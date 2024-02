OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Santé des enfants Canada et les Directeurs de pédiatrie du Canada se sont engagés à accélérer l'excellence dans les systèmes de santé desservant les enfants, les adolescents et les familles, et cela comprend la prestation de soins d'affirmation de genre fondés sur des données probantes pour les jeunes transgenres ou de diverses identités de genres. Toutes les décisions en matière de soins doivent être prises en privé entre les individus et leur fournisseur de soins de santé.

L'identité de genre, qui est une facette essentielle de la perception qu'un jeune a de lui-même, apparaît pour la première fois dans la petite enfance et évolue tout au long de l'enfance et de l'adolescence [1]. La diversité des genres doit être respectée en tant qu'expression de la diversité humaine, et les enfants et les jeunes qui recherchent des soins d'affirmation de genre ont le droit d'accéder en temps opportun à des soins de santé qui les soutiennent dans leur parcours de développement. Les soins qui affirment le genre peuvent prendre de multiples formes et sont définis comme des soins fournis à une personne pour soutenir son identité de genre ; ces soins peuvent être d'ordre social, psychologique ou médical.

Nos organisations membres se consacrent à la prestation de soins hautement spécialisés et individualisés aux enfants et aux adolescents, et au maintien de relations confidentielles entre tous les patients et leurs prestataires de soins de santé. Elles veillent à ce que chaque enfant, chaque jeune et chaque famille bénéficie de services hautement personnalisés, complets et fondés sur des données probantes. Les services destinés aux jeunes qui accèdent à des soins d'affirmation du genre ne sont pas différents.

Tous les enfants et les jeunes méritent d'être acceptés, compris et soutenus. Santé des enfants Canada et les Directeurs de pédiatrie du Canada restent des alliés inébranlables des jeunes du Canada, y compris ceux qui sont transgenres ou de diverses identités de genre.

