OTTAWA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Nous avons les mêmes préoccupations que les parents et les soignants quant à leur incapacité de trouver de l'acétaminophène et de l'ibuprofène pour nourrissons et enfants. Ces produits sont essentiels aux familles, aux soignants et aux professionnels de la santé pour leur permettre de réduire la fièvre et la douleur.

Aujourd'hui, nous annonçons que nous avons obtenu la garantie d'un approvisionnement en provenance de l'étranger en acétaminophène pour enfants qui sera en vente dans les pharmacies de détail et communautaires au cours des prochaines semaines. Les quantités de produits qui seront importés augmenteront les stocks offerts aux consommateurs et contribueront à remédier à la situation en cours. Pour le moment, les Canadiennes et les Canadiens ne devraient acheter que la quantité dont ils ont besoin pour que les autres parents et soignants puissent également avoir accès aux médicaments et ainsi répondre aux besoins des enfants malades.

Chaque proposition reçue d'une entreprise pour importer un produit étranger autorisé fait l'objet d'un examen minutieux de la part de Santé Canada afin de confirmer que le produit en question a été fabriqué selon les normes de grande qualité auxquelles s'attend la population canadienne. Santé Canada a minutieusement examiné cette nouvelle proposition et a conclu que le produit est sans danger et efficace. Toute l'information concernant les mises en garde et avertissements, les directives posologiques, les ingrédients et les autres renseignements importants seront accessibles en français et en anglais. Ainsi, les parents et soignants connaîtront bien le médicament qu'ils utilisent et la façon de l'administrer à leurs enfants. Ce travail est effectué parallèlement à l'obtention d'un approvisionnement supplémentaire provenant de l'étranger.

De plus, afin d'accroître davantage les stocks, Santé Canada a récemment approuvé l'importation exceptionnelle d'ibuprofène et d'acétaminophène pour nourrissons et enfants pour approvisionner les hôpitaux au Canada. L'ibuprofène a déjà été importé et la distribution est en cours.

Nous continuons de collaborer étroitement avec les fabricants et les distributeurs de produits contenant de l'acétaminophène et de l'ibuprofène pour nourrissons et enfants, les provinces et les territoires, les hôpitaux pour enfants, la Société canadienne de pédiatrie, l'Association des pharmaciens du Canada et Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada afin de faciliter l'échange d'information le long de la chaîne de fabrication et de distribution, et de trouver et de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour atténuer cette pénurie.

La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Nous sommes déterminés à étudier toutes les options possibles pour mettre fin à cette pénurie. Entretemps, si vous n'arrivez pas à trouver les médicaments pour nourrissons et enfants contre la fièvre et la douleur dont vous avez besoin, parlez-en à votre pharmacien, qui vous orientera vers des solutions de rechange. Ne donnez pas de médicaments contre la fièvre et la douleur pour adultes à des enfants de moins de 12 ans avant d'avoir consulté un professionnel de la santé à ce sujet.

