expérience du producteur en intégrant sur une seule plateforme facile à utiliser des données importantes et interreliées sur les cultures. En mettant à profit un réseau de capteurs procurant plus de 500 millions de points de données qui mesurent tous les jours le climat, l'humidité du sol et l'activité des insectes et des maladies, Semios applique l'analyse des mégadonnées et l'apprentissage machine en vue de réduire et d'atténuer pour les producteurs les risques liés aux cultures. Les conditions météorologiques étant le principal facteur de croissance de presque toutes les cultures et tous les organismes nuisibles, il est essentiel de disposer de prévisions détaillées, exactes, fiables et hyperlocalisées afin de tenir compte des conditions uniques d'un verger. « Ce projet misera sur les solides ensembles de données historiques de Semios portant sur les conditions microclimatiques du couvert afin d'élaborer des outils de prévisions météorologiques spatiaux conçus pour tenir compte de la variabilité d'une culture à un endroit particulier, ainsi que des caractéristiques topographiques. Grâce à ces nouvelles capacités, les producteurs disposeront de prévisions météorologiques plus précises, plus détaillées et adaptées aux conditions du couvert de leur verger, ce qui leur permettra de prendre de meilleures décisions. En menant ces activités, nous serons en mesure de déterminer des endroits géospatiaux clés pour y installer des capteurs permettant d'aider les agriculteurs du monde entier à réduire leur utilisation de produits chimiques, à mieux gérer leur consommation d'eau, à organiser leurs données et à améliorer le rendement des cultures », mentionne Stuart Shiell, Lead, Data Insights chez SemoisBIO. → L'IA pour l'optimisation de la charge d'alimentation de la chaîne d'approvisionnement énergétique Partenaires : Tidewater, Validere, Nova Analytics, Université Queen's Investissement de SCALE AI : 1,2 million $ Investissement total : 3,6 millions $ Des billions de dollars en marchandises changent de main plusieurs fois dans les chaînes d'approvisionnement énergétique canadienne et mondiale avec peu de visibilité de leurs caractéristiques en temps réel. Les inefficiences qui en résultent augmentent les coûts de l'énergie et les émissions dans l'ensemble de la plus grande chaîne d'approvisionnement au monde. Tidewater a fait équipe avec Validere pour utiliser une couche de données universelles basée sur l'IA afin de regrouper plusieurs sources de données en une seule source de vérité, de sorte à pouvoir prendre de meilleures décisions opérationnelles et commerciales, ainsi que sur le plan des ESG. Il est maintenant possible de déterminer le meilleur plan d'action au niveau du système en trouvant les charges d'alimentation convenant à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Résultat? Une meilleure économie, une diminution des coûts énergétiques pour les Canadiens et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. « Nous sommes fiers de contribuer à la création d'emplois dans le secteur de la technologie au Canada, et ce projet est un excellent exemple du grand rôle de l'énergie dans tous les aspects de l'économie canadienne. Ces outils sont utiles dans les activités quotidiennes, mais également dans la planification stratégique du transport des produits. » - Terrence Dumont, vice-président directeur, Montney, Tidewater Midstream. « Validere est ravie de poursuivre son travail avec des partenaires formidables comme Tidewater et SCALE AI. Accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement énergétique à l'aide de la technologie est l'une des plus grandes occasions qu'il nous est donné de saisir actuellement sur le plan de l'environnement et de l'économie. Nous sommes particulièrement fiers de créer notre technologie au Canada et d'y favoriser la croissance de l'emploi. Validere a généré plus de 20 emplois au pays cette année, et ce projet favorise sans aucun doute notre croissance. » - Nouman Ahmad, cofondateur et chef de la direction de Validere → Optimisateur de personnel et recommandeur de produits bilatéral pour le commerce électronique Partenaires : Kognitive Tech Inc., Ivado Labs, Roy Foss, Cellcom Investissement de SCALE AI : 1 million $ Investissement total : 2,9 millions $ Kognitive Tech, une entreprise canadienne chef de file du commerce électronique, se réjouit d'ajouter ses premières capacités en IA à sa suite logicielle. Ce projet a pour but de mettre au point de robustes capacités de personnalisation, que les détaillants peuvent adapter. Les outils élaborés fourniront d'abord aux détaillants la mise en grappes, le pointage et la priorisation de leurs clients, et ce, en temps réel et en tirant parti de l'apprentissage machine, pour mieux cerner la demande et optimiser leurs ressources humaines (p. ex. le personnel nécessaire à un moment donné). Un recommandeur de produits fournira par la suite des recommandations relatives aux produits et aux services pour les grappes de clients pertinentes en fonction de leurs besoins attendus et des stocks disponibles. « Ce projet a pour objectif final d'augmenter le taux de conversion transactionnelle des détaillants, c'est-à-dire leur obtention d'une part de la demande, tout en augmentant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Il sera très utile aux détaillants, car ils pourront offrir à leurs clients des produits et des services plus personnalisés », précise Josh Singer, chef de la direction. → Analyse de vidéo industrielle aux fins d'efficacité de la fabrication Partenaires : Pacefactory inc, Magna International, Université de Guelph, Alberta Machine Intelligence Institute (AMII), Université du Québec à Rimouski, Toyota Motor Manufacturing Canada, DuPont Sustainable Solutions Investissement de SCALE AI : 1 million $ Investissement