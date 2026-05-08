/R E P R I S E -- Dossier santé numérique - Des mises à jour quotidiennes pour suivre le déploiement/

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre du déploiement du Dossier santé numérique (DSN), Santé Québec met en place différentes actions de communication afin d'informer quotidiennement la population, par l'intermédiaire des médias, de l'évolution du projet.

Une mise à jour opérationnelle quotidienne

À compter du samedi 9 mai, une mise à jour opérationnelle quotidienne sera tenue afin de faire le point sur le déroulement du déploiement.

Lors de ces rencontres, des porte-paroles et des experts de Santé Québec présenteront un état de situation sommaire, suivi d'une période d'échange avec les représentants des médias.

Calendrier initial des rencontres virtuelles :

Samedi 9 mai et dimanche 10 mai

Heure : 14 h à 14 h 30

Format : Virtuel (Microsoft Teams)

Heure : 14 h à 14 h 30 Format : Virtuel (Microsoft Teams) À partir du lundi 11 mai

Heure : 8 h 30 à 9 h

Format : Virtuel (Microsoft Teams)

En complément, une mise à jour quotidienne sera diffusée en fin de journée sur les plateformes sociales de Santé Québec.

Important : La fréquence, l'horaire et le format de ces communications seront revus et ajustés selon l'évolution du déploiement.

Accès média aux établissements vitrines

À compter du mardi 12 mai, les établissements vitrines pourront accueillir, sur demande, les représentants des médias souhaitant réaliser des entrevues ou des captations sur le terrain.

Le traitement de ces demandes se fera en fonction :

de la capacité opérationnelle des équipes cliniques;

du respect de la confidentialité et du confort des usagers;

des impératifs liés au bon déroulement du déploiement.

Afin de permettre aux équipes de demeurer pleinement mobilisées durant les premières journées critiques de mise en service, aucune demande média nécessitant une présence dans les installations ne sera traitée entre le 9 et le 11 mai inclusivement.

Informations pratiques

Inscription aux mises à jour

Les médias qui souhaitent assister aux mises à jour opérationnelles quotidiennes sont invités à confirmer leur participation à l'adresse suivante : [email protected].

Un lien Teams sera envoyé aux représentants des médias par la suite.

Site Internet

De l'information sur le Dossier santé numérique (DSN) est disponible sur le site Internet de Santé Québec.

Coordonnées des établissements vitrines

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État dont la mission est de coordonner, de soutenir et de moderniser l'organisation des services de santé et des services sociaux au Québec, dans une perspective d'efficacité, d'accessibilité et de qualité des soins.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relation médias, Santé Québec, [email protected]