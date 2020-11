« Je peux témoigner des effets dévastateurs de l'hépatite C sur mes patients, dans ma collectivité et sur le système de santé, a déclaré le D r Curtis Cooper, directeur du Programme de lutte contre l'hépatite virale de l'Hôpital d'Ottawa. À l'Hôpital d'Ottawa, nous voyons chaque année des milliers de personnes qui vivent avec diverses maladies du foie. L'accès à des traitements efficaces contre le VHC pour tous les génotypes de l'hépatite C change la donne. Il nous offre une occasion d'éliminer ce virus mortel en réalisant des tests et en prodiguant des traitements et des soins aux patients atteints d'une infection de génotype 3 sur une plus courte période. »

« En 2016, le Canada s'était engagé devant le monde entier à éliminer l'hépatite virale d'ici 2030, affirme Gerard Yetman, président, Action Hépatites Canada (AHC). Afin d'atteindre cet objectif important, nous avons besoin de stratégies adaptées à chaque population, et cela comprend un accès aux tests et aux traitements à grande échelle. Si nous voulons éliminer l'hépatite C au Canada, les régimes publics doivent donner l'accès à des traitements efficaces pour tous les génotypes du VHC. »

L'approbation initiale de MAVIRET par Santé Canada a été obtenue en août 2017. MAVIRET est un traitement uniquotidien sans ribavirine pour les adultes et les adolescents âgés de 12 à 18 ans atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C de génotypes 1 à 6 (les principaux génotypes du VHC)2. Il s'agit d'un traitement pangénotypique de 8 semaines offert aux patients qui ne présentent pas de cirrhose et qui reçoivent un traitement pour la première fois*.

L'efficacité et l'innocuité de MAVIRET ont été évaluées dans le cadre de 9 études cliniques de phase II et III chez plus de 2300 patients infectés par le VHC de génotype 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et atteints d'une hépatopathie compensée (avec ou sans cirrhose)1.

« AbbVie a pris l'engagement d'éliminer l'hépatite C d'ici 2030 et considère cet objectif comme une priorité nationale de santé publique, affirme Denis Hello, Vice-président et directeur général, AbbVie Canada. En établissant des partenariats importants, nous recherchons activement des solutions durables qui permettront à un plus grand nombre de patients d'être soumis à un dépistage, orientés vers les bons soins et traités plus rapidement. »

À propos de l'hépatite C

Au Canada, le nombre de personnes atteintes d'hépatite C chronique est estimé à 250 000, mais une proportion aussi élevée que 44 % d'entre elles ignore qu'elle a contracté cette maladie3. Or, si elle n'est pas diagnostiquée ni traitée, l'hépatite C chronique peut mener à la cirrhose, au cancer du foie ou à l'insuffisance hépatique. À l'heure actuelle, l'hépatite C est la principale indication d'une greffe du foie au Canada4. AbbVie appuie diverses initiatives visant à sensibiliser davantage le public à l'élimination du virus de l'hépatite C et à en faire une priorité, car nous savons que pour atteindre cet objectif commun d'ici 2030, il faudra plus que des médicaments. Cela prendra des partenariats transparents et collaboratifs faisant appel à toutes les parties intéressées - l'industrie, les fournisseurs de soins de santé, les systèmes de santé, ainsi que les groupes de patients et leurs réseaux de soutien. Seuls des efforts concertés et la maximisation du temps imparti permettront d'atteindre cet objectif.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain.

* L'innocuité et l'efficacité de MAVIRET chez les patients de moins de 12 ans n'ont pas été établies. Chez les patients infectés par le VHC âgés de 12 à 18 ans, l'exposition à MAVIRET était comparable à celle des adultes infectés par le VHC; cependant, l'innocuité et l'efficacité de MAVIRET n'ont pas été étudiées chez les patients âgés de 12 à 18 ans infectés par le VHC des génotypes 5 ou 6, présentant ou non une cirrhose compensée ou ayant déjà reçu ou non un traitement contenant un inhibiteur de la protéine NS5B. ** Veuillez consulter les critères de remboursement dans votre province ou territoire. ____________________________ 1Corporation AbbVie. Monographie de MAVIRET (comprimés de glécaprévir/pibrentasvir). Date de rédaction : 16 août 2017. Date de révision : 30 octobre 2020. Monographie en français disponible sous peu. 2Recommandation du Comité canadien d'expertise sur les médicaments de l'ACMTS (finale). www.cadth.ca/sites/default/files/cdr/complete/SR0523_Maviret_complete-Jan-25-18_f.pdf. Consulté en septembre 2020. 3Réseau Canadien sur l'Hépatite C (CanHepC). Modèle directeur pour guider les efforts d'élimination de l'hépatite C au Canada. www.canhepc.ca/sites/default/files/media/documents/modele_directeur_vhc_2019_05.pdf. Consulté en septembre 2020. 4Fondation canadienne du foie. www.liver.ca/fr/how-you-help/advocate/. Consulté en septembre 2020.

