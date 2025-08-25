Santé mentale et itinérance - Ouverture officielle du programme de réaffiliation en itinérance, santé mentale pour femmes chez Mission Bon Accueil

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa tournée estivale, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a souligné aujourd'hui l'ouverture officielle du programme de réaffiliation en itinérance, santé mentale (PRISM) pour la clientèle féminine, une initiative de l'organisme Mission Bon Accueil en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Situé au 4755, rue Acorn, à Montréal, le service d'hébergement offre huit chambres 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour répondre aux besoins uniques des femmes en situation d'itinérance et ayant un problème de santé mentale, notamment de l'ordre psychotique.

Cette initiative permettra un accès rapide à un milieu transitoire thérapeutique, un accompagnement clinique et psychosocial intensif, ainsi qu'un espace sécurisant et bienveillant pour les femmes de 18 ans et plus. Ce soutien vise à favoriser une transition vers un logement stable et un véritable cheminement de rétablissement pour cette clientèle vulnérable.

Rappelons que le programme de réaffiliation en itinérance, santé mentale, développé grâce à des partenariats entre des ressources d'hébergement d'urgence ou de transition, le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des partenaires de la région, renforce les services cliniques pour les personnes en situation d'itinérance présentant des troubles mentaux graves.

Citation :

« Je salue la mise sur pied de cette initiative qui illustre l'engagement de tous les partenaires à lutter contre l'itinérance, tant à Montréal qu'à l'échelle du Québec. Je me réjouis particulièrement que ce programme s'adresse aux femmes en situation d'itinérance et vivant avec un problème de santé mentale, car elles font face à une double vulnérabilité. C'est en unissant nos forces et en investissant dans des solutions innovantes que nous pouvons offrir de l'espoir aux personnes qui ont le plus besoin de notre soutien. Je remercie chaleureusement toutes les équipes engagées dans ce projet. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« PRISM est un programme qui a fait ses preuves pour accompagner les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale à retrouver une stabilité résidentielle en combinant les meilleurs soins psychiatriques avec l'expertise d'organismes communautaires comme Mission Bon Accueil. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec le CIUSSS du Centre-Ouest, qui nous permet d'accompagner depuis 2017 des hommes au Pavillon Macaulay et maintenant d'offrir ici même ce service aux femmes qui en ont besoin, avec compassion et dignité. La force de notre continuum de services repose sur ses capacités à tisser des liens de partenariat solides et à conjuguer les expertises. »

Sam Watts, président-directeur général, Mission Bon Accueil

« Grâce à une équipe multidisciplinaire, nous favorisons le rétablissement dans l'environnement de la personne, en offrant un accompagnement personnalisé vers un logement stable et l'accès à des soins dans la communauté. Notre approche est fondée sur les forces de chaque individu, qui joue un rôle central à chaque étape de son parcours de réaffiliation. »

Dr Vincent Laliberté, psychiatre au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et directeur médical des programmes PRISM à Mission Bon Accueil

Faits saillants :

PRISM est un programme d'hébergement développé à Montréal pour combler les lacunes dans les services offerts aux personnes sans-abri et souffrant de maladies mentales graves. Il s'adresse principalement aux personnes souffrant de troubles psychotiques, tels que la schizophrénie ou le trouble schizo-affectif.

Les avantages du programme PRISM sont confirmés par la recherche, qui montre qu'entre 63 % et 81 % des individus sont encore en logement un an après avoir terminé le programme. Cette stabilité résidentielle s'accompagne également d'améliorations sur le plan de la qualité de vie.

Cette initiative est en accord avec le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM), le Plan d'action interministériel en itinérance 2021- 2026 et le Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028, qui visent à offrir un soutien personnalisé, des évaluations psychiatriques régulières ainsi que des soins infirmiers aux personnes en situation d'itinérance et ayant des troubles mentaux.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Marie Barrette, Conseillère spéciale, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 930-1947