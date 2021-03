OTTAWA, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a mis à jour la monographie de produit (étiquette) des vaccins contre la COVID-19 d'AstraZeneca et de COVISHIELD pour fournir des renseignements sur des cas très rares de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes sanguines (thrombocytopénie) à la suite de l'administration du vaccin d'AstraZeneca. Après le signalement de ces très rares événements indésirables en Europe, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec les organismes européens de réglementation pour examiner les données probantes, et il a mis à jour la monographie de produit. Le Ministère a également diffusé des directives à l'intention des professionnels de la santé et des personnes vaccinées au sujet des symptômes possibles à surveiller.

Santé Canada assure aux Canadiens que le vaccin d'AstraZeneca continue d'être sûr et efficace pour les protéger contre la COVID-19, et il les encourage à se faire vacciner au moyen d'un des vaccins homologués au Canada.

Santé Canada possède un système rigoureux de surveillance des vaccins. Au Canada, les provinces administrent la version de COVISHIELD du vaccin d'AstraZeneca, et à ce jour, aucun de ces événements très rares n'a été signalé à Santé Canada.

Santé Canada sait que des chercheurs en Europe ont déclaré avoir identifié la cause possible de ces événements très rares observés chez des personnes ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, mais il y a peu de renseignements sur cette nouvelle recherche. Le Ministère examinera les données probantes lorsqu'elles seront accessibles. Santé Canada consulte actuellement des experts scientifiques au Canada et sur la scène internationale au sujet des événements très rares et continue de communiquer régulièrement avec les organismes de réglementation d'autres pays ainsi qu'avec le fabricant AstraZeneca afin d'examiner toutes les données probantes dès qu'elles sont accessibles.

Des événements indésirables bénins et temporaires, comme des maux de tête, de la fièvre, de la fatigue ou une sensibilité au point d'injection, sont fréquents après tout vaccin. Les gens doivent consulter un médecin s'ils présentent de nouveaux symptômes ou que leurs symptômes s'aggravent. Les Canadiens sont également encouragés à signaler tout événement indésirable à la suite d'une vaccination à un professionnel de la santé.

Pendant que la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit au Canada, Santé Canada continue de surveiller attentivement l'utilisation de tous les vaccins contre la maladie. Il examinera tout nouveau problème d'innocuité et, si le problème est confirmé, il prendra les mesures qui s'imposent.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 homologués par Santé Canada, y compris des mises à jour post-commercialisation, veuillez consulter son portail sur les vaccins et les traitements contre la COVID-19.

