SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL - Les protections qu'offre le nouveau régime de SST sont insuffisantes, juge la CSN

SHERBROOKE, QC, 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - « Déployés depuis le 6 octobre dernier, les mécanismes intérimaires de participation et de prévention en santé et sécurité du travail (SST) sont malheureusement insatisfaisants », a déclaré mardi la présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Caroline Senneville.

La présidente a fait cette déclaration à la veille de l'ouverture du colloque Bilan et perspectives qui réunit, chaque trois ans, les militantes et militants ainsi que les conseillères et conseillers qui œuvrent en santé et en sécurité du travail. Cette année, l'événement se tient au Centre des congrès de l'hôtel Delta à Sherbrooke les 2 et 3 novembre et rassemble environ 350 personnes.

« Depuis plusieurs années, la CSN et les autres organisations syndicales exigeaient l'arrêt de la discrimination qui existe en matière de prévention, a expliqué Caroline Senneville. Jusqu'à maintenant, les mécanismes de participation et de prévention ne couvraient qu'environ 12 % des travailleuses et des travailleurs, ceux qu'on appelle les groupes prioritaires. »

« On a demandé d'étendre partout ces mécanismes afin de protéger adéquatement tout le monde, qu'importe le secteur professionnel, a-t-elle rappelé. Malheureusement, le gouvernement de la CAQ n'a pas écouté cette demande et nous a donné un régime qui couvre tout le monde, mais d'une manière insuffisante. »

La riposte s'organise

Au cours des cinq prochaines années, la CSN mènera une campagne nationale en santé et sécurité dans le but d'enraciner cet enjeu dans tous les milieux de travail et de le placer au sein des priorités de l'action syndicale. La campagne intitulée Pour vraiment protéger tout le monde dénonce les impacts des nouvelles lois en matière de santé et de sécurité du travail sur les syndiqué-es tout comme sur les non-syndiqué-es.

Selon le vice-président de la CSN responsable du dossier, David Bergeron-Cyr, « la centrale va s'assurer que les organisations patronales qui siègent à la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ne soient pas tentées d'imposer des reculs aux personnes couvertes par les mécanismes de prévention des groupes prioritaires. »

« Plus que jamais, a-t-il insisté, nous devrons revendiquer l'application uniforme des mêmes protections à toutes et à tous, et ce, peu importe le secteur d'activité dans lequel s'effectue le travail. »

Pour vraiment protéger tout le monde

C'est dans ce contexte que se tient cette année le colloque Bilan et perspectives. Avec l'appui de Jean-Pierre Brun, fondateur de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail de l'Université Laval, les participantes et les participants pourront échanger mercredi et jeudi avec une bonne demi-douzaine de spécialistes.

Le militant et ancien président de la CSN, Marc Laviolette, ainsi que Ana Maria Seifert, ancienne conseillère syndicale et collaboratrice pendant près de 20 au collectif L'invisible qui fait mal, illustreront l'importance de l'implication syndicale dans les luttes en matière de SST. De plus, plusieurs professeures et chercheuses renommées exploreront différentes pistes d'action, dont Geneviève Baril-Gingras (Université Laval), Jessica Riel (UQAM), Estelle Morin (HEC) et Arina Grigorescu (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale).

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

SOURCE CSN

Renseignements: Laurent Soumis, Service des communications de la CSN, 514 863-1136, [email protected]