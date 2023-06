Le gouvernement du Canada agit pour interdire l'expérimentation animale dans le domaine des cosmétiques tout en continuant à protéger la santé et la sécurité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens.

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada interdirait les essais de cosmétiques, cruels et inutiles, sur les animaux au Canada, ce qui constitue un important pas en avant en faveur du bien-être des animaux en réduisant notre dépendance à l'égard de l'expérimentation animale, tout en garantissant la santé et la sécurité.

Avec l'adoption du projet de loi C-47, Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, la Loi sur les aliments et drogues (LAD) a été modifiée pour interdire les essais de cosmétiques sur les animaux. Les nouvelles modifications législatives veulent dire que les entreprises au Canada ne seront plus autorisées à tester des produits cosmétiques sur des animaux ou à vendre des cosmétiques dont l'évaluation de l'innocuité repose sur des données d'expérimentation animale.

Il y a eu une forte diminution des tests de cosmétiques sur les animaux dans le monde entier et ils sont très rares au Canada. En mettant en œuvre ces modifications, le Canada suit le mouvement mondial en faveur de l'éthique des essais de cosmétiques en se ralliant à d'autres pays qui ont déjà pris des mesures pour interdire l'expérimentation animale à des fins cosmétiques, notamment tous les pays de l'Union européenne, l'Australie, le Royaume-Uni et la Corée du Sud.

Au-delà des cosmétiques, Santé Canada collabore avec le milieu scientifique et réglementaire à l'échelle mondiale pour élaborer, valider et mettre en place des solutions de rechange aux essais sur les animaux. Entre autres, il continuera à jouer un rôle moteur dans les travaux de divers comités et organisations, tels que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la coopération internationale relative aux méthodes de substitution à l'expérimentation animale (ICATM).

Citations

« La protection des animaux, aujourd'hui et à l'avenir, est une mesure réclamée par de beaucoup de Canadiennes et Canadiens et dont nous pouvons tous célébrer. Nous sommes fiers d'aller de l'avant avec cette mesure et de garantir à la population canadienne que les produits qu'elle achète sont exempts de cruauté. Nous continuerons de travailler avec des experts et des partenaires internationaux pour trouver des solutions de rechange sûres et sans cruauté, pour qu'il n'y ait plus d'animaux qui souffrent et meurent en raison d'essais de cosmétiques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

« Avec l'adoption de ces mesures historiques interdisant les essais de cosmétiques sur les animaux et la vente de cosmétiques testés sur les animaux, le Canada se transforme en pays sans cruauté. Nous sommes ravis que notre gouvernement ait écouté les millions de Canadiennes et Canadiens qui réclament des produits sans cruauté. Cette loi témoigne des formidables avancées que peuvent réaliser le gouvernement, l'industrie, les organismes à but non lucratif et le public lorsqu'ils travaillent ensemble à la création d'un avenir meilleur. La population canadienne peut enfin avoir la certitude que les produits cosmétiques qu'elle achète sont exempts de cruauté animale - et c'est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. »

Michael Bernard, directeur adjoint

Humane Society International/Canada

« Au cours des dernières années, l'industrie et les défenseurs des animaux ont travaillé ensemble pour interdire les essais de cosmétiques sur les animaux au Canada. Depuis que cette question a été soulevée pour la première fois au Parlement par le biais d'un projet de loi d'initiative parlementaire au Sénat en 2015, notre groupe s'est réuni à plusieurs reprises pour établir une relation de collaboration et s'aligner sur les principes avec Santé Canada tout en s'assurant que l'interdiction est applicable dans le cadre réglementaire canadien. Nous sommes très heureux que le gouvernement adopte cette loi grandement attendue. »

Darren Praznik, président-directeur général

L'Alliance de l'industrie cosmétique du Canada

« Les partisans d'Animal Alliance remercient le ministre Duclos et le personnel de Santé Canada d'avoir mis en place l'interdiction des tests sur les animaux dans les cosmétiques. Le Canada se joint au nombre croissant de pays du monde entier qui ont cessé de telles pratiques et le gouvernement tiendra sa promesse de présenter un projet de loi visant à mettre fin aux tests de cosmétiques sur les animaux dès 2023. »

Liz White, directrice

Animal Alliance Canada

« Cruelty Free International félicite le gouvernement canadien d'avoir pris des mesures pour exaucer les souhaits de la grande majorité des citoyens canadiens qui se sont prononcés en faveur de l'interdiction des tests sur les animaux pour les produits cosmétiques. Cette question unificatrice a obtenu le soutien de tous les partis au Canada et correspondra aux progrès que nous constatons dans le monde entier, car les consommateurs, les entreprises, les autorités de réglementation et les défenseurs des droits s'unissent pour réaliser un objectif commun, qui consiste à garantir que les animaux ne souffriront plus pour la fabrication de produits cosmétiques. »

Monica Engebretson, cheffe des affaires publiques pour l'Amérique du Nord

Cruelty Free International

« En tant qu'entreprise qui, depuis sa création il y a plus de 25 ans, fait campagne pour mettre fin à l'expérimentation animale dans le domaine des cosmétiques, nous nous joignons aujourd'hui à toutes les parties prenantes pour célébrer ce moment important pour le mouvement mondial. En tenant compte de l'appel de la population canadienne, le ministre Duclos et Santé Canada placent le Canada du bon côté de l'histoire en interdisant cette pratique dépassée. Nous sommes fiers d'être partenaires de Humane Society International depuis plus de dix ans et, grâce aux réactions de nos clients à notre campagne en magasin, nous savons que la voix de la majorité a été entendue. »

Brandi Halls, directrice de l'éthique

Lush Cosmetics, Amérique du Nord

« Depuis le lancement de la première campagne de The Body Shop contre les tests sur les animaux en 1989 et les campagnes qui ont suivi, nous sommes ravis de voir enfin cet effort se concrétiser au Canada. Nous applaudissons le ministre Duclos et Santé Canada d'avoir présenté cette loi et nous remercions toutes les personnes qui ont rendu ce changement possible, notamment nos partenaires de Cruelty Free International et les équipes de vente au détail passionnées et les clients militants de The Body Shop, qui ont remis plus de 625 000 signatures à la Colline du Parlement en 2018 pour réclamer ce changement. »

Hilary Lloyd, vice-présidente du marketing et de la responsabilité de l'entreprise

The Body Shop, Amérique du Nord

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, les modifications apportées à la Loi sur les aliments et drogues visant à interdire les essais de cosmétiques sur les animaux au Canada ont reçu la sanction royale le 22 juin 2023, et entreront en vigueur le 22 décembre 2023.

Lien connexe

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]