OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui est le premier jour du Mois de la prévention des fugues. Le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) profite de l'occasion pour mettre en lumière le problème des fugues au Canada avec la publication de son rapport exhaustif intitulé Exploration du phénomène des fugueurs signalés au Canada 2015 à 2021.

Une personne en fugue est toute personne disparue identifiée comme telle dans le système du Centre d'information de la police canadienne et toute personne ayant disparu plus d'une fois durant la période du rapport.

Entre 2015 et 2021, 88 % de toutes les personnes disparues signalées à la police au Canada étaient des personnes en fugue. Chaque année, environ 60 000 personnes sont portées disparues auprès des services de police au Canada. Cela équivaut donc à 52 000 cas de fugue par an, mais comme les cas ne sont pas tous signalés à la police, ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé.

Le rapport du CNPDRN peut être utilisé pour orienter les stratégies de prévention et d'enquête, élaborer des pratiques et des politiques policières fondées sur des données probantes et déterminer de futurs domaines d'étude.

Si vous croyez qu'une personne a fugué, signalez sa disparition à votre service de police local.

Citation

« Le nombre de fugueurs au Canada est préoccupant, et il est probablement beaucoup plus élevé en réalité étant donné que les cas de fugue ne sont pas tous signalés à la police. Le rapport du CNPDRN met en évidence la prévalence et la nature de ce problème dans notre pays, ainsi que la nécessité de faire appel à tous les partenaires de la communauté pour le traiter de manière holistique. L'étude et ses statistiques attirent l'attention sur ce problème important en ce début du Mois de la prévention des fugues. »

Lana Prosper, sergente de la GRC, off. resp. p. i. du Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés au Canada

Faits en bref

La majorité des adolescents en fugue sont des filles et la majorité des adultes en fugue sont des hommes.

Les jeunes représentent 69 % des personnes qui disparaissent à répétition, même s'ils ne représentent que 32 % de l'échantillon global. Les femmes sont globalement plus représentées dans la catégorie des disparitions à répétition que les hommes.

La plupart des cas de fugue sont résolus rapidement. Dans 70 % des cas, les fugues ont été résolues dans les trois jours suivant le signalement de la disparition de la personne, et 95 % de tous les cas ont été résolus dans les 30 jours. Les taux de résolution sont légèrement plus rapides pour les cas concernant les enfants, les fugueurs à répétition ou les Autochtones. Les taux de résolution ne sont pas très différents entre les sexes.

Le CNPDRN de la GRC offre un soutien aux organismes d'application de la loi, aux médecins légistes et aux coroners principaux dans les enquêtes sur les personnes disparues et les restes non identifiés partout au pays. Pour en savoir plus, visitez Disparus-Canada .

