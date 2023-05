Cet investissement pluriannuel permettra le développement de solutions axées sur le nuage dans diverses industries

ORLANDO, Floride, le 11 mai 2023 /CNW/ - SAS INNOVATE -- SAS, le chef de file de l'analytique, va investir un milliard USD au cours des trois prochaines années afin de poursuivre le développement de solutions d'analytique avancée ciblant les besoins uniques de certains secteurs. Dans les secteurs bancaire, gouvernemental, de l'assurance, des soins de santé, de la vente au détail, de la fabrication, de l'énergie et plus encore, SAS s'appuiera sur son objectif d'une décennie de fournir des solutions adaptées aux défis de l'industrie. Cet engagement vis-à-vis de l'industrie et la rapidité avec laquelle ces solutions offrent de la valeur sont des facteurs de différenciation clés de SAS.

L’investissement d’un milliard USD de SAS tirera parti des solutions novatrices et adaptées à l’industrie développées depuis plusieurs décennies par l’entreprise. (PRNewsfoto/SAS)

Toutes les solutions de l'industrie fonctionneront sur SAS® Viya®, la plateforme d'IA et d'analytique massivement parallèle et infonuagique de SAS.

« Les entreprises font face à de nombreux défis, comme la menace d'une récession économique, des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de main-d'œuvre ou encore des changements de réglementation, a confié Jim Goodnight, PDG de SAS. « Grâce aux informations issues de l'analytique axée sur l'industrie, ces défis peuvent être une source d'occasions pour les organisations résilientes.

Avec cet investissement, SAS va pouvoir continuer de soutenir les entreprises qui utilisent l'IA, l'apprentissage machine et l'analytique avancée pour lutter contre la fraude, gérer les risques, mieux desservir les clients et les citoyens, et plus encore. Nous restons fidèles à notre engagement continu envers l'innovation tout en proposant la meilleure analytique du marché. »

Innovation en R&D + savoir-faire dans le domaine = analytique pour les personnes

L'investissement d'un milliard USD sera utilisé pour la recherche directe et le développement, les équipes du secteur d'activité et les efforts de marketing de l'industrie. Il financera le travail novateur des scientifiques des données, statisticiens et développeurs de logiciels de SAS, qui travaillent avec des consultants, des ingénieurs système et des spécialistes du marketing ayant une expérience particulière de l'industrie.

Cet investissement s'inscrit dans la tendance vers la démocratisation de l'analytique de données. Le fait de mettre le pouvoir de l'analytique avancée entre les mains d'un plus grand nombre de personnes possédant une expérience et des rôles professionnels variés sera bénéfique pour les organisations et la société en général. C'est ce que SAS appelle l'analytique pour tout le monde, partout.

À mesure que les organisations continuent d'adopter l'IA, l'apprentissage machine, la vision par ordinateur et l'analytique de l'Internet des objets (IdO) pour recueillir de précieux renseignements, des personnes de tous les niveaux de compétence peuvent participer au processus d'analytique au moyen d'options à faible code ou sans code comme celles offertes par les solutions fonctionnant sur SAS Viya.

Les scientifiques des données et les statisticiens peuvent utiliser les solutions pour l'industrie de SAS, en profitant de l'IA, de l'apprentissage machine et d'autres outils d'analytique puissants. Chose importante, les analystes commerciaux peuvent également en bénéficier pour mieux détecter et prévenir la fraude, les urbanistes pour améliorer la santé et la sécurité publiques, les soignants pour améliorer les soins aux patients et les travailleurs de première ligne pour optimiser les chaînes de fabrication.

Solutions récentes de SAS destinées à l'industrie

SAS propose déjà une grande variété de solutions destinées à l'industrie. L'investissement en cours va permettre de les améliorer, mais SAS prévoit également d'élaborer de nouvelles solutions pour répondre à des besoins supplémentaires.

Voici quelques exemples récents d'expertise de l'industrie SAS :

Gestion de la volatilité et amélioration de l'expérience client dans les services financiers

Les vents contraires économiques de l'an dernier ont secoué les marchés mondiaux, annulé les rebonds de l'après-pandémie et créé un paysage du risque de plus en plus précaire. Pour aider les clients des secteurs des banques et de l'assurance à relever les défis qui les attendent, SAS a fait l'acquisition de Kamakura Corp., une société de gestion du risque financier réputée pour sa rigueur, en particulier dans la gestion intégrée de bilan.

Cette acquisition, qui est la plus importante de l'histoire de SAS, a permis d'ajouter à l'équipe de SAS certains des spécialistes les plus renommés de la gestion quantitative du risque. Elle accélère également les progrès réalisés dans la suite de solutions de gestion intégrée du risque de SAS. La solution SAS Asset and Liability Management (ALM) a d'ores et déjà été restructurée pour SAS Viya, aidant les banques à prévoir et à atténuer les risques de liquidités et de bilan qui ont récemment déclenché des faillites dans le secteur bancaire.

