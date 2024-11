Santé mentale et itinérance - Un investissement d'un million de dollars pour plus de services aux personnes en situation d'itinérance au Québec

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de sa participation aux 4ᵉ États généraux du Réseau solidarité itinérance du Québec (RISQ) sur le thème « Renverser la tendance : un devoir collectif », le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé un nouvel investissement d'un million de dollars pour mieux accompagner les personnes en situation d'itinérance présentant un trouble mental à réintégrer un logement dans la ville de Québec.

Plus de services pour les personnes vulnérables

L'investissement d'un million de dollars annoncé permettra de soutenir le développement des projets de réaffiliation itinérance et santé mentale (PRISM) à Québec. Ces initiatives permettront d'offrir aux personnes en situation d'itinérance présentant un trouble mental grave et autres troubles concomitants, qui souhaitent un hébergement temporaire dans un lieu soutenant avant d'être logées, un accès à des soins adaptés et continus, pendant une période de 8 à 12 semaines, par un psychiatre et une équipe multidisciplinaire.

Lorsque l'état de la personne sera stabilisé, elle pourra bénéficier des services d'accompagnement résidentiel, grâce à un partenariat entre la maison de Lauberivière, le Centre intégré universitaire des services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale et les équipes de stabilité résidentielle afin qu'elle puisse intégrer un logement et sortir de la rue définitivement. Ce projet vient également bonifier les collaborations de l'établissement de santé avec Laubervière, refuge mixte bien implanté dans la région et qui a la capacité de rendre disponibles de nouvelles places d'hébergement.

« La situation de l'itinérance demeure extrêmement préoccupante et appelle des actions concertées à tous les niveaux. Avec ce nouvel investissement, on vise à soutenir les personnes aux besoins plus complexes, notamment celles aux prises avec des troubles mentaux, en leur offrant des traitements adaptés à leur situation et à leurs besoins, pour les aider à sortir de la rue. Cette approche a déjà démontré son efficacité, et je suis heureux que nous puissions l'étendre à d'autres régions, comme ici à Québec. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« En plus de réduire l'itinérance, ce programme amènera un nouveau filet de sécurité pour les personnes en situation de vulnérabilité dans la Capitale-Nationale. Elles bénéficieront d'un plus grand accompagnement pour réintégrer un logement et pour accéder à des soins adaptés. Ce précieux soutien apaisera leur quotidien et bonifiera leur qualité de vie. »

Jonathan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la Capitale-Nationale

« Lauberiviere accueille quotidiennement des centaines de personnes pour les aider à satisfaire leurs besoins de base. Grâce à ce nouveau projet, nous pourrons intensifier notre soutien pour les aider dans leur parcours de rétablissement. C'est là l'essence même de notre mission. »

Éric Boulay, directeur général, Lauberivière

Le PRISM est un programme d'hébergement développé dans un premier temps à Montréal pour combler les lacunes dans les services offerts aux personnes sans-abri et présentant des troubles mentaux graves. Il s'adresse principalement aux personnes présentant des troubles psychotiques, tels que la schizophrénie ou le trouble schizo-affectif, et de troubles concomitants, tels que ceux liés à l'utilisation de substances.

Les avantages du programme PRISM sont confirmés par la recherche, qui montre qu'entre 63 % et 81 % des individus sont encore en logement un an après avoir terminé le programme. Cette stabilité résidentielle s'accompagne également d'améliorations sur le plan de la qualité de vie.

Rappelons que selon les données du dénombrement de l'itinérance visible de 2022, on a noté une augmentation de l'itinérance visible de 44 % depuis l'exercice de dénombrement de 2018. On estime que 10 000 personnes étaient en situation d'itinérance la seule nuit du 11 octobre 2022.

Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, le Plan d'action interministériel en itinérance 2021- 2026 et du Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028.

