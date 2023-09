Santé Canada autorise le vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui cible le sous-variant XBB.1.5 d'Omicron

OTTAWA, ON, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 SPIKEVAXMC de Moderna qui cible le sous-variant XBB.1.5 d'Omicron pour les personnes de six mois et plus.

Santé Canada a reçu la demande d'homologation de Moderna pour son nouveau vaccin contre la COVID-19 le 29 juin 2023. Au terme d'un examen indépendant et approfondi des données probantes soumises, Santé Canada a conclu que le vaccin répond aux exigences strictes du Ministère en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Selon l'étiquette du produit, les personnes de cinq ans et plus devraient recevoir une dose, même si elles ont déjà reçu un vaccin contre la COVID-19. Les enfants âgés de six mois à quatre ans devraient recevoir deux doses s'ils n'ont jamais été vaccinés contre la COVID-19, ou une dose s'ils ont déjà reçu une ou plusieurs doses d'un vaccin contre la COVID-19.

Santé Canada examine également activement la demande d'homologation de Pfizer-BioNTech pour son vaccin contre la COVID-19 qui cible aussi le sous-variant XBB.1.5 d'Omicron pour les personnes de six mois et plus. En outre, Santé Canada a reçu une demande d'homologation de Novavax pour son vaccin qui cible le même sous-variant d'Omicron, pour les personnes de 12 ans et plus. Ces demandes sont examinées selon leur niveau de priorité par des équipes scientifiques spécialisées.

La vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces de se protéger de la COVID-19. Les données montrent que tous les vaccins utilisés au Canada demeurent très efficaces pour prévenir les cas graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Étant donné que la protection vaccinale diminue au fil du temps, toute personne ayant reçu son dernier vaccin il y a plus de six mois devrait recevoir le nouveau vaccin contre la COVID-19 afin d'être mieux protégée contre les variants actuels.

Pour de plus amples renseignements sur les vaccins contre la COVID-19, visitez notre site Web.

SOURCE Santé Canada

