Santé Canada lance un appel national de propositions pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances

Améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose liés à la consommation de substances partout au Canada

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le Canada est confronté à une crise incessante et tragique des drogues toxiques et des surdoses. La crise n'épargne aucune communauté. Les répercussions se font sentir chez nos amis, notre famille et nos voisins. C'est pourquoi nous tirons parti de tous les outils à notre disposition pour mettre fin à cette crise nationale de santé publique, y compris la prévention, la réduction des risques, le traitement et l'application de la loi.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé le lancement de l'appel national de propositions de 2023 pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

La date limite pour la soumission de demandes est le 22 novembre 2023. Les communautés touchées par cet enjeu de façon disproportionnée, notamment les peuples et les communautés autochtones, les femmes, les personnes 2ELGBTQ+, ainsi que les communautés rurales et éloignées sont particulièrement encouragées à présenter une demande de financement.

De plus, la ministre Saks a annoncé un financement de plus de 4 millions de dollars pour quatre projets communautaires ayant rejoint plus de 40 000 personnes à Ottawa. Les projets visent à accroître l'accès aux services pour les personnes qui consomment des drogues et à améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec tous les ordres de gouvernement, ses partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes avec une expérience vécue et vivante et les organismes communautaires de partout au pays afin d'appuyer une gamme complète de services et d'améliorer les résultats en matière de santé pour toute la population canadienne, de sauver des vies et de travailler à mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

« Les organismes communautaires partout au pays travaillent sans relâche pour réduire la stigmatisation, offrir un soutien indispensable aux personnes qui consomment des substances, et ainsi sauver des vies. Ils mettent à profit leur expertise et leur expérience pour répondre aux besoins particuliers des gens de leur communauté, là où ils se trouvent, et leur fournir l'aide dont ils ont besoin grâce à des solutions innovantes. Ces organismes sont en première ligne pour lutter contre la crise des surdoses dans l'ensemble du pays, et je les encourage à présenter une demande. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous sommes reconnaissants envers le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances pour les ressources qu'il fournit aux programmes et aux services sauvant des vies afin d'affronter les répercussions dévastatrices de la crise des surdoses et de l'approvisionnement en drogues toxiques, notamment notre projet de prévention et d'éducation aux surdoses de drogue. Grâce à ce financement, nos travailleurs pairs ont été capables de rejoindre des membres de notre communauté qui consomment des substances, de prévenir des surdoses et des morts, ainsi que de créer des liens essentiels avec les services sociaux et les services de santé. »

Suzanne Obiorah

Directrice exécutive, Centre de santé communautaire de Somerset ouest

Les faits en bref

Depuis 2017, plus de 500 millions de dollars ont été engagés dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada pour appuyer plus de 380 projets.

Dans le cadre du PUDS, le gouvernement du Canada fournit du financement à des organismes sans but lucratif, à d'autres ordres de gouvernement, à des communautés autochtones, au milieu universitaire et à d'autres groupes pour des projets visant à réduire au minimum les méfaits liés à la consommation de substances et à améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiennes et les Canadiens. Ces programmes et projets dirigés par les collectivités tirent parti de l'expertise de personnes ayant une expérience vécue de la consommation de substances ou qui sont en mesure de joindre les populations prioritaires au Canada, comme les populations à faible revenu et à faible niveau de scolarité.

Grâce aux nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada propose également plus de 359 millions de dollars, sur cinq ans, pour appuyer une Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances renouvelée, qui continuera d'orienter notre travail visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Le soutien comprend 144 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances afin de financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions en santé fondées sur des données probantes.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2023, Santé Canada offrira un soutien aux projets communautaires conçus pour soutenir et améliorer le rôle des personnes ayant de l'expérience vécue (prévention, traitement, réduction des méfaits), élargir les services et les programmes qui ciblent les soins post-traitement et la transition, agir à l'égard du trouble lié à la consommation d'alcool, et favoriser l'abandon du tabagisme par les adultes.

En plus de tenir un processus national d'appel de propositions, Santé Canada finance également des projets du PUDS au moyen d'autres mécanismes, comme des processus de sensibilisation ciblés et la prolongation d'accords de contribution existants pour les projets qui ont donné des résultats.

