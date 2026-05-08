/C O R R E C T I O N -- Santé Québec/

Dans le communiqué Santé Québec apporte des précisions sur les coûts associés au Dossier santé numérique, diffusé le 08-May-2026 par Santé Québec sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'il y a eu des changements. La copie complète et corrigée suit :

Santé Québec apporte des précisions sur les coûts associés au Dossier santé numérique

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Santé Québec souhaite apporter des précisions concernant les coûts associés au déploiement du Dossier santé numérique (DSN), un projet structurant de modernisation des outils cliniques du réseau de la santé.

Un projet qui respecte le budget autorisé

Le projet du DSN, avec deux projets vitrines en cours dans le Nord-de-l'Île-de-Montréal et en Mauricie-et-Centre-du-Québec, respecte le budget global de 402 M$ autorisé par le gouvernement du Québec.

Cette phase de réalisation comprend : le développement et le déploiement de la solution numérique, ainsi que les ressources humaines nécessaires à sa mise en œuvre.

Comme pour l'ensemble des projets informatiques inscrits au tableau de bord gouvernemental, les coûts liés à la réalisation du projet et ceux liés à son exploitation à long terme font l'objet d'autorisations budgétaires distinctes.

Des économies à terme d'au moins 120 M$ par année

Le DSN permettra de générer des économies importantes, d'au minimum 120 M$ par année, notamment grâce à :

l'élimination graduelle de systèmes et de licences actuellement utilisés, alors que plus de 50 % des systèmes actuels seront retirés;

la réduction des coûts liés à l'archivage et à la gestion des dossiers papier;

des gains associés à une meilleure circulation de l'information clinique, contribuant à réduire certaines inefficiences, notamment les complications évitables, les réadmissions et certaines durées de séjour.

À cela s'ajoutent les coûts importants qu'aurait également entraînés le maintien du statu quo, notamment la mise à niveau continue de systèmes devenus désuets.

Des coûts d'exploitation prévus et nécessaires

À l'issue du déploiement, des investissements annuels seront requis pour assurer le fonctionnement du système, son hébergement, ses licences, sa maintenance ainsi que le soutien aux utilisateurs et utilisatrices.

Ces coûts d'exploitation, estimés à 100 M$ par année, doivent être analysés dans leur contexte.

Ils ne constituent pas une dépense additionnelle venant s'ajouter aux coûts du projet. Le DSN remplace progressivement une part importante des quelque 10 500 systèmes actuellement utilisés, dont plusieurs sont vieillissants et coûteux à maintenir.

Une transformation clinique essentielle

Le DSN ne constitue pas une couche technologique supplémentaire.

Il s'agit d'une transformation en profondeur visant à remplacer un environnement fragmenté par une plateforme clinique intégrée, moderne et sécurisée.

À terme, cette modernisation permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de fluidifier l'accès à l'information clinique et de soutenir une prestation de soins plus sécuritaire, plus cohérente et mieux adaptée aux besoins de la population québécoise.

Correction: une version antérieure de ce communiqué ne mentionnait pas que les économies étaient annuelles.

SOURCE Santé Québec

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