Santé psychologique dans les milieux de travail : la CNESST bonifie ses actions de promotion

QUÉBEC, le 15 août 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce le lancement de l'action de promotion de la santé psychologique dans les milieux de travail. Cette initiative majeure, inscrite au Plan d'action interministériel en santé mentale (PAISM) 2022-2026 du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), prévoit l'ajout de 18 conseillers et conseillères en santé psychologique à temps plein qui travailleront exclusivement à la promotion de la santé psychologique au travail.

Une telle initiative est rendue possible grâce au soutien financier du MSSS qui octroie une subvention de 2 431 000$ à la CNESST par année pour financer l'intégralité de l'action jusqu'en 2026, et ce, conformément au cadre financier du PAISM.

Une attention accrue envers la santé psychologique

Cette action de la CNESST vise à favoriser une meilleure prise en charge des risques psychosociaux par les milieux de travail. Les conseillers et conseillères en santé psychologique joueront un rôle important en fournissant de l'information, des ressources et des outils pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche de prise en charge des risques psychosociaux liés au travail.

Embauchés au printemps 2023 et formés pour intervenir à partir de septembre 2023, les conseillers offriront, sans frais, des activités de promotion et de sensibilisation sur les risques liés au travail, dont le harcèlement, la violence, et l'exposition à des événements traumatiques. En parallèle, ils aborderont également le volet des normes du travail, notamment en fournissant des informations sur les obligations et les recours en vertu des normes du travail concernant le harcèlement.

Près de 900 activités de prévention et de sensibilisation pourront être déployées en 2024. La durée, les sujets traités et les types d'activités pourront être adaptés en fonction des besoins des entreprises, peu importe leur taille, et ce, partout au Québec. Ces activités s'inscrivent en continuité et en complémentarité des interventions réalisées par les inspecteurs en prévention-inspection et par nos partenaires.

Les entreprises désirant bénéficier de ce service peuvent utiliser l'adresse courriel : [email protected]

Pour plus d'information : Conseillers en santé psychologique au travail | CNESST

Santé psychologique | CNESST

Un front uni pour la protection des milieux de travail

La CNESST et le gouvernement du Québec ont à cœur la santé psychologique et agissent de concert depuis plusieurs années.

Avec ces nouveaux services, les milieux visités seront mieux informés, notamment, sur les droits et obligations des employeurs, des travailleuses et des travailleurs ainsi que de l'importance des RPS dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail.

Citations

« Ces efforts conjoints s'intègrent harmonieusement avec les interventions de nos inspecteurs et inspectrices en prévention-inspection et de nos partenaires, afin de créer un front uni pour la prise en charge des risques psychosociaux liés au travail. Un environnement de travail sain, équitable et sécuritaire se traduit notamment par la prise en charge des risques psychosociaux liés au travail. En collaborant étroitement avec les milieux de travail, nos conseillers et conseillères en santé psychologique contribueront à l'instauration d'une culture de prévention durable partout au Québec. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

« Chaque semaine, c'est en moyenne 30 personnes sur 1000 qui s'absentent du travail pour des raisons liées à la santé psychologique. Cela montre toute l'importance des actions de la CNESST auprès des travailleuses, travailleurs et employeurs. J'espère sincèrement que l'ajout de ces conseillers et conseillères en santé psychologique insufflera un changement durable dans les entreprises québécoises afin que nos milieux de travail soient plus sains et sécuritaires. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail