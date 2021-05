OTTAWA, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Le tabagisme peut nuire à presque tous les organes du corps et est associé à plus de 40 maladies et autres graves problèmes de santé, comme le cancer du poumon, l'emphysème et les maladies du cœur.

Aujourd'hui, pour souligner la Journée mondiale sans tabac, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé un financement de 3 millions de dollars pour une campagne nationale de marketing social visant à encourager les gens à arrêter de fumer. Cette campagne sera le fruit d'une collaboration entre la Société canadienne du cancer, l'Association pulmonaire du Canada, l'Association canadienne de santé publique et la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Le financement de ce projet a été accordé dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. L'investissement est conforme aux objectifs de la Stratégie canadienne sur le tabac, qui vise à réduire le tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035.

Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec des organisations de tout le pays pour maximiser la portée des efforts de sensibilisation du public sur les risques pour la santé associés aux produits du tabac et pour protéger les Canadiens et les Canadiennes - en particulier les jeunes, les non-utilisateurs de produits du tabac et les jeunes enfants - contre les méfaits du tabagisme et de la dépendance à la nicotine.

Cesser de fumer peut être difficile, mais pas impossible. Les Canadiens et les Canadiennes qui veulent cesser de fumer n'ont pas à le faire seuls. Des services et du soutien sont offerts pour les aider à cesser de fumer. Les spécialistes formés de la ligne pancanadienne sans frais d'aide au renoncement du tabac peuvent aider les personnes à élaborer un plan d'abandon du tabac, répondre à leurs questions et les aiguiller vers des programmes et des services dans les collectivités partout au Canada, y compris des renseignements sur la façon d'obtenir des médicaments pour l'abandon du tabac qui peuvent aider à atténuer les symptômes de sevrage potentiels. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent joindre un accompagnateur en abandon du tabac au 1-866-366-3667 ou en ligne, ou peuvent demander de l'aide à leur professionnel de la santé.

Citations

« Si vous envisagez de cesser de fumer, je vous encourage à demander de l'aide en cette Journée mondiale sans tabac. Le gouvernement du Canada continuera d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des ressources et des renseignements crédibles sur les risques du tabagisme par l'intermédiaire de projets comme celui qui est financé aujourd'hui. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

La Journée mondiale sans tabac est un événement annuel dirigé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui fournit de l'information sur les dangers du tabagisme, les pratiques commerciales des sociétés productrices de tabac, les mesures prises par l'OMS pour lutter contre l'épidémie de tabagisme et ce que les gens du monde entier peuvent faire pour revendiquer leur droit à la santé et à une vie saine et pour protéger les générations futures. Le thème de cette année est « s'engager à arrêter ».

Malgré les progrès importants réalisés par la société pour réduire le tabagisme, près de 5 millions de Canadiens et de Canadiennes continuent de fumer, et chaque année, le tabagisme cause le décès d'environ 48 000 membres de la population canadienne.

Selon la plus récente Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2019, 8 % (155 000) des Canadiens et des Canadiennes de 15 à 19 ans et 15 % (4,7 millions) des 15 ans et plus fument la cigarette.

plus récente Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2019, 8 % (155 000) des Canadiens et des Canadiennes de 15 à 19 ans et 15 % (4,7 millions) des 15 ans et plus fument la cigarette. Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada est un programme fédéral de subventions et de contributions qui offre un soutien financier aux provinces, aux territoires, à des organismes non gouvernementaux, à des organismes autochtones, à des intervenants clés et à des particuliers dans le but de renforcer les interventions relatives aux problèmes de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

. La Stratégie canadienne sur le tabac prévoit un investissement de 330 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018, pour aider les Canadiens et les Canadiennes qui fument à cesser de fumer ou à réduire les méfaits de leur dépendance à la nicotine, ainsi que pour protéger la santé des jeunes et des non-fumeurs contre les dangers du tabagisme.

Les taxes sur le tabac sont un moyen efficace de réduire la consommation de tabac et d'aider à atteindre l'objectif du gouvernement, soit de réduire le tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Dans le cadre du budget de 2021, le droit d'accise sur le tabac a augmenté de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes; les taux de droit d'accise sur d'autres produits du tabac ont également fait l'objet d'une augmentation correspondante. Cette mesure est entrée en vigueur le 20 avril 2021, le lendemain de la date du budget.

Liens connexes

Document d'information : Journée mondiale sans tabac - Annonce de financement pour un projet de renoncement au tabac

Stratégie canadienne sur le tabac

Ligne d'aide au renoncement pancanadienne

Programme sur l'usage et les dépendances aux substances - Projets financés

Organisation mondiale de la Santé - Journée mondiale sans tabac

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200 ; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709