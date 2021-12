SAQ : une petite pause et un retour à la table lundi

MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis le rejet de l'entente de principe plus tôt cette semaine, le syndicat (SCFP 3535) représentant les quelque 800 salariés d'entrepôt et de livraison de la Société des alcools du Québec (SAQ) est à la table de négociation. À la suite d'échanges fructueux, une pause s'impose. Les parties poursuivront les pourparlers lundi prochain.

« À l'approche des fêtes, nous faisons tout pour conclure une nouvelle entente. Nous prenons quelques jours de pause, car les deux parties doivent faire leurs devoirs afin de revenir lundi avec des propositions », de dire Michel Gratton, conseiller syndical du SCFP.

Les représentants syndicaux ne donneront aucune entrevue pour l'instant. Toutes les énergies seront consacrées à la négociation dans le but de renouveler la convention collective.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente 8650 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