total : 2,9 millions $ L'analyse de vidéo industrielle tire profit des technologies de la vision informatique, de l'IA et de l'apprentissage machine pour étudier les schémas de mouvements des procédés de production et déterminer les possibilités d'amélioration, ou pour aider à expliquer les pertes de temps ou de mouvement imprévues et atypiques. Les techniques d'amélioration continue actuelles sont très manuelles et chronophages, tout en étant peu efficaces. En ayant recours à l'IA pour traiter de vastes quantités de données, Pacefactory, de même que les partenaires de son consortium, cherche à mettre au point des solutions et des processus en matière d'analyse de vidéo industrielle afin de résoudre certains des problèmes de production les plus coûteux dans le domaine de la fabrication. « Dans le cadre de ce projet, Magna International participera à l'élaboration de solutions en matière d'analyse de vidéo industrielle axées sur l'IA en vue d'optimiser la chaîne d'approvisionnement dans leurs activités au Canada. Leurs installations de fabrication fourniront des études de cas réels, ce qui procurera une valeur ajoutée au développement de la technologie de Pacefactory et améliorera l'efficacité de la logistique », explique Sean Clare, cofondateur de Pacefactory. → Développement de plateforme pilotée par l'IA pour la livraison sur le dernier kilomètre et l'installation résidentielle Partenaires : Quick Contractors, Canadian Tire, Genaire Transport, Tech Consultants Group (TCG) Investissement de SCALE AI : 0,65 million $ Investissement total : 2 millions $ QuickContractors.com Inc. a conclu un partenariat avec la Société Canadian Tire pour développer une plateforme de logiciel-service d'IA qui allie des données en temps réel et l'IA afin d'optimiser la livraison sur le dernier kilomètre et l'installation de produits pour les grands détaillants canadiens. L'entreprise développe actuellement une plateforme intelligente dotée de solides capacités d'optimisation qui synthétiseront les données d'entrée existantes et obtenues en temps réel, notamment la disponibilité des stocks, les détails du transporteur livreur, les points de livraison, le SGP et le niveau de compétence des entrepreneurs, afin d'améliorer la planification des capacités, l'ordonnancement et la logistique de plus de 5 000 entrepreneurs nationaux et agents de prestation de services. « Ce projet permettra à Quick Contractors d'offrir une expérience client à la fine pointe de la technologie, de réduire les capacités excédentaires en matière de main-d'œuvre et d'harmoniser l'ordonnancement des ressources hétérogènes avec ses partenaires de vente au détail. Nous réaliserons ainsi, grâce à l'IA, des gains d'efficience importants dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement sur le dernier kilomètre », affirme Trevor Bouchard, chef de la direction. → Prévision de la demande de bout en bout fondée sur l'apprentissage machine Partenaires : Unilever Canada, Larus Technologies, SOSCIP Investissement de SCALE AI : 0,5 million $ Investissement total : 2,2 millions $ Puisqu'elle fournit tous les jours des produits de consommation à des détaillants de tout le pays, la chaîne d'approvisionnement d'Unilever est essentielle à la réussite de l'entreprise. En se servant de données internes et externes, la solution de prévision de la demande de bout en bout fondée sur l'apprentissage machine, qui a été mise au point par le groupe Intelligence collective d'Unilever Canada et par son partenaire stratégique en analyse d'IA/AM (Larus Technologies), et qui est hébergée sur la plateforme d'informatique intelligente de SOSCIP Consortium, permet à Unilever d'optimiser les prévisions. Gary Wade, président, Unilever Canada : "La prévision précise de la demande de produits est essentielle pour Unilever en tant que société de biens de consommation à évolution rapide. Cela nous permet d'optimiser la production et la distribution, tout en mettant des produits essentiels à la disposition de tous les Canadiens. En utilisant l'expertise unique de l'IA pour fournir des renseignements axés sur les données, ce projet aura un impact significatif sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, ce qui profitera à toutes les parties prenantes. " → Récolte de précision Partenaires : McCain, Fiddlehead, Resson, Riverview Farms Corp, CP Farms Ltd, Swansfleet Alliance, Valley Farms Investissement de SCALE AI : 0,75 million $ Investissement total : 1,8 million $ En présentant cette proposition, les partenaires veulent exploiter la puissance des données et des prédictions pour doter les agriculteurs de meilleurs outils afin de gérer les cultures de manière proactive et de réduire les effets des incertitudes météorologiques. Le projet aidera les producteurs à établir l'ordre des récoltes par champ en fonction de critères objectifs (p. ex. santé foliaire ou secteurs humides) pour maximiser le rendement. « Les données et les prédictions appuieront également les décisions en matière de planification de la production chez McCain, ce qui nous aidera à optimiser la gestion des tas de pommes de terre, à réduire les déchets et à contrôler les coûts. Nous appuierons ainsi l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire canadienne en réduisant la nécessité de se procurer des pommes de terre dans d'autres pays et en diminuant les coûts de toute la chaîne de valeur des produits alimentaires qui, au bout du compte, touche les restaurateurs et les consommateurs », explique Caroline Morissette, vice-présidente, Données et analyses.

À propos de SCALE AI ( SCALEAI.ca )

Supergrappe canadienne spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale.

Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, l'émergence des futurs fleurons du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

