OTTAWA, ON, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Toute personne vivant au Canada devrait avoir accès à un soutien de qualité en matière de santé mentale où que ce soit au pays. Beaucoup de Canadiennes et de Canadiens continuent de faire face à des difficultés, mais nous avons constaté certaines améliorations dans leur santé mentale et leur bien-être depuis le creux de la vague de la pandémie de COVID-19. Bien que ce soit une bonne nouvelle, nous restons déterminés à faire en sorte que les Canadiennes et Canadiens aient accès aux soutiens et aux services de santé mentale et de bien-être dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

En 2020, nous avons lancé le portail Espace mieux-être Canada pour répondre à un besoin urgent et criant de soutien en matière de santé mentale pendant la pandémie de COVID-19. Dans le contexte de cette extraordinaire crise mondiale de santé publique, le gouvernement du Canada a déployé Espace mieux-être Canada en tant que plateforme en ligne gratuite pour permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'accéder à des ressources et à des services crédibles pour favoriser leur santé mentale et leur bien-être.

Maintenant que l'urgence de la pandémie mondiale de COVID-19 est passée, le gouvernement du Canada délaissera progressivement le portail Espace mieux-être Canada à compter du 3 avril 2024. Après cette date, les Canadiennes et les Canadiens pourront avoir accès à des informations sur des ressources, des soutiens et des services de santé mentale, comme ceux qui sont offerts dans leur province ou territoire de résidence, en visitant le site Canada.ca/sante-mentale.

Chacune des communautés du Canada a des besoins qui lui sont propres. Nous voulons nous assurer que les personnes vivant au Canada reçoivent les meilleurs soins possibles. Les provinces et les territoires sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs populations en intégrant ces services dans l'ensemble de leur système de soins.

Santé Canada a discuté avec les provinces et les territoires au sujet de cette transition et continuera à travailler aux eux pour que les soins de santé mentale et de lutte contre la consommation de substances fassent partie intégrante de notre système de santé universel. Le gouvernement fédéral a fait d'importants investissements dans les soins de santé et la santé mentale, notamment un investissement record de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans pour soutenir le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada. Ce plan prévoit 25 milliards de dollars par l'intermédiaire d'accords bilatéraux sur mesure qui offrent aux gouvernements provinciaux et territoriaux la souplesse nécessaire pour répondre à leurs priorités en matière de santé et de santé mentale. Il s'appuie sur les accords bilatéraux de 5 milliards de dollars destinés à la santé mentale et aux soins liés à la consommation de substances, qui ont été annoncés en 2017.

En outre, en collaboration avec des partenaires du secteur de la santé, le gouvernement fédéral a lancé le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide afin de fournir un soutien urgent en matière de prévention du suicide. Ce service permet de sauver des vies. Le 9-8-8 est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans les deux langues officielles.

Espace mieux-être Canada informe les utilisateurs de la transition avant le 3 avril 2024, et fournit des renseignements sur la façon dont les personnes qui ont utilisé le service peuvent accéder à d'autres ressources et soutiens par l'intermédiaire de Canada.ca/sante-mentale.

Il reste encore beaucoup à faire pour soutenir la santé mentale et le bien-être des Canadiennes et des Canadiens, et c'est ce que nous nous sommes donné comme mission. Il est important que les personnes en difficulté dans tout le pays sachent qu'elles pourront continuer à recevoir de l'aide, où et quand elles en auront besoin.

