OTTAWA, ON, le 29 mars 2021 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement continu à communiquer de manière transparente tous les renseignements sur les vaccins contre la COVID‑19, Santé Canada informe les Canadiens et les Canadiennes des nouvelles mesures qu'il a prises.

Santé Canada a déjà publié une déclaration sur son évaluation continue d'événements indésirables très rares signalés en Europe, à savoir des cas de thrombose (caillots sanguins) associée à une thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes sanguines) après l'administration du vaccin d'AstraZeneca. Les renseignements sur le produit ont récemment été mis à jour pour inclure cette information.

Jusqu'à présent, aucun cas de ces événements n'a été déclaré au Canada. Cela dit, grâce à notre collaboration internationale soutenue, Santé Canada a appris que d'autres cas avaient été enregistrés en Europe.

À la lumière de ces renseignements qui évoluent, Santé Canada soumettra à d'autres conditions les homologations des vaccins d'AstraZeneca et de Verity Pharmaceuticals/Serum Institute of India. Il faudra entre autres que les fabricants effectuent une évaluation approfondie des avantages et des risques du vaccin selon l'âge et le sexe dans le contexte canadien. Ces renseignements faciliteront l'évaluation continue de ces rares cas de caillots sanguins et permettront à Santé Canada de déterminer si des groupes particuliers peuvent être plus susceptibles à ce problème. Santé Canada a eu des discussions au sujet de cette question en constante évolution avec AstraZeneca.

Le Ministère évaluera les renseignements dès qu'il les recevra afin de déterminer si d'autres mesures réglementaires s'avèrent nécessaires. Santé Canada continuera de collaborer avec ses homologues internationaux pour recueillir et évaluer l'information.

Les directives transmises par Santé Canada aux professionnels de la santé la semaine dernière restent en vigueur et informent les personnes qui se font vacciner des signes et des symptômes à surveiller après la vaccination.

