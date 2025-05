ORLANDO, Floride, 7 mai 2025 /CNW/ - SAS Innovate -- SAS, leader en matière de données et d'IA, a annoncé aujourd'hui ses dernières offres sur la plateforme SAS® Viya®, qui couvrent les dernières avancées en matière d'IA pour développer et galvaniser la productivité humaine et la prise de décision.

« SAS fait évoluer sa stratégie et son portefeuille pour englober un écosystème plus large de personas d'utilisateurs, de préférences et de technologies au sein de la pile technologique d'IA des entreprises », a déclaré Kathy Lange, directrice de recherche pour les logiciels d'IA chez IDC. « SAS continue de développer des offres qui rationalisent et automatisent le cycle de vie de l'IA et permettent aux entreprises de prendre plus rapidement de meilleures décisions. »

Les dernières et prochaines nouveautés de SAS Viya sont les suivantes :

SAS Data Maker - Présenté en avant-première privée l'année dernière, le générateur de données synthétiques sécurisé aide les entreprises à relever les défis de la confidentialité et de la rareté des données, tout en simplifiant les processus et en conservant les ressources. Accéléré par la récente acquisition par SAS des principaux actifs logiciels du pionnier des données synthétiques Hazy, SAS Data Maker devrait être disponible au troisième trimestre 2025.





- Présenté en avant-première privée l'année dernière, le générateur de données synthétiques sécurisé aide les entreprises à relever les défis de la confidentialité et de la rareté des données, tout en simplifiant les processus et en conservant les ressources. Accéléré par la récente acquisition par SAS des principaux actifs logiciels du pionnier des données synthétiques Hazy, SAS Data Maker devrait être disponible au troisième trimestre 2025. SAS Viya Intelligent Decisioning - Disponible dès maintenant, SAS Viya Intelligent Decisioning facilite la construction et le déploiement d'agents d'IA intelligents dotés du ratio autonomie de l'IA/implication humaine parfait pour trouver l'équilibre optimal de supervision en fonction de la complexité de la tâche, du risque et des objectifs de l'entreprise.





- Disponible dès maintenant, SAS Viya Intelligent Decisioning facilite la construction et le déploiement d'agents d'IA intelligents dotés du ratio autonomie de l'IA/implication humaine parfait pour trouver l'équilibre optimal de supervision en fonction de la complexité de la tâche, du risque et des objectifs de l'entreprise. SAS Managed Cloud Services: SAS Viya Essentials - Offre packagée de services cloud gérés d'une sélection de produits SAS Viya, SAS Managed Cloud Services: SAS Viya Essentials a été lancé au début de l'année 2025. Actuellement destiné aux petites et moyennes entreprises, SAS Managed Cloud Services: Viya Essentials réduit la barrière à l'entrée, en fournissant SAS Viya dans un petit service géré hébergé prêt à l'emploi.





- Offre packagée de services cloud gérés d'une sélection de produits SAS Viya, SAS Managed Cloud Services: SAS Viya Essentials a été lancé au début de l'année 2025. Actuellement destiné aux petites et moyennes entreprises, SAS Managed Cloud Services: Viya Essentials réduit la barrière à l'entrée, en fournissant SAS Viya dans un petit service géré hébergé prêt à l'emploi. SAS Viya Copilot - Basé sur Microsoft Azure AI Foundry, SAS Viya Copilot est un assistant conversationnel piloté par l'IA et intégré directement dans la plateforme SAS Viya. Il offre aux développeurs, aux experts en mégadonnées et aux utilisateurs professionnels un puissant assistant personnel qui accélère les tâches analytiques, commerciales et industrielles. SAS Viya Copilot est actuellement disponible en avant-première privée sur invitation uniquement, la disponibilité générale étant prévue pour le troisième trimestre 2025. Les principales caractéristiques de l'offre initiale de Copilot comprennent le développement de modèles alimentés par l'IA et l'assistance à la programmation pour les utilisateurs de SAS.





- Basé sur Microsoft Azure AI Foundry, SAS Viya Copilot est un assistant conversationnel piloté par l'IA et intégré directement dans la plateforme SAS Viya. Il offre aux développeurs, aux experts en mégadonnées et aux utilisateurs professionnels un puissant assistant personnel qui accélère les tâches analytiques, commerciales et industrielles. SAS Viya Copilot est actuellement disponible en avant-première privée sur invitation uniquement, la disponibilité générale étant prévue pour le troisième trimestre 2025. Les principales caractéristiques de l'offre initiale de Copilot comprennent le développement de modèles alimentés par l'IA et l'assistance à la programmation pour les utilisateurs de SAS. SAS Viya Workbench - Lancé en 2024, SAS Viya Workbench est un environnement de programmation basé sur le cloud conçu pour les développeurs, les experts en mégadonnées et les modélisateurs afin d'améliorer considérablement la vitesse et l'efficacité et de procéder facilement à la gestion des données, à l'analyse et au développement de modèles en utilisant du code SAS ou Python, via Visual Studio Code ou Jupyter Notebook. La nouveauté en 2025 est la prise en charge du langage de programmation R, SAS Enterprise Guide en tant qu'environnement de développement intégré (IDE) optionnel, et l'extension de la disponibilité initiale sur AWS Marketplace à la disponibilité sur Microsoft Azure Marketplace.

