26 ministères bénéficieront de cette nouvelle entente de sept ans

OTTAWA, Ontario, 17 décembre 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a choisi SAS, le leader des solutions pour les données et l'IA, comme principale solution analytique. L'entente contractuelle permet à 26 ministères et organismes du gouvernement du Canada participants d'utiliser SAS® Viya® dans l'ensemble de leur organisation dans le cadre d'une seule entente globale.

L’audacieuse initiative de modernisation du gouvernement du Canada permettra de transférer 26 ministères vers SAS Viya et regroupera plus de 100 contrats (PRNewsfoto/SAS)

La nouvelle entente de licence d'entreprise (ELA) avec SAS regroupera plus de 100 contrats annuels en un seul et allégera le travail des fonctionnaires dans l'ensemble des organismes fédéraux grâce à une stratégie de données unifiée.

« Une stratégie simplifiée en matière de données et d'IA présente un énorme potentiel pour les organismes du gouvernement fédéral, a déclaré Riad Gydien, vice-président exécutif et directeur des ventes de SAS. En exploitant la puissance de SAS Viya, les organismes du gouvernement du Canada réaliseront d'importants progrès dans l'harmonisation de leurs stratégies et initiatives numériques grâce aux efforts menés par le Canada dans le cadre de son Ambition numérique, tout en simplifiant considérablement la gestion des logiciels et en réduisant les dépenses. »

L'Ambition numérique du gouvernement du Canada est un plan à l'échelle du gouvernement pour tout ce qui touche au numérique et qui aide à établir les priorités des initiatives numériques et de la prestation de services gouvernementaux.

Parmi les autres principaux avantages de cette nouvelle entente figurent :

Une gestion simplifiée : Les équipes des TI pourront mieux simplifier la gestion des logiciels et la conformité en regroupant les licences en une seule entente, ce qui facilitera le suivi de l'utilisation et des renouvellements.

: Les équipes des TI pourront mieux simplifier la gestion des logiciels et la conformité en regroupant les licences en une seule entente, ce qui facilitera le suivi de l'utilisation et des renouvellements. La normalisation : Une entente de licence d'entreprise offre un accès uniforme au logiciel dans l'ensemble de l'organisation, ce qui permet à tous les employés de disposer des outils dont ils ont besoin sans la complexité d'avoir à gérer de multiples licences.

Une entente de licence d'entreprise offre un accès uniforme au logiciel dans l'ensemble de l'organisation, ce qui permet à tous les employés de disposer des outils dont ils ont besoin sans la complexité d'avoir à gérer de multiples licences. La modernisation : La modernisation de l'ancienne technologie SAS utilisée dans l'ensemble du gouvernement du Canada permettra de bénéficier d'une infrastructure informatique flexible tout en réduisant la dette technique.

: La modernisation de l'ancienne technologie SAS utilisée dans l'ensemble du gouvernement du permettra de bénéficier d'une infrastructure informatique flexible tout en réduisant la dette technique. Des économies de coûts : Les licences d'entreprise offrent souvent des rabais sur le volume, réduisant ainsi les dépenses globales par rapport à l'achat de licences individuelles pour chaque utilisateur ou service.

: Les licences d'entreprise offrent souvent des rabais sur le volume, réduisant ainsi les dépenses globales par rapport à l'achat de licences individuelles pour chaque utilisateur ou service. Un soutien et des services améliorés : Cela comprend du soutien, de la formation et des services supplémentaires qui pourraient ne pas être disponibles avec des licences individuelles.

