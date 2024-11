L'autorisation repose sur les résultats de l'étude CARTITUDE-4 (MMY3002) de phase III qui a montré que le traitement par CARVYKTI® avait diminué significativement le risque de progression de la maladie ou de décès de 74 % par rapport au traitement de référence1.

TORONTO, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a émis un avis de conformité (AC) pour CARVYKTI® (ciltacabtagène autoleucel) pour le traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple, qui ont reçu entre une à trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome et un agent immunomodulateur, et dont la maladie est réfractaire au lénalidomide1. Avec cette approbation, CARVYKTI® devient le premier et le seul traitement ciblé contre un antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA) approuvé pour le traitement des patients atteints d'un myélome multiple dès la deuxième ligne de traitement.

CARVYKTI® a déjà reçu un avis de conformité avec conditions (AC-C) de Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple, qui ont reçu au moins trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps anti-CD38, et dont la maladie est réfractaire au dernier traitement administré1.

L'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a récemment recommandé le remboursement avec conditions de CARVYKTI® pour les patients admissibles qui ont reçu entre une à trois lignes de traitement antérieures. Dans sa justification de la recommandation, la CDA-AMC a souligné que l'étude CARTITUDE-4 a démontré que, comparativement au traitement de référence, le traitement par CARVYKTI® était associé à des améliorations statistiquement significatives et cliniquement pertinentes de la survie sans progression (SSP) chez les patients admissibles. Ceci s'appuie sur leur recommandation antérieure (2023) de remboursement avec conditions de CARVYKTI® chez les patients admissibles qui ont reçu au moins trois lignes de traitement antérieures, d'après les résultats de l'étude CARTITUDE-1. Johnson & Johnson collabore activement avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne pour négocier le remboursement de CARVYKTI® afin de faciliter l'accès du public à ce traitement.

« La nouvelle approbation de CARVYKTI® comble une lacune importante pour les patients atteints d'un myélome multiple qui pourraient avoir besoin de ce traitement dès la première rechute et représente une étape importante pour les patients canadiens atteints de cette maladie », affirme la Dre Donna Reece*, M.D., médecin-chef du Canadian Myeloma Research Group. « La première approbation de CARVYKTI® concernait son indication pour le traitement des patients atteints d'un myélome multiple réfractaire qui avaient reçu au moins trois lignes de traitement antérieures comprenant les trois principales classes de médicaments (inhibiteurs du protéasome, immunomodulateurs et anticorps monoclonaux anti-CD38). Toutefois, les options de traitement du myélome multiple ont progressé rapidement, et les patients canadiens atteints d'un myélome multiple en rechute pouvaient avoir reçu ces trois agents en traitement de deuxième voire de première ligne, et ne pas remplir les conditions requises pour recevoir CARVYKTI®, une immunothérapie très efficace qui transforme le traitement du myélome multiple. Cette indication élargie permettra aux patients atteints d'un myélome multiple admissibles de recevoir CARVYKTI® beaucoup plus tôt dans leur parcours thérapeutique ».

« L'essai clinique a montré qu'une seule perfusion de CARVYKTI® réduisait de façon significative le risque de progression de la maladie ou de décès comparativement au traitement de référence actuel », observe le Dr Richard LeBlanc**, hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. « Cette autorisation signifie que les patients disposent d'une option de traitement plus efficace qui offre une possibilité d'obtenir une réponse plus profonde et durable dès leur première rechute ».

Le myélome multiple se classe au deuxième rang des cancers du sang les plus courants au Canada. On estime que 1 750 Canadiens décéderont de cette maladie en 20242,3. Alors que l'arrivée de nouveaux traitements au cours des dernières années a entraîné des améliorations significatives de la survie sans progression (SSP) et de la survie globale (SG) chez les patients atteints d'un myélome multiple, la maladie demeure incurable, la quasi-totalité des patients rechutant et nécessitant un traitement ultérieur4,5. À mesure que la maladie progresse, les patients connaissent des cycles de rechute et de rémission, les périodes de rémission devenant généralement de plus en plus courtes à chaque nouvelle ligne de traitement6,7.

