Santé mentale et itinérance - Ouverture officielle du programme de réaffiliation en itinérance et en santé mentale (PRISM) en Outaouais

GATINEAU, QC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Afin de mieux répondre à la crise de l'itinérance et faire face aux enjeux en santé mentale et de dépendance, le ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie, Lionel Carmant, accompagné de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, a souligné aujourd'hui l'implantation officielle du programme de réaffiliation en itinérance et santé mentale (PRISM) à Gatineau.

Ce projet novateur, rendu possible grâce à la collaboration avec Santé Québec, l'établissement de santé et de services sociaux de l'Outaouais, du Gîte-Ami et de Maison-Réalité vise à offrir des services intégrés et adaptés aux réalités complexes des personnes en situation d'itinérance présentant un trouble de santé mentale grave ou de dépendance, avec ou sans troubles concomitants.

Concrètement, ce programme offrira cinq lits d'hébergement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 opérés par le Gîte-Ami, de six places de suivi en logement assurées par l'organisme Maison-Réalité ainsi que l'expertise d'une équipe multidisciplinaire composée d'un psychiatre, d'une infirmière, d'un travailleur social et des intervenants communautaires.

L'initiative permettra un accès rapide à un milieu transitoire thérapeutique, un accompagnement clinique et psychosocial intensif, ainsi qu'un espace sécurisant et bienveillant en vue de favoriser une transition vers un logement stable et un véritable cheminement de rétablissement pour cette clientèle vulnérable.

« Je salue le déploiement de cette initiative qui illustre l'engagement de tous les partenaires à lutter contre l'itinérance, tant en Outaouais qu'à l'échelle du Québec. Grâce à un investissement de 750 000 $ de notre gouvernement, ce projet permettra d'accompagner les personnes vers la stabilisation de leur état de santé et leur réaffiliation sociale, dans la dignité et l'espoir d'un avenir meilleur. C'est en unissant nos forces et en investissant dans des solutions innovantes que nous pouvons offrir de l'espoir aux personnes qui ont le plus besoin. Je remercie chaleureusement toutes les équipes impliquées. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je suis heureuse que nous puissions bénéficier de l'implantation de ce programme ici à Gatineau. Le PRISM a fait ses preuves en aidant des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de dépendance à retrouver une stabilité résidentielle, grâce à l'expertise combinée des soins psychiatriques et des organismes communautaires comme le Gîte-Ami et la Maison-Réalité. Cette mobilisation témoigne de notre capacité à trouver des solutions adaptées. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Rappelons que le PRISM est un programme d'hébergement transitoire développé à Montréal pour favoriser l'accès à des services destinés aux personnes en situation d'itinérance vivant avec des troubles mentaux graves et des troubles liés à la consommation de substances.

La clientèle visée est principalement composée de personnes présentant des troubles psychotiques graves (schizophrénie, troubles schizo-affectifs, etc.) et des troubles de l'usage, avec ou sans comorbidité.

Les avantages du PRISM sont confirmés par la recherche, qui montre qu'entre 63 % et 81 % des individus sont encore en logement un an après avoir terminé le programme. Cette stabilité résidentielle s'accompagne également d'améliorations sur le plan de la qualité de vie.

Cette initiative est en accord avec le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM), le Plan d'action interministériel en itinérance 2021- 2026 et le Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028, qui visent à offrir un soutien personnalisé, des évaluations psychiatriques régulières ainsi que des soins infirmiers aux personnes en situation d'itinérance et ayant des troubles mentaux et/ou des troubles de l'usage.

