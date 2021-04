Santé mentale en enseignement supérieur : des résultats probants et une vision à long terme

QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Après différents investissements et la mise en place de plusieurs mesures concrètes au cours des derniers mois, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, confirme aujourd'hui le déploiement imminent du Plan d'action sur la santé mentale étudiante à l'enseignement supérieur, et ce, dès l'automne 2021. Le gouvernement du Québec, déjà en action depuis plusieurs mois, poursuit le travail pour assurer et améliorer la santé mentale de la population étudiante, particulièrement touchée cette année par la crise sanitaire.

Des investissements rapides, des résultats probants

Les investissements du gouvernement depuis le printemps 2020 ont permis d'élargir l'offre de services psychosociaux de prévention et d'intervention dans les réseaux collégiaux et universitaires :

14 M$ ont été alloués pour la bonification du soutien psychosocial aux membres de la communauté étudiante;

10 M$ supplémentaires, dont 3 M$ dès 2020-2021, ont été annoncés lors de la mise à jour économique en novembre 2020 pour réduire les listes et le temps d'attente nécessaire à l'obtention de services spécialisés en santé mentale pour les étudiants.

Les résultats des actions gouvernementales sont probants. Depuis l'automne, 15 000 membres de la population étudiante ont pu recevoir des services de psychothérapie dans leur établissement d'enseignement ou dans le réseau privé. Près de 6 000 d'entre eux ont obtenu une évaluation des troubles mentaux, facilitant l'accès aux interventions et aux traitements adaptés, de même qu'aux accommodements réservés aux étudiantes et étudiants en situation de handicap.

Les investissements en santé mentale ont également permis d'embaucher plus de 125 professionnelles et professionnels en psychothérapie depuis l'automne, permettant de diminuer de 27 % les inscriptions sur les listes d'attente dans le réseau collégial public, entre le 31 décembre 2020 et le 1er mars 2021.

Globalement, depuis le 1er septembre 2020, les membres de la population étudiante ont bénéficié de près de 69 000 heures de services d'évaluation et de psychothérapie, dont 91 % ont été offertes par les ressources professionnelles des collèges et des universités.

Du financement pour un plan global

Dans le dernier budget, 60 millions de dollars sur cinq ans sont prévus pour améliorer la santé et le bien-être des étudiants et du personnel, principalement pour la mise en œuvre prochaine du Plan d'action sur la santé mentale étudiante à l'enseignement supérieur.

Rappelons que des consultations auprès des différents partenaires des réseaux collégiaux et universitaires se sont également tenues en janvier dernier dans le cadre de l'élaboration de mesures innovantes et porteuses qui composeront ce tout premier plan d'action.

Un déploiement dès l'automne 2021

Le déploiement de ce plan, dès la rentrée 2021, permettra notamment d'embaucher encore plus de ressources, et d'élaborer des outils et des programmes en santé mentale. Il s'articulera autour de quatre axes d'intervention, répondant chacun à un objectif précis :

Axe 1 : Une concertation nationale au bénéfice des populations étudiantes, pour contribuer à un changement de culture en matière de santé mentale partout au Québec.

Axe 2 : Des campus favorables à une santé mentale florissante, pour permettre aux populations étudiantes de s'épanouir dans des milieux sains, sécuritaires et propices à une santé psychologique positive.

Axe 3 : Le soutien à la population étudiante dans la diversité de ses besoins et de ses caractéristiques, pour prévenir l'apparition des symptômes de détresse psychologique et de troubles de santé mentale.

Axe 4 : L'accessibilité aux services de santé mentale pour les membres de la communauté étudiante, dans le but d'accroître l'accessibilité aux services et de réduire les délais de prise en charge

À travers ces axes d'intervention, plusieurs mesures seront mises de l'avant pour aider les étudiantes et étudiants. Ces mesures permettront, notamment, de doter les réseaux de l'enseignement supérieur de balises communes en matière de santé psychologique étudiante, mais aussi d'assurer une complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux. Elles serviront aussi à combattre la stigmatisation liée à la santé mentale, à favoriser la prévention et le dépistage, et à soutenir l'élargissement et la diversification de l'offre de services de soutien psychosocial dans les établissements d'enseignement supérieur.

« Nous le savons tous, la pandémie a eu plusieurs effets, dont celui d'isoler les étudiantes et étudiants, provoquant au passage de nombreux troubles de santé mentale liés au stress et à l'anxiété. Nous avons agi rapidement. Je suis très satisfaite de voir les résultats des mesures mises en place et de constater les effets concrets de l'argent investi, mais notre vision pour le bien-être des étudiants est à beaucoup plus long terme. Ainsi, il est important de préciser que notre plan d'action n'est pas seulement une réponse à la crise sanitaire. Dans le futur, il nous permettra de soutenir tous les établissements des réseaux collégial et universitaire pour qu'ils aient en main les outils nécessaires pour lutter contre les troubles de santé mentale que vivent leurs étudiantes et étudiants. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« La santé mentale de la communauté étudiante et celle du reste de la population québécoise sont des priorités pour notre gouvernement. La mise en place de ce plan d'action permettra évidemment aux organisations ainsi qu'aux étudiantes et étudiants d'avoir les bons outils pour mieux comprendre les signes et de favoriser une collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux. Avec l'augmentation des services offerts à la population étudiante, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on en ressent le besoin.

Lionel Carmant, ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux

Pour s'informer et s'outiller en matière de santé mentale, les étudiantes et étudiants peuvent consulter https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/.

Ils peuvent également joindre leur établissement d'enseignement supérieur pour obtenir des services.