« Le myélome multiple étant de nature cyclique et évolutive, plus tôt nous pouvons donner aux patients le traitement qui leur convient, plus la probabilité est élevée qu'un plus grand nombre de patients obtiennent de meilleurs résultats et une amélioration de leur qualité de vie », affirme Martine Elias***, présidente-directrice générale de Myélome Canada. « Cette approbation donne aux patients l'espoir que leur prochain traitement aidera à prolonger leur rémission et leur permettra de profiter davantage de bons moments précieux avec leurs proches ».

Cette plus récente autorisation de Santé Canada repose sur les résultats de l'étude CARTITUDE-4 de phase III, un essai randomisé, ouvert et multicentrique évaluant l'efficacité et l'innocuité de CARVYKTI® par rapport à des schémas thérapeutiques de référence, soit l'association pomalidomide, bortézomib et dexaméthasone (PVd) ou l'association daratumumab, pomalidomide et dexaméthasone (DPd), chez des patients atteints d'un myélome multiple réfractaire au lénalidomide qui ont reçu entre une à trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome et un agent immunomodulateur1. Au total, 419 patients ont été randomisés pour recevoir CARVYKTI® (208 patients) ou le traitement de référence (211 patients)1. Parmi les patients dans le groupe ayant reçu le traitement de référence, 183 ont reçu l'association DPd et 28 ont reçu l'association PVd1. Tous les patients du groupe ayant reçu CARVYKTI® ont subi une leucaphérèse et ont reçu un traitement de transition1. Après un suivi médian de 15,9 mois, une réduction de 74 % du risque de progression de la maladie ou de décès (rapport des risques instantanés [RRI] pour la SSP = 0,26; intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,18 à 0,38; valeur p < 0,0001) a été observée chez les patients randomisés dans le groupe ayant reçu CARVYKTI® comparativement aux patients du groupe ayant reçu le traitement de référence1.

Les effets indésirables non biologiques les plus fréquents (incidence supérieure à 20 %) dans l'étude CARTITUDE-4 étaient les suivants : pyrexie, syndrome de libération des cytokines, hypogammaglobulinémie, douleur musculosquelettique, diarrhée, fatigue, infection des voies respiratoires supérieures, céphalées, hypotension, infection virale et nausées1.

Les résultats à long terme de l'étude CARTITUDE-4 de phase III communiqués par Johnson & Johnson lors de la réunion annuelle de 2024 de l'International Myeloma Society (IMS) (résumé n° OA-65) ont montré qu'une seule perfusion de CARVYKTI® a prolongé de façon significative la SG chez les patients atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire au lénalidomide qui ont reçu entre une à trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome et un immunomodulateur, réduisant le risque de décès de 45 % par rapport aux traitements de référence (PVd ou DPd). Grâce à ces données, CARVYKTI® est la première et la seule thérapie cellulaire à améliorer la SG par rapport aux traitements de référence pour les patients atteints d'un myélome multiple réfractaire au lénalidomide dès la deuxième ligne de traitement8.

« Cette étape souligne notre engagement à découvrir et à mettre au point les meilleurs traitements de leur catégorie, en particulier pour les formes incurables de cancer pour lesquelles les patients font face à des pronostics difficiles », déclare Berkeley Vincent, président de Johnson & Johnson Innovative Medicine, Canada. « CARVYKTI® joue un rôle important dans notre travail visant à redéfinir le myélome multiple et à aider les patients à obtenir une rémission durable. Nous sommes déterminés à lutter contre le cancer et ces récents jalons réglementaires et en matière d'accès à CARVYKTI® représentent des étapes essentielles à l'atteinte de cet objectif ».

CARVYKTI® (ciltacabtagène autoleucel) a reçu un AC-C de Santé Canada en février 2023 pour le traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple, qui ont reçu au moins trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps anti-CD38, et dont la maladie est réfractaire au dernier traitement administré1. Un AC-C est un type d'autorisation de mise en marché accordée à un produit sur la base de données d'efficacité clinique prometteuses, après l'évaluation de la présentation par Santé Canada.

