OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a autorisé une demande de Pfizer-BioNTech, selon laquelle son vaccin contre la COVID-19 peut être entreposé à une température de réfrigération normale (de 2 à 8 °C) au point d'utilisation pendant jusqu'à un mois. Ce changement signifie qu'il y aura plus d'options d'entreposage pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, ce qui permettra une plus grande souplesse dans les plans de distribution.

Le 10 mai 2021, Santé Canada a reçu la demande de Pfizer-BioNTech visant à modifier les conditions d'entreposage de son vaccin contre la COVID-19. Après un examen approfondi de la demande, le Ministère a déterminé que le vaccin contre la COVID-19 non dilué demeure stable lorsqu'il est entreposé à une température de réfrigération standard pendant 31 jours.

Le vaccin a d'abord été autorisé avec une température d'entreposage recommandée de -80 °C à -60 °C (-112 °F à -76 °F), et les flacons non dilués décongelés pouvaient être conservés au réfrigérateur pendant seulement cinq jours. Le 3 mars 2021, Santé Canada a autorisé un changement permettant l'entreposage à une température de -25 °C à -15 °C (-13 °F à 5 °F) pendant une période maximale de deux semaines.

Depuis l'autorisation initiale du vaccin, le fabricant a continué de produire d'autres données à plus long terme sur la stabilité du produit dans différentes conditions. À la suite de cette recherche, Pfizer a fourni des données supplémentaires pour appuyer des conditions d'entreposage plus souples. Ce dernier changement favorisera une souplesse accrue dans la distribution des vaccins.

Santé Canada continuera de surveiller l'innocuité, l'efficacité et la qualité du vaccin de Pfizer-BioNTech, ainsi que de tous les autres vaccins contre la COVID-19, et n'hésitera pas à prendre des mesures si des préoccupations sont soulevées.

SOURCE Santé Canada

