OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - Santé Canada autorise aujourd'hui la demande d'Héma-Québec visant à changer ses critères de sélection de donneurs de plasma destiné au fractionnement. Cette décision permettra à Héma-Québec d'abandonner l'actuelle période d'exclusion du don de plasma sanguin de trois mois pour tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont sexuellement actifs et d'adopter plutôt une approche d'exclusion de tous les donneurs de plasma destiné au fractionnement ayant des comportements sexuels à risque élevé, peu importe leur identité de genre ou leur orientation sexuelle.

La demande d'Héma-Québec inclut de l'information scientifique et des données de modélisation à l'appui de la modification des critères de sélection des donneurs. Les dons de plasma sanguin sont soumis à des tests de dépistage et à d'autres étapes de traitement, dont de multiples étapes d'inactivation des agents pathogènes, pour baisser grandement le risque de contamination par des pathogènes infectieux (p. ex. virus, bactéries, parasites).

Héma-Québec a indiqué que la mise en œuvre de critères de sélection des donneurs de plasma sanguin plus souples pourrait plus tard mener à une demande de modification des critères d'exclusion pour tous les types de dons de sang.

Au titre du Règlement sur le sang du Canada, les fournisseurs de sang - c.-à-d. Héma-Québec et la Société canadienne du sang - doivent présenter à Santé Canada une demande pour toute modification de leurs processus, comme la modification des périodes d'exclusion des donneurs.

Santé Canada examine actuellement aussi une demande de la Société canadienne du sang pour l'utilisation de critères fondés sur les comportements sexuels pour tous les donneurs de sang et de plasma sanguin plutôt que l'actuelle période d'exclusion du don de plasma sanguin de trois mois pour tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

La sécurité des personnes qui reçoivent des dons de sang ou de plasma sanguin demeure la priorité absolue de Santé Canada. À titre d'organisme de réglementation responsable de surveiller la sûreté du système d'approvisionnement en sang du Canada, Santé Canada examine soigneusement les présentations réglementaires pour garantir que toute modification se fonde sur de solides données scientifiques probantes et satisfait aux normes élevées du Canada en matière d'innocuité.

Le Ministère demeure résolu à appuyer au Canada des politiques relatives au don de sang et de plasma sanguin qui sont non discriminatoires et fondées sur des données scientifiques probantes.

De plus amples renseignements sur la décision de Santé Canada sont présentés dans le sommaire de décision réglementaire.

