OTTAWA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a homologué le vaccin contre la COVID-19 du fabricant Janssen Inc.

Le 30 novembre 2020, Santé Canada a reçu une demande d'homologation de Janssen Inc. pour son vaccin contre la COVID-19. Après un examen indépendant et exhaustif des données probantes, le Ministère a estimé que le vaccin répond aux normes rigoureuses du gouvernement du Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Le vaccin du fabricant Janssen est le premier vaccin à dose unique parmi les vaccins homologués contre la COVID-19 au Canada. Ce dernier peut être réfrigéré pour l'entreposage et le transport (à des températures de 2˚ à 8˚ C) pour une période d'au moins trois mois, ce qui facilite sa distribution dans tout le pays. Il s'agit d'un vaccin contre la COVID-19 à base de vecteurs viraux homologué pour les personnes de 18 ans et plus.

Le vaccin a été homologué selon certaines modalités et en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 de Santé Canada. Ce processus a permis à Santé Canada d'évaluer les renseignements soumis par le fabricant au fur et à mesure qu'ils étaient accessibles au cours du processus de mise au point du produit, tout en respectant les normes élevées du gouvernement du Canada.

Selon les modalités de l'homologation du vaccin de Janssen, le fabricant doit continuer de fournir des renseignements à Santé Canada sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité du vaccin afin de s'assurer que les avantages du vaccin continuent d'être démontrés par son utilisation sur le marché.

Le Ministère s'est engagé à faire preuve d'ouverture et de transparence. À ce titre, Santé Canada publie plusieurs documents liés à cette décision, notamment un résumé de haut niveau des données probantes qui ont été examinées pour appuyer l'homologation du vaccin. Des renseignements plus détaillés seront accessibles dans les prochaines semaines, dont un sommaire scientifique approfondi et l'ensemble des données sur les essais cliniques.

En collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada, les provinces, les territoires et le fabricant, Santé Canada continuera de surveiller l'innocuité du vaccin contre la COVID-19 de Janssen une fois qu'il sera utilisé. Le Ministère surveillera tout effet indésirable qui pourrait survenir après la vaccination et prendra les mesures appropriées, le cas échéant, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.

