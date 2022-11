OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît les immenses contributions que les professionnels de la santé ont faites tout au long de la pandémie de COVID-19 et qu'ils continuent de faire chaque jour. Le gouvernement partage les préoccupations soulevées par les travailleurs de la santé sur l'état de notre système de santé, dont les répercussions de la crise du personnel de santé sur la capacité de leurs patients à recevoir des soins de qualité quand et où ils en ont besoin. Les travailleurs de la santé constituent l'épine dorsale du système de santé, et l'effectif de la santé est en crise.

Depuis les deux dernières années et demie, les travailleurs de la santé du Canada, notamment ceux qui œuvrent pour la santé publique, font face à des difficultés comme jamais auparavant. Cela a entraîné des taux sans précédent d'épuisement professionnel, d'absentéisme et de roulement. Ces défis liés à la main-d'œuvre ont aussi des répercussions sur les patients, qui doivent faire face à de longues attentes pour les interventions chirurgicales, à des fermetures de salles d'urgence et à des difficultés d'accès aux services de santé familiale.

Nous avons entendu des histoires de patients atteints de cancer dont les interventions chirurgicales furent retardées parce que les hôpitaux n'avaient pas le temps, l'espace ou, dans la plupart des cas, le personnel nécessaire pour fournir des soins en temps voulu. Ces retards entraînent des traitements plus complexes et invasifs, des résultats moins bons, et perturbent davantage la vie des patients. C'est pourquoi, en mars dernier, nous avons exposé notre vision de l'amélioration des soins de santé qui vise :

La réduction des arriérés et en soutenant nos travailleurs de la santé;

L'amélioration de l'accès aux services de santé familiale;

L'amélioration des services de santé mentale et de dépendance;

L'aide aux Canadiens et Canadiennes à vieillir dans la dignité, plus près de chez eux.

L'utilisation plus efficace des données sur la santé et la santé numérique.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à protéger et à renforcer le système public de soins de santé canadien, et poursuit le travail avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour y parvenir. Ces derniers prennent des mesures pour accroître la capacité de formation en soins de santé, accélérer l'intégration des professionnels de la santé qui sont formés à l'étranger, et améliorer les conditions du lieu de travail. Nous sommes résolus à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d'orienter les approches pancanadiennes visant à soutenir les travailleurs de la santé.

Aujourd'hui, le gouvernement a tenu la première réunion de la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé. Les conseils de ce groupe guideront les solutions immédiates et les solutions à long terme visant à surmonter les difficultés importantes des travailleurs de la santé, de façon à ce que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès aux soins de qualité qu'ils ont besoin et qu'ils méritent.

La Coalition sera composée de représentants de groupes essentiels, notamment d'infirmières, de médecins, de préposés aux services de soutien à la personne, de syndicats, de collèges et d'universités, de services de santé publique, de patients, de peuples autochtones, et de collectivités en quête d'équité.

Des travailleurs de la santé chevronnés et soutenus sont essentiels afin d'assurer des soins de santé de qualité. Voilà pourquoi les priorités de la Coalition seront de fournir des conseils sur le maintien en poste des travailleurs afin qu'ils continuent à occuper leur emploi; d'augmenter l'offre de professionnels de la santé dans le pays; d'améliorer les données sur les effectifs de la santé; et de saisir les occasions de mettre à l'échelle de nouveaux modèles de soins pour éliminer les principaux obstacles.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes s'attendent à ce que nous travaillions en collaboration pour résoudre de toute urgence la crise des travailleurs de la santé afin de renforcer le système universel de soins de santé financé par l'État que nous chérissons tous. Tandis que nous poursuivons notre travail avec les provinces et les territoires, la Coalition contribuera à la progression de mesures concrètes afin d'obtenir des résultats clairs pour les Canadiens et Canadiennes, leurs familles et nos travailleurs de la santé, en veillant à ce qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Chaque jour au pays, les travailleurs de la santé se présentent au travail pour prendre soin des Canadiens et Canadiennes afin de les aider avec leur santé mentale ou physique. Souvent, ils travaillent de longues heures dans des situations stressantes, et risquent parfois même leur propre sécurité pour nous soutenir. Ils vivent des expériences uniques et cette Coalition aidera à déterminer les interventions de formation et d'éducation les plus appropriées pour répondre à leurs besoins en matière de soins de santé mentale et de troubles de dépendance. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les aînés au Canada méritent un système de soins de santé qui fournit des soins de qualité, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. En tant qu'infirmière autorisée qui a travaillé en première ligne dans un hôpital, et qui était bénévole dans un foyer de soins de longue durée au plus fort de la pandémie, j'ai vu de mes propres yeux les défis auxquels sont confrontés les patients, les travailleurs de la santé et notre système de santé. La Coalition nous aidera à résoudre la crise des travailleurs de la santé et à améliorer le soutien aux médecins, aux infirmières et aux travailleurs de la santé publique qui font tant de sacrifices pour assurer la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes. Notre gouvernement tient à protéger et à solidifier notre système de santé grâce à des solutions à long terme. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés

Faits en bref

Outre la création de la Coalition d'action, le gouvernement du Canada joue un rôle de premier plan pour résoudre la crise de la main-d'œuvre en santé et prend d'autres mesures, dont les suivantes :

Le 23 septembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il instaurerait des mesures pour faciliter l'entrée des médecins étrangers à titre de résidents permanents dans le cadre des programmes fédéraux d'immigration économique gérés par le système Entrée express.

Le 23 août 2022, Santé Canada a annoncé la nomination de Leigh Chapman au poste d'infirmière en chef;

au poste d'infirmière en chef; Le budget de 2022 prévoit un financement de 26,2 millions de dollars pour augmenter le montant de remise des prêts d'études pour les médecins et le personnel infirmier qui travaillent dans des collectivités rurales et éloignées;

Le budget de 2022 prévoit 140 millions de dollars supplémentaires sur 2 ans pour le portail Espace mieux-être Canada, qui offre des outils et des services gratuits et confidentiels en matière de santé mentale et de consommation de substances à tous les Canadiens, dont des outils pour les travailleurs de la santé en première ligne;

Le budget de 2022 a fourni 115 millions de dollars sur 5 ans, et 30 millions de dollars par la suite, pour élargir le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et aider jusqu'à 11 000 professionnels de la santé formés à l'étranger chaque année à faire reconnaître leurs titres et à trouver du travail dans leur domaine. Il soutiendra également des projets visant à réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé;

Un complément de 2 milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé (TCS) a été fourni aux provinces et aux territoires afin de réduire les arriérés causés par la COVID-19. Cet investissement s'ajoute à l'investissement de 4 milliards de dollars prévu dans le budget de 2021 par le biais du TCS, réparti également par habitant, pour aider les provinces et les territoires à faire face aux pressions immédiates exercées sur le système de santé;

En décembre 2021, des modifications ont été apportées au Code criminel (au titre de l'ancien projet de loi C-3) afin que les travailleurs de la santé soient en sécurité et à l'abri des menaces, de la violence et du harcèlement;

Le budget de 2021 prévoyait 100 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir la santé mentale des Canadiens qui ont été les plus touchés par la COVID-19, ainsi que 50 millions de dollars supplémentaires pour aider les personnes qui souffrent d'un TSPT en raison de la pandémie, notamment les fournisseurs de services de première ligne et de services essentiels.

Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un financement pour le Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle d'Emploi et Développement social Canada, qui vise à aider les secteurs clés de l'économie, notamment la santé, à mettre en œuvre des solutions pour répondre aux besoins en matière d'effectif, comme les pénuries.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]