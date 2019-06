Scale ai annonce la sélection de projets novateurs en intelligence artificielle appliquée aux chaînes d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la supergrappe des chaînes d'approvisionnement propulsées par l'intelligence artificielle scale ai a annoncé, en présence de l'Honorable Navdeep Singh Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, la sélection de ses premiers projets collaboratifs représentant un investissement de 5,1 millions, dont 2 millions co-investis par scale ai. Dans la continuité de la mission de scale ai, ces projets ambitionnent de faire du Canada un chef de file international dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) appliquée notamment aux chaînes d'approvisionnement.

Chaque projet est piloté par l'industrie, et est composé de 3 à 7 partenaires qui collaborent pour relever les défis d'intelligence artificielle appliquée aux chaînes d'approvisionnement. Chacune des équipes de projet réunit un consortium de partenaires pouvant comprendre des adoptants de l'industrie, des chefs de file en technologie, des petites et moyennes entreprises, des universités et des organismes de recherche.

Ces projets répondront aux problématiques identifiées par certains secteurs, notamment le commerce de détail, la manufacture, l'agriculture et les transports, en intégrant des modèles d'intelligence artificielle. À terme, ces projets entendent apporter des solutions novatrices concrètes qui permettront, entre autre : une amélioration de l'acheminement et de la traçabilité des produits, une augmentation de la précision des prévisions de la demande, une meilleure affectation des tâches terrains pour les employés, une planification plus efficace pour éviter le surstockage et le gaspillage de marchandises périmées.

Les projets sélectionnés apporteront notamment les solutions suivantes :

Système d'aide à la décision pour la planification des opérations, l'allocation du stockage et l'ordonnancement des grues (Ray-Mont, SimWell et Ivado Labs) ;

Prévision de la complexité des réparations sur le terrain et gestion des techniciens (Bell, Exfo, VuPoint Systems, Ivado Labs) ;

Plateforme communautaire de co-chargement pour les agriculteurs (Local Line, Flanagan FoodService, Ontario Fresh, collectif de sept fermiers) ;

Plateforme intelligente pour une personnalisation agile (Nulogy, Mars Canada , Schenker Canada , Alliance, Linsey Foods, LakeCityFoods, Menasha) ;

« Avec ces premiers projets sélectionnés, scale ai entre dans sa phase opérationnelle », déclare Julien Billot, PDG de scale ai. "Depuis le lancement officiel de nos activités il y a quelques semaines, nous avons reçu un nombre important de soumissions de projet et travaillons de concert avec nos différents partenaires pour sélectionner d'autres projets très prochainement. J'encourage toutes les entreprises désirant intégrer l'IA dans leur chaîne d'approvisionnement à continuer à prendre contact avec nos équipes afin de nous présenter leur proposition de projet ».

« Scale ai ne fait que commencer à transformer le secteur de l'IA, à créer de bons emplois ici au pays et à faire du Canada un chef de file mondial dans ce domaine. Les projets tireront parti de ce leadership pour produire des avantages tangibles pour d'autres secteurs de l'économie. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une initiative révolutionnaire qui réduira considérablement les coûts de l'industrie pour toute une gamme de services, y compris l'expédition et les stocks. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« En tant que principal investisseur dans la recherche et développement dans le secteur des communications au Canada, Bell est fière d'apporter son expertise aux travaux novateurs en cours avec scale.ai », a déclaré André Beaulieu, vice-président principal, services corporatifs. « Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires technologiques, EXFO et VuPoint Systems, afin de développer des solutions d'intelligence artificielle novatrices dans le but d'accroître l'efficacité de la gestion des services sur le terrain chez Bell et dans le secteur des communications. »

« Dans un contexte de mondialisation, le développement du commerce international passe inévitablement par l'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement » déclare Charles Raymond, PDG de Ray-Mont Logistiques. « Chez Ray-Mont Logistiques, c'est cette volonté infatigable de toujours innover et d'inclure l'intelligence artificielle à nos processus qui nous permet aujourd'hui de figurer au rang d'expert mondial dans ce domaine. À titre de membre fondateur de scale ai, nous sommes fiers de constater que notre projet de terminal intelligent s'inscrit dans cette vision partagée de propulser la chaîne logistique à un autre niveau. Nous avons l'ambition, l'expertise et la créativité de poursuivre sur cette lancée en continuant d'offrir des solutions flexibles, innovantes et de haute qualité à nos clients et partenaires ».

À propos de scale ai

Scale ai (Supply Chain and Logistics Excellence AI) est un hub d'investissement et d'innovation dont le siège est situé à Montréal. L'une des cinq supergrappes d'innovation canadiennes, elle a pour mission de développer la chaîne d'approvisionnement de prochaine génération et de promouvoir le leadership du Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie. La chaîne d'approvisionnement canadienne représente aujourd'hui environ un million d'emplois et plus de 10 % du PIB.

Près de 120 partenaires industriels, établissements de recherche et autres joueurs de l'écosystème de calibre mondial ont uni leurs forces pour créer ce consortium d'innovation. Ensemble, ces partenaires se sont engagés à plus que doubler le financement du Gouvernement du Canada pour soutenir cette initiative sans précédent.