SAS accorde également la priorité à l'innovation dans la prise de décisions au sein de l'entreprise. La mise en relation de fonctions cloisonnées (p. ex., intégration, risque de crédit, détection de la fraude, marketing) sur une architecture unifiée basée sur l'IA - et l'utilisation de données partagées et de l'analytique - aident les établissements financiers à simplifier leur complexité opérationnelle tout en produisant des résultats plus rapidement, et en prenant des décisions plus précises qui améliorent l'expérience client.

Protection de l'argent des contribuables

Chaque année, les gouvernements du monde entier perdent d'énormes sommes à cause de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal. Ces phénomènes affaiblissent la capacité des gouvernements à fournir des services essentiels à leurs citoyens.

SAS Tax Compliance aide les gouvernements à protéger leurs sources de revenus en appliquant l'analytique avancée à de vastes quantités de données fiscales afin de surveiller et de détecter automatiquement les cas de non-conformité et de fraude.

Grâce à cela, les agences fiscales gouvernementales peuvent identifier plus rapidement les fraudes potentielles, mettre au jour les nouveaux mécanismes de fraude fiscale, accélérer les audits et retirer les vieux cas des livres.

Des tarifications d'assurance dynamiques pour un marché tendu

L'Insurance Information Institute a désigné 2022 comme la pire année en plus d'une décennie pour l'assurance multirisque. Selon une étude menée par AM Best, des catastrophes comme l'ouragan Ian ont fait perdre 26,5 milliards USD à l'industrie américaine de l'assurance multirisque.

Pour rester à flot dans un contexte de risque climatique cumulatif, les assureurs doivent augmenter les primes pour renflouer les liquidités, ce qui entraîne un mécontentement chez les clients sur un marché déjà instable. Une tarification de prime rapide, précise et impartiale est essentielle pour demeurer solvable et concurrentiel, tout en favorisant la tranquillité d'esprit des consommateurs.

SAS Dynamic Actuarial Modeling permet une préparation optimisée des données et des capacités de modélisation très souples avec le soutien de l'apprentissage machine. La solution aide les assureurs à offrir des prix équitables dans un marché rapide et tendu.

Accélération de la transformation numérique de la santé et du développement thérapeutique

Qu'il s'agisse de faire progresser le développement de traitements vitaux ou d'améliorer les résultats et l'expérience des patients, l'expertise de pointe de SAS est à l'avant-garde de l'amélioration des soins de santé.

SAS Health offre des applications et des solutions d'IA destinées à l'industrie dans les domaines de la santé de la population, des opérations et de la finance. L'outil aide les organisations de soins de santé à fournir des soins de haute qualité, plus sûrs et plus rentables. Qu'il s'agisse de transformer les données sur la population de patients en cohortes prêtes à l'analytique ou d'informer les modèles de soins et de paiement fondés sur la valeur, les interfaces intuitives de type pointer-cliquer de SAS aident les médecins et les analystes opérationnels à faire avancer la transformation des soins de santé et à visualiser les tendances qui sont cachées dans leurs données.

SAS favorise également la recherche clinique qui mène à de nouvelles thérapies et à de nouveaux traitements. À titre d'exemple, environ 90 % des essais cliniques ne respectent pas les délais de recrutement. SAS Clinical Enrollment Simulation utilise une analytique puissante pour améliorer la planification du recrutement, aidant à éviter les retards dévastateurs qui résultent souvent de cibles de recrutement manquées.

Prévision et planification de la demande dans les secteurs des biens de consommation et de la vente au détail

Les détaillants et les fabricants de biens de consommation ont plus que jamais besoin d'une planification précise de la demande. Avec l'aide de l'outil SAS Intelligent Planning Cloud basé sur l'IA, les entreprises sont en mesure de mieux anticiper les besoins des acheteurs et les interruptions d'expédition, et d'y répondre.

Cette solution logicielle en tant que service est entièrement automatisée de bout en bout par l'analytique SAS Viya et l'apprentissage machine, et est disponible sur SAS Cloud. Ainsi, les détaillants et les entreprises de biens de consommation peuvent rapidement transformer les données en valeur.

Amélioration de la fiabilité des réseaux électriques

Près d'un tiers des pannes d'électricité sont causées par des pannes d'équipement. Ces pannes sont coûteuses à réparer, augmentent les risques pour les employés qui effectuent des réparations et laissent les clients - ainsi que les maisons, écoles, usines et plus encore - sans électricité.

