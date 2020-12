L'Enquête canadienne sur le cannabis de 2020 donne un aperçu des connaissances, des attitudes et des comportements des Canadiens à l'égard du cannabis.

OTTAWA, ON, le 21 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a adopté une approche de santé publique à l'égard de la légalisation et de la réglementation du cannabis, approche qui consiste à recueillir des données de façon continue afin de mieux comprendre comment les Canadiens perçoivent et consomment le cannabis. La Loi sur le cannabis, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, établit un nouveau cadre national rigoureux pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis au Canada.

Aujourd'hui, Santé Canada a publié les résultats de son Enquête canadienne sur le cannabis de 2020. Les résultats de l'enquête donnent un aperçu des connaissances, des attitudes et des comportements des Canadiens à l'égard du cannabis et de sa consommation. Les données ont été recueillies entre le 30 avril et le 22 juin 2020.

Les résultats du sondage aideront à évaluer les répercussions de la Loi sur le cannabis et à éclairer l'élaboration de politiques et de programmes, ainsi que les activités d'éducation et de sensibilisation du public. Cette importante recherche complète les données recueillies dans le cadre des enquêtes nationales de surveillance des drogues de Santé Canada, soit l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues et l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves.

Les principales constatations montrent ce qui suit :

Plus de la moitié des personnes qui consomment du cannabis déclarent en consommer au plus trois jours par mois. De ce nombre, 54 % ont déclaré consommer du cannabis au plus trois jours par mois, tandis que 18 % ont déclaré en consommer tous les jours. Les réponses ressemblent à celles de 2019.

Plus de la moitié des personnes qui consomment du cannabis choisissent de s'en procurer auprès d'une source légale. De ce nombre, 41 % ont déclaré que leur source habituelle était un comptoir de vente légal, soit une augmentation par rapport à 24 % en 2019, tandis que 13 % ont déclaré avoir obtenu du cannabis auprès d'une source légale en ligne.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la consommation du cannabis. On a demandé aux personnes qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois d'indiquer si leur consommation de cannabis avait changé en raison de la pandémie -- 56 % ont déclaré consommer la même quantité, 22 % ont déclaré en consommer plus et 22 % ont déclaré en consommer moins.

Le tabagisme demeure le moyen le plus courant de consommer du cannabis, mais est en baisse, tandis que l'ingestion des produits du cannabis a augmenté depuis 2019.

Près de 8 Canadiens sur 10 estiment avoir accès à des renseignements fiables pour prendre des décisions éclairées au sujet de leur consommation de cannabis. Il s'agit d'une augmentation, le taux étant passé de 71 % en 2019 à 77 % en 2020 . L'information sur les risques pour la santé associés à la consommation de cannabis est disponible à grande échelle et accessible aux Canadiens.

La conduite après avoir consommé du cannabis a diminué chez les personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, comparativement aux résultats de 2019. Chez ces personnes, 22 % qui consomment du cannabis ont pris le volant dans les deux heures suivant la consommation ou le vapotage du cannabis au cours de leur vie, et 13 % ont déclaré avoir pris le volant dans les quatre heures suivant l'ingestion orale de cannabis au cours de leur vie.

Le gouvernement fédéral continuera de mener des recherches et de communiquer les résultats aux Canadiens, aux responsables de la santé publique, aux provinces et territoires et aux autres intervenants.

Les faits en bref

Santé Canada a commandé la première Enquête canadienne sur le cannabis en 2017. Il s'agit du quatrième cycle de l'enquête.

a commandé la première Enquête canadienne sur le cannabis en 2017. Il s'agit du quatrième cycle de l'enquête. Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2020 sont fondés sur les réponses en ligne provenant d'environ 11 000 répondants âgés de 16 ans et plus dans l'ensemble des provinces et des territoires.

Les données recueillies portaient sur cinq domaines thématiques :

les connaissances, les attitudes et les comportements;



la consommation de cannabis et les produits consommés;



les sources et l'achat;



la conduite d'un véhicule et le cannabis;



le cannabis consommé à des fins médicales.

De nouvelles données ont été recueillies dans le cadre de l'enquête de 2020, notamment :

l'exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis;



la culture à domicile ou la préparation de produits comestibles à l'intérieur ou autour de la maison;



les types de produits du cannabis et d'appareils portatifs utilisés pour le vapotage;



les changements dans la consommation d'autres substances depuis que la consommation de cannabis à des fins non médicales est devenue légale;



la fréquence d'obtention de cannabis de sources légales et illégales et le montant dépensé;



la consommation de cannabis dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

