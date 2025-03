Santina Semadar Panetta et le néo-pointillisme - La pionnière du courant expose à New York

Bien que l'artiste ait collaboré à plusieurs reprises avec des acteurs new-yorkais, ce partenariat actuel avec la galerie Carlton Fine Arts est une première. Cette galerie est une institution reconnue dans le monde de l'art à New York, abritant des œuvres d'artistes de renom tels que Matisse, Andy Warhol, Miró, Basquiat, Kaws, Chagall, Picasso et Britto. Cette exposition servira de coup d'envoi à ArtExpo New York, où elle exposera avec Artifact Projects du 3 au 7 avril.

Reconnue à l'international et plusieurs fois primée, Santina Semadar Panetta s'est imposée comme une référence du néo-pointillisme, un courant artistique qui réinvente le pointillisme classique avec une approche contemporaine. Son travail explore divers genres, du portrait au paysage, et capture avec intensité la lumière et l'émotion. Grâce à une technique minutieuse et un usage vibrant de la couleur, elle parvient à insuffler une dynamique unique à ses œuvres.

« L'œuvre atteint sa pleine réalisation lorsque des milliers de coups de pinceau à l'huile appliquée avec précision, alla prima, fusionnent pour incarner la totalité du processus créatif et deviennent une manifestation tangible de la sensibilité artistique et un reflet profond du moi intérieur de l'artiste. »

- Santina Semadar Panetta

Semadar est la seule artiste canadienne à avoir été sélectionné pour représenter le pays lors d'événements internationaux majeurs, notamment la Biennale de Palerme, la Biennale de Mantoue au Museo Gonzaga et la Biennale des Nations à Venise au Palazzo dei Dogi. À travers les années, elle a été récipiendaire de nombreux prix prestigieux tel que :

Trophée Révélateur de Talents - Louvre Paris (2016)

Prix Il Grande Maestro (2016 & 2017)

Prix international Leonardo da Vinci de l'artiste universel (2016)

l'artiste universel (2016) Reconnaissance d'honneur - Prix Leonardo da Vinci (2018)

(2018) Prix du jury de la qualité - Biennale des nations, Venise (2018).

(2018). Prix de la première place à la Biennale de MeArt Paradisiac Reality et PUBLIC.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site

https://www.santinasemadarpanetta.com/

À propos de

Santina Semadar Panetta est une artiste italo-canadienne, qui a captivé le public du monde entier grâce à sa vision artistique inégalée. La contribution révolutionnaire de Semadar au monde de l'art réside dans la création du néo-pointillisme, un style artistique révolutionnaire qui a scellé sa place dans l'histoire de l'art. Avec une carrière illustre sur tous les continents, Semadar a participé à plusieurs expositions internationales avec jury et à des expositions individuelles dans des lieux et des musées réputés d'Europe, des États-Unis et du Canada.

Santina Semadar Panetta Semadar_art

SOURCE Semadar Art Studio

Pour tout renseignement: Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]