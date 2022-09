OTTAWA, ON, le 9 sept. 2022 /CNW/ - Santé Canada autorise aujourd'hui l'utilisation du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Il s'agit du deuxième vaccin contre la COVID-19 dont l'utilisation chez ce groupe d'âge est autorisée au Canada.

Après un examen scientifique approfondi et indépendant des données probantes, Santé Canada a déterminé que les bienfaits de ce vaccin l'emportent sur les risques possibles pour ce groupe d'âge. La vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces de nous protéger nous-mêmes, et de protéger nos familles ainsi que nos collectivités, contre la COVID-19. Les données probantes indiquent toujours que les vaccins administrés au Canada sont très efficaces pour prévenir la COVID-19 grave, de même que les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19.

Santé Canada a homologué une série vaccinale primaire de trois doses de trois microgrammes chacune, avec un intervalle de trois semaines entre la première dose et la deuxième et de huit semaines entre la deuxième dose et la troisième. À titre comparatif, la série vaccinale primaire pour les enfants de 5 à 11 ans est de deux doses de dix microgrammes chacune, tandis qu'elle est de deux doses de trente microgrammes chacune pour les personnes de 12 ans et plus.

Santé Canada a assujetti l'homologation à des conditions qui exigent que Pfizer-BioNTech continue de lui fournir de l'information sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin chez les enfants de ce groupe d'âge. Le Ministère disposera ainsi de plus de données tirées d'études en cours et de l'utilisation réelle du vaccin pour déterminer s'il demeure un moyen sûr et efficace de protéger les enfants contre la COVID-19.

Santé Canada a reçu une demande de Pfizer-BioNTech pour étendre les indications du vaccin Comirnaty à ce groupe d'âge le 23 juin 2022. Santé Canada a d'abord autorisé l'utilisation du vaccin chez les 16 ans et plus le 9 décembre 2020, puis chez les 12 à 15 ans le 5 mai 2021 et chez les enfants âgés de 5 à 11 ans le 19 novembre 2021.

Conformément à l'engagement de Santé Canada en matière d'ouverture et de transparence, le Ministère publie de multiples documents concernant cette décision, dont un sommaire des grandes lignes des données probantes qu'il a examinées.

Il est attendu que l'Agence de la santé publique du Canada publiera sous peu les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation concernant l'utilisation du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 chez ce groupe d'âge.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continueront de suivre l'innocuité de ce vaccin de près tant au Canada que dans le monde et prendront les mesures qui s'imposent dans l'éventualité où des préoccupations en matière d'innocuité étaient découvertes.