Pour en savoir plus sur les produits de données et d'IA de SAS, rendez-vous sur : sas.com/viya.

Productivité inégalée, résultats fiables

SAS dépasse la hype de l'IA et de l'IA générative pour offrir des capacités réelles qui se traduisent par des résultats concrets avec SAS Viya - une plateforme complète de données et d'IA qui permet aux personnes de tous niveaux de compétences de participer au processus d'analyse.

La plateforme SAS Viya offre aux utilisateurs le choix d'être un concepteur d'IA avec des outils de plateforme de bout en bout, ou des acheteurs de solutions d'IA et de packages de modèles - chacun offrant l'échelle et la productivité nécessaires pour permettre de meilleures décisions et un délai de rentabilité plus rapide. Les développeurs, les experts en mégadonnées, les professionnels de l'informatique et les analystes commerciaux peuvent collaborer de manière harmonieuse au sein de l'écosystème SAS Viya et tout au long du cycle de vie des données et de l'IA, afin de prendre des décisions intelligentes. SAS Viya accélère la productivité dans divers secteurs d'activité et contextes réglementaires, offrant un avantage certain aux organisations, en particulier aux DSI et aux responsables informatiques.

Eneffet , une étude sur la productivité de l'IA réalisée en 2024 par Futurum Group a révélé que SAS Viya aidait les utilisateurs à accélérer le cycle de vie de l'IA, en leur permettant de collecter des données, d'élaborer des modèles et de déployer des décisions 4,6 fois plus rapidement que certains concurrents - tout en les aidant à accroître l'innovation, à accélérer la prise de décision et à stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

« Le climat économique actuel et le rythme rapide de l'innovation en matière d'IA peuvent sembler intenses et accablants », a déclaré Bryan Harris, Chief Technology Officer chez SAS. « Notre objectif est de fournir des capacités d'IA de pointe qui aident les entreprises à s'orienter entre hype et technologie de rupture, à faire des percées dans la résolution de problèmes et à acquérir un avantage décisionnel. »

Contribuer à la conservation mondiale grâce aux données et à l'IA

La puissance de SAS Viya va au-delà de l'amélioration des résultats commerciaux pour stimuler les efforts de conservation à l'échelle mondiale. Fathom Science, une start-up technologique qui crée des jumeaux numériques de l'océan, a fait appel à SAS Viya pour s'attaquer à un problème peu pratique qui impliquait la combinaison improbable des données océaniques, de l'IA et d'une espèce nécessitant une aide vitale.

Pour valider son modèle de prédiction de la localisation des baleines, qui aide à empêcher les navires de heurter les baleines franches de l'Atlantique Nord, gravement menacées d'extinction, Fathom Science a utilisé SAS Data Maker pour créer des données synthétiques avec les caractéristiques des données sur les couloirs de navigation réels, afin d'atteindre 500 000 points de données. Avec les données en main, SAS Viya Workbench a été utilisé pour développer des modèles afin de calculer la probabilité de la distance des baleines par rapport au rivage. Résultat ? Fathom Science a obtenu la validation statistique et d'apprentissage automatique de son modèle de prédiction de la localisation des baleines.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite lors de SAS Innovate, l'expérience en matière de données et d'IA destinées auxdécideurs , aux utilisateurs techniques et aux partenaires de SAS. Pour vous tenir informés des dernières nouvelles de SAS, rendez-vous sur sas.com/news ou suivez-nous sur LinkedIn ou X.

À propos de SAS

SAS est un leader mondial dans le domaine des données et de l'IA. Avec les logiciels SAS et des solutions spécifiques à l'industrie, les organisations transforment les données en décisions fiables. SAS vous donne THE POWER TO KNOW® (le pouvoir de savoir).

SAS et tous les autres noms de produits ou services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées ou des marques commerciales de SAS Institute Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. ® indique une marque déposée aux États-Unis. Les autres noms de marque et de produit sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Copyright © 2025 SAS Institute Inc. Tous droits réservés.

Contact éditorial :

Jennifer James

[email protected]

919-531-0858

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/SAS_v1_Logo.jpg

SOURCE SAS