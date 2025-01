Santé Québec ne veut pas gérer, mais couper

MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Les annonces de coupes de postes dans le réseau de la santé se multiplient et le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) dénonce le fait que la nouvelle agence Santé Québec ne veut pas gérer, mais seulement couper, sans égard aux patientes et patients.

« Au lieu de prendre ses responsabilités et d'offrir des services aux citoyennes et citoyens qui financent à grands frais le système de santé québécois, Santé Québec et sa directrice coupent, coupent, coupent. On manque de personnel déjà dans nos lieux de travail et ces coupes auront un effet certain sur les usagers et usagères », de dire Fanny Demontigny, présidente du CPAS.

Santé Québec affirme devoir couper 1,5 milliard de dollars dans le système, et ce, à la demande du gouvernement Legault. La PDG, Geneviève Biron, explique que le réseau de la santé a pris de l'ampleur au cours des cinq dernières années. On dénombre 1000 postes en moins cette semaine, comparativement au mois précédent. De plus, les travailleuses et travailleurs sur la liste de rappel, disponibles à temps complet, arrivent à peine à travailler à temps plein.

« Certes, le réseau a crû, mais nous avons une population vieillissante qui a besoin de plus en plus de services. Il faut améliorer la gestion du réseau, pas simplement couper! C'est de la gestion paresseuse et facile. On a même coupé dans les loisirs des personnes en CHSLD. C'est couper n'importe où, n'importe comment », de dénoncer la présidente du CPAS.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]