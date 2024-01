L'Enquête canadienne sur le cannabis de 2023 donne un aperçu important des connaissances, des attitudes et des comportements des Canadiens et des Canadiennes à l'égard de la consommation de cannabis.

OTTAWA, ON, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a publié les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2023. Les données ont été recueillies du 2 mai au 20 juillet 2023. Il s'agit du septième cycle de l'Enquête canadienne sur le cannabis, que Santé Canada mène chaque année depuis 2017.

Le gouvernement du Canada recueille des données pour mieux comprendre la perception et la consommation du cannabis par la population canadienne. Grâce à la collecte de ces données, nous pouvons mieux surveiller le cadre national canadien pour le contrôle de la production, de la distribution, de la vente et de la possession de cannabis au titre de la Loi sur le cannabis.

Principales conclusions de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2023 :

Aucune tendance nette n'a été observée pour la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois chez les jeunes de 16 à 19 ans. En 2023, 43 % des jeunes ont déclaré avoir consommé du cannabis au moins une fois au cours des 12 derniers mois, ce qui représente une augmentation par rapport à 2022 (37 %) et à 2018 (36 %). Toutefois, ce taux était semblable à celui de 2019 et de 2020 (44 % chaque année).

de 2020 (44 % chaque année). Dans l'ensemble, la proportion de répondants qui consomment du cannabis et qui ont déclaré avoir une consommation plus ou moins quotidienne est stable depuis 2018 (environ 25 %), y compris chez les jeunes (environ 20 %).

Le pourcentage de Canadiens qui consomment du cannabis et qui sont considérés comme présentant un risque élevé de développer des problèmes liés à la consommation de cannabis est resté stable depuis 2018 (environ 3 %).

La proportion de Canadiens qui fument du cannabis a continué de diminuer. Cependant, fumer demeure la méthode de consommation du cannabis la plus courante en 2023 (63 %); elle est suivie par la consommation de produits comestibles (52 %) et le vapotage à l'aide d'un stylo vapoteur ou d'une cigarette électronique (33 %).

Le pourcentage de répondants ayant déclaré que leur cannabis provenait habituellement d'une source légale a augmenté, passant de 37 % en 2019 à 73 % en 2023; les magasins légaux sont la source la plus fréquente depuis 2019. Une plus faible proportion de répondants ont déclaré que leur cannabis provenait de sources illégales comparativement à 2019.

Le pourcentage de personnes ayant consommé du cannabis et conduit après une consommation récente a diminué entre 2018 (27 %) et 2021 (16 %) et est resté inchangé depuis.

Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis aideront Santé Canada à mieux comprendre les habitudes et les comportements liés à la consommation de cannabis au fil du temps et appuieront l'élaboration d'initiatives en matière de politiques et de programmes, y compris des activités d'éducation et de sensibilisation du public. Les données de l'enquête permettront également d'éclairer l'examen législatif de la Loi sur le cannabis, qui est mené par un comité d'experts indépendant.

Faits en bref

Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2023 sont fondés sur les réponses en ligne d'environ 11 690 répondants âgés de 16 ans et plus dans toutes les provinces et tous les territoires.

Les données ont été recueillies selon sept thèmes : les connaissances, les attitudes et les opinions; la consommation de cannabis et les produits utilisés; les sources et les achats; l'évaluation de la consommation de cannabis à haut risque; la consommation accidentelle et les effets indésirables; la conduite automobile et le cannabis; le cannabis à des fins médicales.

De plus, l'enquête de 2023 a permis de recueillir des données sur de nouveaux sujets, notamment les suivants : la déclaration et la survenue d'effets indésirables; la façon dont les gens repèrent des sources légales de cannabis; la connaissance des exigences relatives à l'emballage du cannabis; un outil d'évaluation de rechange pour mesurer la consommation nocive de cannabis.