SAS Grid Guardian AI analyse les données provenant de capteurs IdO installés sur des véhicules de service comme des camions à ordures. Ces capteurs (fabriqués par Exacter, partenaire de SAS) lisent les données sur les émissions de radiofréquences provenant des lignes de transmission. Ces données sont ensuite analysées par SAS AI, l'apprentissage machine et l'analytique en continu.

Le résultat? Les entreprises de services publics sont capables de mieux comprendre les pannes d'équipements, et de les prévoir avant qu'elles ne surviennent. De plus, elles peuvent hiérarchiser les programmes d'entretien afin de réduire les interruptions de service et les risques de blessures du personnel, tout en améliorant la fiabilité.

Marketing responsable et rentabilité accrue

Les spécialistes du marketing font face à des pressions plus exacerbées que jamais auparavant pour faire preuve de responsabilité et de transparence dans leur utilisation des technologies faisant appel aux données des clients, tout en étant de bons intendants de leurs marques. Être responsable en tant que spécialiste du marketing de nos jours signifie qu'il faut tenir compte de l'évolution des attentes des clients en matière de protection de la vie privée, adopter des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle générative et être capable de mesurer la valeur des programmes de marketing à tout moment.

Ces conditions font du marketing responsable un impératif, et SAS Customer Intelligence 360 peut aider les marques à utiliser les données des clients, les technologies de marketing et les ressources de manière responsable. Grâce à ses outils d'analytique puissants, les marques peuvent fidéliser les clients et leur inspirer confiance, assurer la conformité juridique et éthique, optimiser les actifs de marketing et accroître la rentabilité de l'entreprise.

Le rôle clé joué par les partenaires

Le vaste réseau de partenaires de SAS contribuera à l'élaboration et au déploiement de solutions destinées à l'industrie.

« Le leadership sans précédent de SAS dans la création de solutions puissantes destinées à l'industrie et l'utilisation de SAS Viya pour transférer ces solutions dans le nuage est l'une des principales raisons pour lesquelles les clients apprécient notre partenariat », a déclaré Alvaro Celis, vice-président du service Solutions Area ISV Sales pour Microsoft. « En adaptant l'IA et l'analytique avancée aux besoins précis des secteurs bancaire, gouvernemental, de l'assurance, des soins de santé et autres, SAS et Microsoft ont créé un différenciateur crucial pour nos clients communs. »

Un exemple de ce type de partenariat est l'informatique confidentielle Azure, une nouvelle technologie - fournie conjointement par Microsoft, SAS et le fabricant de puces AMD - conçue pour offrir une protection améliorée des données hautement sensibles lorsque celles-ci sont utilisées en mémoire. Cette technologie peut améliorer considérablement la protection de la vie privée et la sécurité des données pour les clients dans les secteurs hautement réglementés comme les services financiers, les soins de santé et le gouvernement.

SAS Viya sur Microsoft Azure intégrera bientôt les capacités d'informatique confidentielle d'Azure avec des processeurs AMD EPYC™ et la technologie SEV-SNP. Cela permettra aux clients de SAS Viya d'avoir accès à une plateforme d'IA et d'informatique en nuage encore plus sécurisée, afin de minimiser le risque d'intrusion et de renforcer la conformité, tout en donnant aux clients accès à des bassins de données plus vastes pour des modèles analytiques plus puissants. Les nouvelles capacités seront initialement disponibles aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Irlande, avec un déploiement plus large par la suite.

Pour en savoir plus sur les solutions destinées à l'industrie de SAS susceptibles d'aider les organisations de toutes tailles, visitez www.sas.com/en_us/industry.html.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par le responsable de l'analytique de SAS, à l'occasion de la conférence d'affaires axée sur l'IA et l'analytique, SAS Innovate. Pour se tenir au courant des dernières nouvelles de SAS, suivez @SASsoftwareNews sur Twitter.

À propos de SAS Viya

SAS Viya est une plateforme d'intelligence artificielle, d'analytique et de gestion des données qui fonctionne sur une architecture moderne et évolutive. Il s'agit d'un logiciel infonuagique conçu pour être livré et mis à jour continuellement et pour apporter la puissance de l'analytique à tout le monde, partout. SAS Viya intègre l'art de la prise de décisions à la science de l'IA et de l'analytique avancée, aidant les organisations à prendre de meilleures décisions plus rapidement.

À propos de SAS

SAS est le chef de file en analytique. Les logiciels et services novateurs offerts par SAS renforcent l'autonomie des consommateurs de partout sur la planète et les inspirent à convertir les données en renseignements exploitables. SAS vous offre la « puissance de savoir » (THE POWER TO KNOW®).

