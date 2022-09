OTTAWA, ON, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a autorisé une version adaptée du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19. Ce vaccin (dit « bivalent ») cible le virus original du SRAS-CoV-2 de 2019 et le variant Omicron (BA.1), et son utilisation est autorisée comme dose de rappel chez les personnes âgées de 18 ans ou plus.

Il s'agit du premier vaccin bivalent contre la COVID-19 autorisé au Canada et il marque une étape importante dans la réponse du Canada à la COVID-19.

Après un examen scientifique approfondi et indépendant des données probantes, Santé Canada a déterminé que le vaccin de rappel bivalent Spikevax de Moderna est sûr et efficace. Les résultats des essais cliniques ont montré qu'une dose de rappel du vaccin bivalent Spikevax de Moderna déclenche une forte réponse immunitaire contre la souche Omicron (BA.1) et la souche originale du virus SRAS-CoV-2. On a également observé qu'il générait une bonne réponse immunitaire contre les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5, et qu'il devrait prolonger la durabilité de la protection.

Ce vaccin adapté présente un profil d'innocuité similaire à celui du vaccin de rappel Spikevax de Moderna précédemment approuvé et les effets indésirables sont aussi légers et se dissipent rapidement.

La vaccination demeure l'un des meilleurs moyens de protéger nos familles, nos communautés et nous-mêmes contre la COVID-19. Les données probantes montrent que les vaccins utilisés au Canada sont très efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie, l'hospitalisation et le décès causés par la COVID-19. Tenir la vaccination anticovidique à jour, y compris les doses de rappel recommandées, contribue à protéger les personnes contre les formes graves de la maladie et d'autres complications attribuables à une infection à la COVID-19.

Santé Canada a imposé à Moderna des conditions relatives à l'autorisation qui exigent que le fabricant continue de lui fournir de l'information sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin bivalent. Le Ministère disposera ainsi de plus de données tirées d'études en cours et de l'utilisation réelle du vaccin pour veiller à ce que les bienfaits du vaccin l'emportent toujours sur les risques, de même que pour détecter toute possibilité de nouveau problème d'innocuité.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada surveilleront de près l'innocuité du vaccin, au Canada comme à l'étranger, et prendront les mesures qui s'imposent si des problèmes de sécurité sont constatés.

