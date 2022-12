L'Enquête canadienne sur le cannabis de 2022 donne un aperçu important des connaissances, des attitudes et des comportements des Canadiens et des Canadiennes à l'égard de la consommation de cannabis.

OTTAWA, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada recueille des données pour mieux comprendre comment les Canadiens et les Canadiennes perçoivent et consomment le cannabis. Grâce à ces données, nous pouvons mieux surveiller le cadre national canadien pour le contrôle de la production, de la distribution, de la vente et de la possession de cannabis au titre de la Loi sur le cannabis.

Aujourd'hui, Santé Canada a publié les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2022. Santé Canada mène l'Enquête canadienne sur le cannabis chaque année depuis 2017. L'enquête de 2022 est le sixième cycle, et les données ont été recueillies d'avril à juin 2022.

Principales conclusions de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2022 :

La consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois chez les jeunes de 16 à 19 ans est revenue aux niveaux observés avant la légalisation en 2021 et en 2022, après avoir augmenté entre 2018 et 2020.







en 2022, après avoir augmenté entre 2020. Dans l'ensemble, les proportions des personnes qui déclarent consommer du cannabis tous les jours ou presque parmi celles qui en consomment (un indicateur de comportement problématique ou à risque élevé) sont stables depuis 2018, y compris chez les jeunes de 16 à 19 ans.







Le pourcentage des personnes classées à « risque élevé » de développer des problèmes liés à leur consommation de cannabis est demeuré stable depuis 2018.







La proportion de répondants fumant du cannabis a continué de diminuer depuis 2018, tandis que le vapotage de cannabis à l'aide d'un vaporisateur stylo a augmenté depuis 2021.







Fumer demeure la méthode de consommation du cannabis la plus courante; elle est suivie par la consommation de produits comestibles et le vapotage à l'aide d'un vaporisateur stylo ou d'une cigarette électronique.







Une plus grande proportion des répondants ont déclaré que leur cannabis provenait habituellement d'une source légale comparativement à 2021; les points de vente légaux sont la source la plus courante depuis 2019. Une plus faible proportion des répondants ont déclaré que leur cannabis provenait de points de vente illégaux ou de sources en ligne illégales en 2022 par rapport à 2019.







Parmi les personnes qui ont consommé du cannabis, la conduite d'un véhicule après une consommation récente a diminué entre 2018 et 2021 et est restée inchangée en 2022.







est restée inchangée en 2022. Plus d'un quart des personnes ayant consommé du cannabis à des fins médicales ont déclaré qu'elles détenaient un document d'un professionnel de la santé, ce qui représente une augmentation depuis 2021.

Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis serviront à éclairer l'élaboration de politiques et de programmes et à cibler des activités d'éducation et de sensibilisation du public. Les données de l'enquête permettront également d'éclairer l'examen législatif de la Loi sur le cannabis, qui est mené par un groupe d'experts indépendant.

Cette importante enquête complète d'autres enquêtes nationales sur la consommation de substances réalisées par Santé Canada, notamment l'Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues et l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves.

Faits en bref

Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2022 sont fondés sur les réponses en ligne d'environ 10 000 répondants âgés de 16 ans et plus de chaque province et territoire.

Les données ont été recueillies selon cinq thèmes :

les connaissances, les attitudes et les comportements;



la consommation de cannabis et les produits utilisés;



les sources de cannabis et les habitudes d'achat;



la conduite d'un véhicule et la consommation de cannabis;



le cannabis à des fins médicales.

L'enquête de 2022 a permis de recueillir de nouvelles données sur les sujets suivants :

la consommation accidentelle de produits du cannabis par des personnes et des animaux dans le foyer (à noter : bien que le pourcentage de personnes déclarant une consommation accidentelle dans leur foyer soit faible [1 %], cela donnerait quand même un grand nombre d'incidents dans toute la population);



l'exposition à des publicités ou à des promotions du cannabis;



les changements dans la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours.

