OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le commissaire à l'environnement et au développement durable a déposé son rapport du printemps et présenté les résultats de l'audit portant sur le Programme des produits de santé naturels de Santé Canada. L'audit visait à garantir que les produits de santé naturels vendus au Canada sont sûrs, efficaces et représentés fidèlement aux consommateurs.

Le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de réglementation du monde en ce qui concerne les produits de santé naturels, et ses exigences sont parmi les plus strictes. Santé Canada reconnaît l'importance d'assurer l'innocuité et l'efficacité des produits de santé naturels offerts sur le marché canadien.

De façon générale, l'audit a mis en évidence des points forts du Programme ainsi que des aspects à améliorer. Il a révélé que Santé Canada homologue les produits de santé naturels comme il se doit, en fonction de données probantes sur l'innocuité et l'efficacité. L'audit a aussi montré que le Ministère réagit immédiatement à tout problème qui lui est signalé. Par ailleurs, l'approche adoptée par Santé Canada pour accroître la quantité de désinfectants pour les mains, produits de santé naturels, accessibles aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 a été jugée adéquate. Le Canada connaissait à l'époque une demande sans précédent de ces produits, laquelle était en moyenne six fois plus élevée que l'année précédente.

L'audit a également fait ressortir des points à améliorer. Nous accueillons favorablement les recommandations du commissaire concernant l'augmentation de la surveillance des produits de santé naturels. Le Ministère s'emploie déjà à donner suite à toutes les recommandations et prend des mesures pour améliorer plus rapidement le Programme de produits de santé naturels, notamment pour accroître la surveillance de la qualité, de la publicité et de l'étiquetage. Parmi ces mesures, le Ministère renforcera la surveillance de la publicité en ligne afin que les Canadiens disposent de renseignements exacts et fiables pour faire de bons choix; il lancera un programme pilote d'inspection en vue de l'établissement d'un programme permanent; il présentera un projet de réglementation visant à améliorer l'étiquetage afin que les étiquettes des produits soient claires, uniformes et lisibles pour les consommateurs; et il se dotera des outils nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens lorsqu'un grave risque pour la santé est décelé.

La santé et la sécurité de la population canadienne constituent la priorité de Santé Canada. Pour bien des gens, les produits de santé naturels font partie intégrante d'un mode de vie sain. Santé Canada a la ferme volonté d'améliorer continuellement son programme de produits de santé naturels afin de garantir l'innocuité et l'efficacité des produits vendus au Canada.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613 957 2983, [email protected]