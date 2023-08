MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - L'artiste canadienne de renom Santina Semadar Panetta est ravie d'ouvrir les portes de son atelier en proposant une classe de maître exclusive, une occasion unique pour les artistes en herbe et les amateurs d'art de plonger dans le monde du néo-pointillisme et d'y explorer les profondeurs de l'expression artistique.

Reconnue internationalement et ayant reçu de nombreux prix prestigieux, Semadar y partagera ses connaissances et son expertise par le biais de 8 leçons vidéo couvrant plusieurs sujets, dont l'art classique, l'art moderne et ses courants comme l'impressionnisme, le cubisme, l'expressionnisme. Elle survolera aussi le symbolisme, et son mouvement de prédilection : le néo pointillisme.

S'impliquant depuis plusieurs années auprès de la prochaine génération, à travers cette classe de maître, elle souhaite partager ses connaissances, son expertise et sa philosophie de l'art afin d'inspirer les artistes de demain et ainsi redonner à la communauté artistique.

« L'étude et la connaissance de ce qui m'a été transmis par mes prédécesseurs sont ce que j'essaie de transmettre à tous ceux qui sont intéressés par la création de l'art tel qu'il est censé être. La compréhension de l'art classique prépare l'artiste à créer l'avenir. »

- Santina Semadar Panetta

Pour plus d'informations et pour s'inscrire à la classe de maître, veuillez consulter le site https://www.semadarmasterclass.com/courses/art-masterclass.

À propos de Santina Semadar Panetta

Santina Semadar Panetta est une artiste italo-canadienne, qui a captivé le public du monde entier grâce à sa vision artistique inégalée. La contribution révolutionnaire de Semadar au monde de l'art réside dans la création du néo-pointillisme, un style artistique révolutionnaire qui a scellé sa place dans l'histoire de l'art. Avec une carrière illustre sur tous les continents, Semadar a participé à plusieurs expositions internationales avec jury et à des expositions individuelles dans des lieux et des musées réputés d'Europe, des États-Unis et du Canada.

Facebook: Santina Semadar Panetta

Instagram: Semadar_art

SOURCE Les Industries Gould ltée

Renseignements: Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]