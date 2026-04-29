Déploiement du Dossier santé numérique - La continuité des soins en oncologie est assurée

MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Santé Québec tient à rassurer la population quant à la continuité et à la qualité des soins en oncologie dans le contexte du déploiement du Dossier santé numérique (DSN) à la suite d'un texte publié ce matin dans les pages du Journal de Montréal et Journal de Québec.

« La sécurité, le bien-être et la qualité des soins offerts à nos usagers priment. Toutes les équipes cliniques sont mobilisées afin d'assurer l'accès aux traitements requis pour les personnes atteintes de cancer. Nous tenons à le préciser : aucun traitement de chimiothérapie ne sera annulé, et l'ensemble des services destinés aux cas urgents et oncologiques sera maintenu tout au long de la période de déploiement », a tenu à préciser le Dr Christian Carrier, chef du Service d'hématologie et du Service d'oncologie médicale au CIUSSS MCQ.

Un déploiement structuré et sécuritaire

Afin d'assurer un déploiement du DSN progressif et harmonieux, tout en maintenant des soins et des services sécuritaires, accessibles et adaptés aux besoins de la population, une période d'ajustement est prévue. Cette même période vise à permettre aux équipes de soins et aux médecins d'intégrer de nouveaux outils et processus de travail. Les ajustements planifiés concernent uniquement certaines activités pouvant être reportées de façon sécuritaire, et ce, afin de préserver en tout temps l'accès aux soins urgents et prioritaires (ex. : urgences, chirurgies urgentes, etc.).

« Tout patient qui a un cancer recevra les soins dont il a besoin dans les délais prévus selon sa condition. Nos équipes poursuivront leur mission de prendre soin des gens, et ce, de façon sécuritaire », mentionne le Dr Christian Carrier, chef du Service d'hématologie et du Service d'oncologie médicale au CIUSSS MCQ.

Maintien de l'ensemble des services urgents et oncologiques

Les services destinés aux cas urgents et oncologiques sont pleinement maintenus pendant toute la période de déploiement. Une analyse rigoureuse a été réalisée afin de s'assurer que toute personne dont l'état de santé nécessite une prise en charge urgente a accès aux soins requis sans délai.

De plus, aucun traitement de chimiothérapie ne sera annulé. Dans un nombre limité de situations bien ciblées, un ajustement de quelques jours du moment de certains traitements pourrait être envisagé, toujours sur la base du jugement clinique et uniquement lorsque cela est totalement sécuritaire et sans aucune conséquence sur le pronostic des patients. Tous les traitements essentiels ou urgents sont maintenus.

Les patients continueront d'être vus dans les délais cliniques recommandés, conformément aux pratiques reconnues en oncologie. Il n'y aura aucune incidence sur leur parcours de soins ni sur leur sécurité. Les mesures temporaires concernent uniquement certains rendez-vous de suivi, des prises en charge post-traitement non urgentes ou des rendez-vous non oncologiques, notamment en hématologie. Elles n'affectent ni l'évaluation ni le suivi des nouveaux patients en oncologie.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec assure un suivi étroit de la situation afin que la transition liée au déploiement du DSN se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les patients et leurs proches, ainsi que pour les équipes.

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SOURCE Santé Québec

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