FREDERICTON, NB, le 6 mai 2022 /CNW/ - Santé Canada

La population étudiante de niveau postsecondaire est l'une des populations les plus durement affectées par la pandémie de COVID-19, chez qui l'isolement social, les défis liés à l'apprentissage virtuel, l'insécurité d'emploi et les difficultés financières ont eu un impact profond sur la santé mentale et le bien-être. Depuis le début de la pandémie, plus de la moitié (61 %) des personnes de 18-24 ans au Canada disent que leur santé mentale s'est détériorée.

Pour appuyer la population étudiante de niveau postsecondaire pendant cette période difficile, la députée Jenica Atwin, députée de Fredericton, annonce aujourd'hui pour le compte de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, un investissement de deux millions de dollars dans un projet pilote de soutien par les pairs sur le campus. Ce projet mené sur trois ans est dirigé par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

Le financement pour ce projet provient d'investissements en santé mentale précédents, approuvés en mai 2021. L'ACSM est maintenant prête à mettre le projet pilote en œuvre dans cinq campus canadiens, en partenariat avec ses filiales locales.

Le but du projet pilote de soutien par les pairs sur le campus est de doter les étudiants de niveau postsecondaire des outils qu'il leur faut pour soutenir leur bien-être et celui de leurs pairs. Dans ce but, l'ACSM collaborera de près avec les établissements pour former des étudiants ayant vécu ou vivant une expérience concrète de problèmes de santé mentale ou de consommation de substances psychoactives afin de leur permettre d'appuyer d'autres étudiants qui vivent des situations semblables.

Ce projet pilote novateur inclura de la formation en personne et de la formation virtuelle, de même que l'agrément de cent étudiants pairs aidants dans l'ensemble des cinq campus. Les pairs aidants travailleront en tandem avec les services de consultation psychologique et les services professionnels offerts sur les campus. Ils contribueront à diriger les étudiants vers les mesures de soutien offertes par la collectivité dans son ensemble et les filiales locales de l'ACSM. Le matériel pédagogique sera créé en collaboration avec les étudiants. De plus, des pairs formateurs apprendront comment offrir le programme de formation pour que le projet puisse se poursuivre au-delà de la phase pilote.

Citations

« Nous savons que les étudiants de niveau postsecondaire font partie de ceux qui ont été durement frappés par la pandémie -- isolement social, apprentissage à distance et insécurité économique font maintenant partie de leur quotidien. Notre soutien gouvernemental pour le projet pilote de soutien par les pairs sur le campus de l'Association canadienne pour la santé mentale sera un ajout précieux aux services de santé mentale, et il donnera la capacité aux étudiants de se soutenir les uns les autres en créant un esprit de corps et un sentiment d'appartenance sur les campus partout au pays. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le projet pilote de soutien par les pairs sur le campus donne aux étudiants de niveau postsecondaire l'occasion de s'aider les uns les autres à passer au travers de difficultés dans le domaine de la santé mentale et de la consommation de substances psychoactives. Ce peut être extrêmement utile de recevoir du soutien de quelqu'un qui a vécu ou qui vit une expérience concrète. »

Jenica Atwin

Députée de Fredericton (Nouveau-Brunswick)

« La pandémie aggrave les pressions déjà intenses vécues par les étudiants alors que leurs réseaux de soutien ont aussi été fragilisés. L'Association canadienne pour la santé mentale remercie la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de financer cet important projet de soutien par les pairs dans les campus d'établissements d'enseignement postsecondaire canadiens. Cette Semaine de la santé mentale s'est déroulée sur le thème de l'empathie et des façons que l'empathie peut transformer les vies. Le soutien par les pairs est, en fait, l'empathie en action. Quand un jeune vit des difficultés, le soutien de quelqu'un qui est déjà passé par là peut tout changer. Cet investissement arrive vraiment à point nommé. »

Margaret Eaton

Cheffe de la direction nationale, Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

« L'Université du Nouveau-Brunswick est fière de contribuer à Soutien par les pairs sur le campus, un programme pilote qui renforce notre capacité à soutenir la santé mentale et le bien-être de la population étudiante. La prestation de services de soutien aux étudiantes et étudiants est une priorité majeure pour l'Université du Nouveau-Brunswick. Grâce à ce programme, nous pouvons donner aux étudiantes et étudiants les moyens d'utiliser leurs propres compétences et expériences pour s'appuyer les uns les autres. »





M. Paul Mazerolle, Président et vice-chancelier, Université du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

L'ACSM est l'organisme communautaire de santé mentale le mieux établi et le plus étendu au Canada . Au moyen de sa présence dans plus de 330 collectivités de toutes les provinces et d'un territoire, l'ACSM fournit des services de défense des intérêts, des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, qui soutiennent le rétablissement ainsi que la résilience et qui permettent à toute personne au Canada de s'épanouir et de réussir.

. Au moyen de sa présence dans plus de 330 collectivités de toutes les provinces et d'un territoire, l'ACSM fournit des services de défense des intérêts, des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, qui soutiennent le rétablissement ainsi que la résilience et qui permettent à toute personne au de s'épanouir et de réussir. Voici les cinq établissements d'enseignement postsecondaire participants au Canada :

: l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard);

(Île-du-Prince-Édouard);

l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton et à Saint John (Nouveau-Brunswick);

et à (Nouveau-Brunswick);

l'Université Trent à Peterborough ( Ontario );

( );

le Medicine Hat College à Medicine Hat ( Alberta );

College à ( );

l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver (Colombie-Britannique).

(Colombie-Britannique). Le soutien par les pairs sur le campus est conforme aux principes de la Norme pour les étudiants du postsecondaire , publiée par la Commission de la santé mentale du Canada en 2020. Ces lignes directrices aident les établissements d'enseignement postsecondaire à appuyer la santé mentale et le bien-être des étudiants.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Maja Staka, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709