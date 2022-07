OTTAWA, ON, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 chez les enfants de 6 mois à 5 ans. Il s'agit du premier vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada pour ce groupe d'âge, et cela marque une étape importante dans la réponse du Canada à la COVID-19. Grâce à cette autorisation, environ 1,7 million d'enfants sont maintenant admissibles à la vaccination contre la COVID-19.

La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de nous protéger et de protéger nos familles et nos collectivités contre la COVID-19. Selon les données probantes, les vaccins administrés au Canada sont très efficaces pour prévenir la COVID-19 grave, de même que les hospitalisations et les décès attribuables à la COVID-19.

Santé Canada a reçu une demande de Moderna pour étendre l'indication du vaccin Spikevax le 29 avril 2022. Santé Canada a initialement autorisé l'utilisation du vaccin chez les personnes de 18 ans et plus le 23 décembre 2020, puis chez les enfants de 12 à 17 ans le 27 août 2021 et chez les enfants de 6 à 11 ans le 17 mars 2022.

Après un examen scientifique rigoureux et indépendant des données probantes, Santé Canada a déterminé que les avantages de ce vaccin pour les enfants de 6 mois à 5 ans l'emportent sur les risques. Santé Canada a autorisé une série primaire de 2 doses de 25 microgrammes chacune, la deuxième dose devant être administrée 4 semaines après la première. Cela équivaut à la moitié de la dose autorisée pour les enfants de 6 à 11 ans et au quart de la dose autorisée pour les personnes de plus de 12 ans.

L'essai clinique a montré que la réponse immunitaire au vaccin Spikevax chez les enfants de 6 mois à 5 ans était comparable à celle observée chez les personnes de 18 à 25 ans lors d'une étude précédente. L'efficacité a été évaluée lorsque Omicron était le variant prédominant de la COVID-19 circulant aux États-Unis et au Canada. Le vaccin a bien été toléré et aucun signal d'innocuité n'a été observé lors de l'essai.

Santé Canada a imposé des conditions à l'autorisation selon lesquelles Moderna doit continuer de lui fournir des renseignements sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin chez ce groupe d'âge plus jeune. Le Ministère disposera ainsi de plus de données provenant des études en cours et de l'utilisation en situation réelle pour s'assurer que les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur les risques, ainsi que pour détecter tout nouveau signal d'innocuité potentiel dans n'importe quel groupe d'âge.

Conformément à l'engagement de Santé Canada en matière d'ouverture et de transparence, le Ministère publie de multiples documents concernant cette décision, dont un résumé de haut niveau des données probantes qu'il a examinées.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continueront de surveiller de près l'innocuité de ce vaccin et prendront les mesures qui s'imposent si des problèmes d'innocuité sont constatés.

