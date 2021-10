OTTAWA, ON, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a reçu une demande de Pfizer-BioNTech visant à faire autoriser l'utilisation du vaccin Comirnaty contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans. Comme c'est le cas pour tous les vaccins contre la COVID-19, le Ministère accordera la priorité à l'examen de cette demande, sans pour autant sacrifier les normes scientifiques élevées en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité appliquées.

Il s'agit de la première demande que Santé Canada reçoit pour l'utilisation d'un vaccin contre la COVID-19 dans ce groupe d'âge. Santé Canada n'autorisera l'utilisation du vaccin Comirnaty que si l'examen scientifique indépendant et approfondi de l'ensemble des données soumises confirme que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques auprès de ce groupe. L'évaluation comprendra un examen détaillé des résultats d'essais cliniques, ainsi que d'autres données et renseignements en constante évolution sur les effets de la COVID-19 et des variants préoccupants sur la santé des enfants au Canada.

Santé Canada continue de surveiller de près toutes les données sur l'innocuité et l'efficacité tirées de l'utilisation du vaccin dans des conditions réelles depuis sa distribution au Canada et ailleurs dans le monde, y compris les données concernant ce groupe d'âge dans les pays où son utilisation est autorisée, et prendra des mesures au besoin.

Des études sur l'utilisation du vaccin Comirnaty chez les moins de cinq ans sont en cours, et d'autres fabricants procèdent également à des essais de leurs vaccins sur des enfants de différents groupes d'âge. Santé Canada s'attend à recevoir des données aux fins d'examen au cours des prochains mois.

SOURCE Santé Canada

