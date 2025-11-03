Santé mentale et itinérance - De nouveaux services de réaffiliation en itinérance et en santé mentale en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Afin de mieux répondre à la crise de l'itinérance et faire face aux enjeux en santé mentale, le programme de réaffiliation en itinérance et en santé mentale (PRISM) est désormais officiellement implanté dans la région de l'Estrie.

L'annonce officielle a été faite aujourd'hui en présence de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Ce projet novateur, rendu possible grâce à la collaboration avec Santé Québec, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS et l'organisme Le Partage St-François, vise à offrir des services intégrés et adaptés aux réalités complexes des personnes en situation d'itinérance présentant un trouble de santé mentale grave.

Concrètement, ce programme offrira huit lits d'hébergement temporaire, accessibles en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'accompagnement sera assuré par une équipe multidisciplinaire composée de psychiatres, d'une infirmière clinicienne, d'un travailleur social, ainsi que d'intervenants communautaires.

L'initiative permettra un accès rapide à un milieu transitoire thérapeutique, un accompagnement clinique et psychosocial intensif, ainsi qu'un espace sécurisant et bienveillant en vue de favoriser une transition vers un logement stable et un véritable cheminement de rétablissement pour cette clientèle vulnérable.

Citations :

« Je salue la mise sur pied de cette initiative qui illustre l'engagement de tous les partenaires à lutter contre l'itinérance, tant en Estrie qu'à l'échelle du Québec. Grâce à un investissement de 910 000 $ récurrent de notre gouvernement, ce projet permettra d'accompagner les personnes vers la stabilisation de leur état de santé et leur réaffiliation sociale, dans la dignité et l'espoir d'un avenir meilleur. C'est en unissant nos forces et en investissant dans des solutions innovantes que nous pouvons offrir de l'espoir aux personnes qui en ont le plus besoin. Je remercie chaleureusement toutes les équipes concernées. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

« L'implantation du programme PRISM en Estrie marque une avancée significative dans l'engagement de notre gouvernement dans la lutte contre l'itinérance. C'est avec la mobilisation efficace de tous les partenaires communautaires de la région que nous pourrons développer des solutions qui sortent des sentiers battus et inverser la courbe de l'itinérance dans nos communautés en offrant aux personnes vulnérables un accompagnement adapté à leur réalité. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureuse que nous puissions bénéficier de l'implantation de ce programme ici, en Estrie. Le PRISM a fait ses preuves en accompagnant des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale vers une stabilité résidentielle, grâce à l'expertise combinée des soins psychiatriques et des organismes communautaires comme Le Partage St-François. Cette mobilisation témoigne de notre capacité à trouver des solutions adaptées. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

« La mise en place du programme PRISM est une excellente nouvelle pour toute la population de l'Estrie. Je remercie tous les partenaires et les organismes qui se sont mobilisés ainsi que les équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ensemble, nous pourrons mieux soutenir les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et les aider à retrouver de la stabilité. »

André Bachand, député de Richmond, président de la Commission des institutions

« Depuis de trop nombreuses années, nous constatons que le travail en silo dans le domaine de l'itinérance a eu pour effet d'institutionnaliser des personnes vivant avec de lourdes problématiques de santé mentale dans des refuges d'urgence. Les programmes innovants comme PRISM démontrent, par leurs résultats, l'importance d'une approche pluridisciplinaire et concertée afin d'offrir des soins adaptés aux personnes ayant des problématiques complexes, si nous voulons réellement les aider à sortir de la rue. »

Sébastien Laberge, directeur général du Partage St-François

Faits saillants :

Rappelons que le PRISM est un programme d'hébergement transitoire développé à Montréal pour favoriser l'accès à des services destinés aux personnes en situation d'itinérance vivant avec des troubles mentaux graves et des troubles liés à la consommation de substances.

La clientèle visée est principalement composée de personnes présentant des troubles psychotiques graves (schizophrénie, troubles schizo-affectifs, etc.), avec ou sans comorbidité.

Les avantages du PRISM sont confirmés par la recherche, qui montre qu'entre 63 % et 81 % des individus sont encore en logement un an après avoir terminé le programme. Cette stabilité résidentielle s'accompagne également d'améliorations sur le plan de la qualité de vie.

Cette initiative est en accord avec le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM), le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 et le Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028, qui visent à offrir un soutien personnalisé, des évaluations psychiatriques régulières ainsi que des soins infirmiers aux personnes en situation d'itinérance et ayant des troubles mentaux ou des troubles liés à l'usage de substances.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides, 418 208-2584