OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Santé des enfants Canada, organisme pancanadien de défense de la santé des enfants, demande au gouvernement fédéral de faire preuve de volonté politique pour résoudre les crises actuelles qui minent les soins de santé des enfants et de faire de la santé et du bien-être des enfants une priorité nationale.

Un nouveau rapport de l'association, Au-delà des solutions de fortune : fournir des soins de santé dignes des enfants, invite le gouvernement fédéral à lancer une stratégie nationale pour l'enfance sans précédent et à créer un poste d'administrateur en chef de la santé des enfants. Cette stratégie fixerait des cibles et des échéances pour améliorer de manière mesurable la santé des enfants, une caractéristique commune d'autres pays riches qui ont systématiquement de meilleurs résultats en santé des enfants.

« Les résultats en matière de santé des enfants au Canada se dégradent d'année en année. Nous avons l'obligation morale et financière d'agir pour inverser cette tendance, pour nos enfants et pour notre avenir collectif. C'est le moment ou jamais. » a déclaré Emily Gruenwoldt, présidente et directrice générale de Santé des enfants Canada.

Les failles dans les systèmes de santé partout au pays compromettent le potentiel des plus jeunes générations du Canada et l'avenir du pays. Notre approche cloisonnée et disparate ne répond pas aux besoins de plus en plus complexes des enfants en matière de santé et de services sociaux.

« Nous imaginons un avenir où les systèmes de santé pour les jeunes et leurs familles seront accessibles, équitables, connectés et conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, ainsi qu'à ceux du personnel hautement spécialisé qui les sert », a déclaré Mme Gruenwoldt. « L'optimisation des systèmes de santé pédiatrique nécessitera une collaboration sans précédent entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les fournisseurs de soins et les défenseurs de la santé des enfants. Nous avons tous un rôle à jouer. »

L'association recommande en outre au gouvernement fédéral de créer des enveloppes de financement dédiées et protégées pour que les provinces et territoires renforcent la capacité des systèmes de santé pour enfants tout au long du continuum de soins, y compris en recherche. Ce fonds s'inspirerait des accords bilatéraux Vieillir dans la dignité qu'Ottawa a signés en 2024 avec la Colombie-Britannique et la Saskatchewan.

En mobilisant des partenariats stratégiques entre tous les paliers de gouvernement, les défenseurs de la santé des enfants et le secteur de la santé, et en créant un leadership pour le changement, le Canada peut aller au-delà des solutions de fortune pour créer des systèmes de santé dignes des enfants.

SOURCE Children's Healthcare Canada

