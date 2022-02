OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Santé Canada

Santé Canada a homologué aujourd'hui le vaccin contre la COVID-19 Covifenz de Medicago pour la prévention de la maladie chez les adultes de 18 à 64 ans. Après un examen scientifique approfondi et indépendant des données probantes fournies, le Ministère a déterminé que le vaccin répond à ses exigences rigoureuses en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité et que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques possibles.

Il s'agit du tout premier vaccin anticovidique mis au point par une société canadienne a être homologué, en plus d'être le premier utilisant une technologie de production sur plantes. Le vaccin Covifenz de Medicago doit être administré selon un régime à deux doses de 3,75 microgrammes par dose, avec un intervalle de 21 jours entre la première et la deuxième dose.

Lors des essais cliniques, le vaccin s'est avéré efficace à 71 % contre l'infection symptomatique et à 100 % contre les formes graves de la COVID-19. Ces essais se sont déroulés alors que de nombreux variants étaient en circulation. Par conséquent, les données qui en découlent permettent de penser que le vaccin serait efficace contre différents variants, dont le variant Delta. Les essais cliniques avec Covifenz ont révélé une efficacité contre les variants Delta et Gamma, et des données semblent également indiquer une efficacité contre les variants Alpha, Lambda et Mu. Bien que des données de confirmation supplémentaires soient nécessaires, les données préliminaires et exploratoires montrent que Covifenz produit des anticorps neutralisants contre le variant Omicron.

Santé Canada a assorti l'homologation de conditions qui obligent Medicago à continuer de fournir à Santé Canada des données sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin, notamment des données sur la protection qu'il procure contre les variants préoccupants actuels et émergents, et ce, dès que possible.

L'utilisation du vaccin est autorisée chez les adultes de 18 à 64 ans, à la lumière des données qui ont été examinées par Santé Canada. Les essais cliniques menés comptaient peu de participants de plus de 65 ans, car une grande partie des personnes âgées étaient déjà vaccinées. Medicago s'affaire à recueillir des données concernant des sujets plus âgés afin de soutenir une homologation pour ce groupe d'âge.

Pour respecter son engagement à l'égard de l'ouverture et de la transparence, Santé Canada publie plusieurs documents liés à sa décision, dont un résumé des données probantes qu'il a examinées pour justifier l'homologation du vaccin. Des informations plus détaillées, parmi lesquelles un résumé scientifique approfondi et tous les résultats des essais cliniques qui soutiennent l'utilisation de ce vaccin, seront rendues publiques dans les semaines à venir.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continuent de surveiller de près l'innocuité de ce vaccin et prendront les mesures qui s'imposent dans l'éventualité où des préoccupations en matière d'innocuité étaient décelées.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les vaccins et les traitements homologués au Canada, consultez le portail sur les vaccins et traitements contre la COVID-19.

