Sara Bourdeau reçoit le - Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent à la cinéaste Sara Bourdeau. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup. C'est avec fierté que CBSL lui a également offert une œuvre originale de l'artiste louperivois Xavier Labrie.

« En plus de relever le défi de concevoir, tourner et produire un film sans quitter le Kamouraska, Sara Bourdeau a conquis le jury grâce à la sensibilité et à l'originalité de son œuvre. Cinéaste dynamique et passionnée, dont la démarche est empreinte d'une grande authenticité, elle se distingue par sa direction d'acteurs remarquable », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Sara Bourdeau

Sara Bourdeau est une cinéaste qui vit et travaille à Rivière-Ouelle, dans le Bas Saint-Laurent au Québec. Passionnée par le territoire et l'identité, elle ancre son travail à travers des récits personnels auxquels elle tente de donner une portée universelle. En 2020, elle fonde sa boite de production Boucane Films. Depuis le début de sa carrière, elle a réalisé plusieurs courts métrages, dont L'odeur après la pluie, mettant en vedette Louise Portal, qui a reçu plusieurs reconnaissances, dont un prix au Festival Fantasia (2016) et un prix à l'Off-court de Trouville en France. Son film Roseline a été projeté dans plus de 28 festivals à travers le monde et a récolté trois prix aux États-Unis. Son dernier court métrage Sylvie en liberté, entièrement scénarisé, produit et tourné dans la région du Kamouraska, fait actuellement la tournée des festivals au Québec et à l'international. En 2024, elle finalise le développement de deux longs métrages de fiction : Épinettes noires, bleuets sauvages, une satire sociale sur l'exploitation des ressources naturelles et Matrimoine, un drame psychologique qui emprunte les codes du folk horror.

Pour découvrir le travail de Sara Bourdeau, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient : l'artiste en arts numériques et arts visuels Baptiste Grison ainsi que le cinéaste expérimental Thomy Laporte.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) est un organisme de regroupement qui a pour mission d'œuvrer au développement et au rayonnement du milieu culturel bas-laurentien par de la formation, de l'accompagnement, de la promotion, de la veille, de la concertation et de la représentation dans une perspective de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

