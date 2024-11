La prévalence de l'obésité, qui accroît le risque de maladies chroniques graves, dont les maladies cardiaques, a augmenté au cours des deux dernières décennies.2,3 Selon les données auto-signalées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2022, près d'un adulte canadien sur trois souffre d'obésité.2 Les Canadiens vivant avec l'obésité sont deux fois plus susceptibles de développer une maladie cardiaque que ceux qui ont un poids santé.4

L'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, est la manifestation la plus courante des cardiopathies ischémiques.5 Au Canada, les maladies cardiaques sont la deuxième cause de décès et l'une des principales causes d'hospitalisation.5 On estime que 9 Canadiens sur 10 présentent au moins un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque ou de déficience cognitive vasculaire, tels que le sexe, l'âge, le diabète, les antécédents familiaux et l'héritage familial autochtone, sud-asiatique et africain.6 En moyenne, les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes de subir un premier infarctus aigu du myocarde, et l'incidence est en constante augmentation au Canada.5

L'indication de Santé Canada pour l'IM non fatal pour Wegovy® est basée sur les résultats de l'étude SELECT portant sur les effets du sémaglutide sur les résultats cardiovasculaires chez les personnes en surpoids ou obèses.7

« En tant qu'investigateur principal de l'étude SELECT au Canada et chirurgien en cardiologie, je peux témoigner du risque récalcitrant d'infarctus du myocarde chez les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité. Ce fardeau a non seulement un impact sur leur pronostic, mais il représente également un coût important pour les systèmes de santé », a déclaré le Dr Subodh Verma, chirurgien en cardiologie et scientifique de renommée internationale et professeur à l'université de Toronto . « L'introduction du sémaglutide 2,4 mg en tant que seul traitement prouvé pour réduire les infarctus du myocarde non mortels chez les patients souffrant de surpoids ou d'obésité sans diabète est une avancée remarquable. Ces données marquent une nouvelle ère dans le traitement de l'obésité, qui n'est plus considérée comme un simple facteur de risque, mais comme une cible thérapeutique essentielle. Il s'agit d'une grande avancée et d'un moment charnière pour les patients, représentant une étape cruciale dans la réduction du risque de première crise cardiaque ou de crises cardiaques récurrentes dans cette population ».





. « Nous sommes très heureux que Wegovy® soit maintenant approuvé au Canada pour aider les personnes susceptibles de faire un infarctus du myocarde non fatal. Les crises cardiaques ont un impact profond sur de nombreuses familles dans tout le pays. Wegovy® est une thérapie évaluée cliniquement qui offre un nouvel espoir aux Canadiens atteints de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Nous sommes déterminés à offrir aux Canadiens des options thérapeutiques novatrices pour répondre à des besoins non satisfaits », a déclaré Vince Lamanna, président de Novo Nordisk Canada Inc.

À propos de l'étude SELECT7

SELECT est une étude à répartition aléatoire, en double insu, en groupes parallèles, contrôlée par placebo, conçue pour évaluer l'efficacité du sémaglutide 2,4 mg par rapport au placebo en complément des soins standard pour la prévention des événements cardiovasculaires indésirables majeurs (ECIM) chez les personnes souffrant d'une maladie cardiovasculaire établie, de surpoids ou d'obésité, sans antécédents de diabète. Les personnes incluses dans l'étude étaient âgées de 45 ans ou plus et avaient un IMC ≥27 kg/m2.

L'objectif principal de l'étude SELECT était de démontrer la supériorité du sémaglutide 2,4 mg par rapport au placebo en ce qui concerne la réduction de l'incidence des trois points ECIM comprenant le décès cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non mortel ou l'accident vasculaire cérébral non fatal. Les objectifs secondaires comprenaient la comparaison des effets du sémaglutide 2,4 mg par rapport au placebo en ce qui concerne la mortalité, les facteurs de risque cardiovasculaire, le métabolisme du glucose, le poids corporel et la fonction rénale. L'essai a porté sur 17 604 adultes et a été mené dans 41 pays dans plus de 800 centres de recherche. L'essai SELECT a été lancé en 2018.

À propos de Wegovy®1

Santé Canada a approuvé Wegovy® en 2021 comme traitement hebdomadaire pour les Canadiens vivant avec l'obésité, soutenu par les données d'efficacité et d'innocuité du programme d'études cliniques STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity). Dans l'étude de phase 3a le plus important, STEP 1, les résultats ont montré que les patients prenant Wegovy® ont obtenu une perte de poids moyenne de 15 % (15 kg) maintenue pendant 68 semaines. En outre, 83,5 % des patients ont obtenu une réduction de 5 % ou plus de leur poids corporel dans le groupe Wegovy®, contre 31,1 % dans le groupe placebo.

Wegovy® est offert dans plus de 10 pays. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont les nausées, la diarrhée, les vomissements, la constipation, les douleurs abdominales, les maux de tête et la fatigue.