CARVYKTI® a été autorisé par Santé Canada en juillet 2024 pour le traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple qui ont reçu entre une à trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome et un agent immunomodulateur, et dont la maladie est réfractaire au lénalidomide1.

CARVYKTI® est une immunothérapie par lymphocytes T autologues génétiquement modifiés et dirigés contre un antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA), qui consiste à reprogrammer les propres lymphocytes T d'un patient en introduisant un transgène codant pour un récepteur antigénique chimérique (CAR) qui reconnaît et élimine les cellules qui expriment l'antigène BCMA1. L'antigène BCMA est principalement exprimé à la surface des lymphocytes malins de lignée B du myélome multiple, ainsi que des lymphocytes B au stade avancé de maturation et des plasmocytes1. La protéine CAR de CARVYKTI® est composée de deux anticorps à domaine unique ciblant l'antigène BCMA conçus pour conférer une forte avidité contre l'antigène BCMA humain1. En se liant aux cellules exprimant l'antigène BCMA, le récepteur CAR favorise l'activation et l'expansion des lymphocytes T et l'élimination des cellules cibles1.

CARTITUDE-4 (MMY3002, NCT04181827) est une étude de phase III internationale, randomisée et ouverte visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de CARVYKTI® par comparaison à l'association de pomalidomide, de bortézomib et de dexaméthasone (PVd) ou à l'association de daratumumab, de pomalidomide et de dexaméthasone (DPd)1,9.

Chez Johnson & Johnson, nous croyons que la santé est au cœur de tout. Notre force en matière d'innovation dans le domaine des soins de santé nous pousse à ériger un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus astucieux et moins effractifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la médecine innovante et des technologies médicales, nous sommes dans une position privilégiée pour intégrer dès aujourd'hui l'innovation dans toute la gamme de solutions pour les soins de santé, afin de réaliser les percées de demain et d'avoir une incidence profonde sur la santé de l'humanité. Pour en savoir plus, consultez https://www.jnj.com (en anglais seulement) et https://innovativemedicine.jnj.com/canada/fr. Suivez-nous sur LinkedIn (Johnson & Johnson Innovative Medicine, Canada) et sur X (@JNJInnovMedCAN). Janssen Inc. est une société de Johnson & Johnson.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels (forward-looking statements), tels que définis par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, se rapportant au développement du produit, aux bienfaits éventuels et à l'incidence thérapeutique de CARVYKTI® (ciltacabtagène autoleucel). Le lecteur ne doit pas se fier à ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles concernant les événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes inconnus se présentent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes et des prévisions de Janssen Inc. et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes et les défis inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment l'incertitude quant aux réussites cliniques et à l'obtention de l'approbation des instances de réglementation; l'incertitude quant au succès commercial; la concurrence, notamment les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; la contestation de brevets; les modifications du comportement et des habitudes liés aux dépenses des acheteurs de produits et de services de soins de santé; les changements apportés aux lois et aux règlements applicables, notamment les réformes des soins de santé à l'échelle mondiale, ainsi que les tendances à la réduction des coûts dans le secteur des soins de santé. La liste et les descriptions de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, notamment sous les sections intitulées « Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels » et « Item 1A. Facteurs de risque », et dans les rapports trimestriels subséquents de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont accessibles en ligne aux adresses www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Janssen Inc. ni Johnson & Johnson n'assument la responsabilité d'actualiser tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements ou de développements futurs.

* La Dre Donna Reece n'a pas été rémunérée pour ce travail auprès des médias. Elle a déjà été rémunérée par Janssen Inc., une société de Johnson & Johnson, pour d'autres missions professionnelles.

** Le Dr Richard LeBlanc n'a pas été rémunéré pour ce travail auprès des médias. Il a déjà été rémunéré par Janssen Inc., une société de Johnson & Johnson, pour d'autres missions professionnelles.

*** Martine Elias n'a pas été rémunérée pour ce travail auprès des médias. Elle a déjà été rémunérée par Janssen Inc., une société de Johnson & Johnson, pour d'autres missions professionnelles. Janssen Inc. a également déjà rémunéré Myélome Canada pour d'autres initiatives.

